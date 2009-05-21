Shaw Local

Soccer stats

Team Record

Manteno 18-0

Herscher 14-2-2

Peotone 11-6-1

Grant Park 7-5-1

Beecher 9-9-1

Bradley 5-8-1

Coal City 4-10-4

Bishop McNamara 3-10-3

Reed-Custer 1-5-2

Goals

Al. Newsom, Manteno 19

Rossi, Peotone 12

Martz, Grant Park 11

Williamson, Grant Park 11

Jimenez, Beecher 11

Reynolds, Manteno 10

Ferrias, Herscher 9

Rockert, Herscher 9

Tobeck, Herscher 9

McCorkle, Manteno 8

Snodsmith, Manteno 8

Reynolds, Herscher 8

Vignocchi, Coal City 8

Spangler, Manteno 7

Hall, Beecher 7

Muser, Coal City 7

Eckman, Peotone 6

Cann, Peotone 6

Gruca, Peotone 6

Hanson, Bradley 6

Assists

Rosenboom, Herscher 9

Tobeck, Herscher 9

Al. Newsom, Manteno 8

Martz, Grant Park 8

Flynn, Grant Park 8

Reynolds, Herscher 7

Panici, Peotone 6

Gruca, Peotone 5

Herlitz, Beecher 5

Couch, Manteno 5

Volkmann, Herscher 5

Saves

Mulderink, Beecher 164

Berger, Coal City 120

Billingsly, Reed-Custer 108

Wheeler, Bishop McNamara 104

Ashburn, Herscher 90

Ar. Newsom, Manteno 90

Martin, Grant Park 63

Goals Against Average

Ar. Newsom, Manteno 0.39

Ashburn, Herscher 0.44

Wessman, Peotone 0.61

Mulderink, Beecher 1.53

Martin, Grant Park 1.92

Berger, Coal City 2.14