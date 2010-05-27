Track: High school boys' statistics

Boys
110 HURDLES
Caddell, Bradley 14.5
Clayton, Momence 15.58
Hawkins, Kankakee 15.8
C. Parsons, Watseka 16.1
Storey, Herscher 16.78
300 HURDLES
Caddell, Bradley 39.7
Storey, Herscher 41.69
Riccolo, Dwight 41.82
Maiden, Watseka 42.17
C. Parsons, Watseka 43.86
100 DASH
Davis, Reed-Custer 10.64
Strickling, Kankakee 10.64
Wright, Kankakee 11.0
Washington, Coal City 11.17
Hazelton, Wilmington 11.29
200 DASH
Wright, Kankakee 21.8
Davis, Reed-Custer 21.96
Maiden, Watseka 23.0
Kohrt, Dwight 23.13
Barfield, Kankakee 23.2
400 DASH
Davis, Reed-Custer 49.19
Maiden, Watseka 50.56
Kohrt, Dwight 50.91
Jones, Herscher 51.67
Dagan, Momence 51.68
800 RUN
Gri. Nykaza, Beecher 1:56.95
Jones, Herscher 1:57.88
Joaquin, Beecher 2:01
Scoggin, Dwight 2:01.21
Martin, Bradley 2:06
1,600 RUN
Gra. Nykaza, Beecher 4:25.16
Scoggin, Dwight 4:27.97
Hinze, Bradley 4:46.9
Johnson, Manteno 4:47.87
Barelli, Beecher 4:51.95
3,200 RUN
Grif. Nykaza, Beecher 10:05
Gra. Nykaza, Beecher 10:16
Trost, McNamara 10:26
Hinze, Bradley 10:30.9
J. Weber, Central 10:33.49
400 RELAY
Kankakee 42.4
Herscher 43.61
Bradley 44.19
Reed-Custer 44.84
McNamara 45.43
800 RELAY
Kankakee 1:29.7
Herscher 1:31.65
Bradley 1:34.7
Reed-Custer 1:36.32
St. Anne 1:36.4
1,600 RELAY
Herscher 3:26.26
Beecher 3:31.72
Manteno 3:33.65
Bradley 3:34.97
Momence 3:36.95
3,200 RELAY
Beecher 8:01.87
Watseka 8:41.29
Herscher 8:42.3
Bradley 8:50
Central 8:55.30
LONG JUMP
Grant, Kankakee 22-8
Gordon, Bradley 22-7
Kidwell, Watseka 22-3.75
Sennett, Reed-Custer 21-7
Graham, St. Anne 21-6
TRIPLE JUMP
Maiden, Watseka 43-9
Ringler, Manteno 42-8
Allison, Watseka 41-11.5
Edwards, Bradley 40-6
Clayton, Momence 40-4
HIGH JUMP
Ringler, Manteno 6-4
Delaney, St. Anne 6-0
Kidwell, Watseka 6-0
Ringo, Bradley 5-10
Phillips, Kankakee 5-10
Caddell, Bradley 5-10
SHOT PUT
Clott, Peotone 56-6
Baker, Reed-Custer 56-5
Gear, Coal City 45-8.5
Griffin, Kankakee 44-8
Long, Herscher 44-11
DISCUS
Baker, Reed-Custer 153-5
Clott, Peotone 151-6
Schopf, Momence 148-0
Kulla, Dwight 146-0
Willms, Watseka 140-11
POLE VAULT
Riccolo, Dwight 12-9
Salmen, Beecher 12-9
Griffin, Herscher 12-6
Schad, Reed-Custer 10-6
Hogan, Watseka 10-0
Girls
100 HURDLES
Ryan, McNamara 15.38
Wright, Central 16.77
Partak, Coal City 17.18
Wakey, Herscher 17.24
Conrad, Central 17.29
300 HURDLES
Ryan, McNamara 45.01
Schultz, Dwight 49.77
Graf, Momence 50.17
Sargeant, Bradley 51.4
Perkins, Herscher 52.5
Wakey, Herscher 52.5
100 DASH
Kimpel, Kankakee 11.4
Payne, McNamara 12.26
Ledbetter, Bradley 12.4
Brooks, Kankakee 12.41
Gibbs, Momence 12.78
200 DASH
Kimpel, Kankakee 24.08
Wright, Central 26.11
Ledbetter, Bradley 26.21
Payne, McNamara 26.5
Brooks, Kankakee 27.15
400 DASH
Kimpel, Kankakee 55.75
Wright, Central 58.99
Sims, McNamara 1:02.40
Ryan, McNamara 1:03.8
Residori, Dwight 1:04
800 RUN
Sims, McNamara 2:15.87
Hall, Reed-Custer 2:21.99
Higgins, Bradley 2:24
Petty, Coal City 2:29.01
Demonbreun, Manteno 2:35.85
1,600 RUN
Higgins, Bradley 5:16.94
Sims, McNamara 5:28.6
Demonbreun, Manteno 5:31.45
Hall, Reed-Custer 5:35.11
Bevis, Bradley 5:52
3,200 RUN
Sims, McNamara 11:58.0
Higgins, Bradley 12:06
Bevis, Bradley 12:19
Hall, Reed-Custer 12:26.70
Crowley, McNamara 12:42.39
400 RELAY
Kankakee 48.33
McNamara 50.77
Momence 51.01
Coal City 51.83
Bradley 52.73
800 RELAY
Kankakee 1:47.61
McNamara 1:49.04
Herscher 1:49.84
Coal City 1:50.02
Momence 1:50.89
1,600 RELAY
McNamara 4:04.01
Herscher 4:16.19
Kankakee 4:16.46
Coal City 4:25.41
Bradley 4:29.27
3,200 RELAY
Beecher 10:08.79
Bradley 10:21
Herscher 10:44.15
Dwight 11:16.96
McNamara 9:59.93
LONG JUMP
Daugherty, Peotone 17-1
Reynolds, Momence 16-4
Benson, Coal City 16-3
Gibbs, Momence 16-11.5
Guynn, Bradley 15-10.5
TRIPLE JUMP
Daugherty, Peotone 34-6
Guynn, Bradley 32-6
Allhands, Watseka 32-4
Regas, McNamara 32-10.5
Frerichs, Central 32-.25
HIGH JUMP
Harvoth, Bradley 5-8
Christian, Reed-Custer 5-5
Sargeant, Bradley 5-0
Graf, Momence 5-0
Martin, Watseka 5-0
Kulacz, Peotone 5-0
SHOT PUT
Gans, Wilmington 35-5.5
Owens, Donovan 33-4
Schroeder, Central 32-7.5
Benoit, McNamara 32-1
Wakey, Herscher 30-5
Jones, Kankakee 30-5
DISCUS
Nagel, Peotone 127-8
Gans, Wilmington 117-11
Wakey, Herscher 106-2.75
Benoit, McNamara 93-4.5
Collins, Coal City 92-5
POLE VAULT
Wakey, Herscher 10-3
Christian, Reed-Custer 9-0
Murphy, Dwight 8-9
Maze, Reed-Custer 6-0