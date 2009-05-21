Soccer stats

Team Record
Manteno 18-0
Herscher 14-2-2
Peotone 11-6-1
Grant Park 7-5-1
Beecher 9-9-1
Bradley 5-8-1
Coal City 4-10-4
Bishop McNamara 3-10-3
Reed-Custer 1-5-2
Goals
Al. Newsom, Manteno 19
Rossi, Peotone 12
Martz, Grant Park 11
Williamson, Grant Park 11
Jimenez, Beecher 11
Reynolds, Manteno 10
Ferrias, Herscher 9
Rockert, Herscher 9
Tobeck, Herscher 9
McCorkle, Manteno 8
Snodsmith, Manteno 8
Reynolds, Herscher 8
Vignocchi, Coal City 8
Spangler, Manteno 7
Hall, Beecher 7
Muser, Coal City 7
Eckman, Peotone 6
Cann, Peotone 6
Gruca, Peotone 6
Hanson, Bradley 6
Assists
Rosenboom, Herscher 9
Tobeck, Herscher 9
Al. Newsom, Manteno 8
Martz, Grant Park 8
Flynn, Grant Park 8
Reynolds, Herscher 7
Panici, Peotone 6
Gruca, Peotone 5
Herlitz, Beecher 5
Couch, Manteno 5
Volkmann, Herscher 5
Saves
Mulderink, Beecher 164
Berger, Coal City 120
Billingsly, Reed-Custer 108
Wheeler, Bishop McNamara 104
Ashburn, Herscher 90
Ar. Newsom, Manteno 90
Martin, Grant Park 63
Goals Against Average
Ar. Newsom, Manteno 0.39
Ashburn, Herscher 0.44
Wessman, Peotone 0.61
Mulderink, Beecher 1.53
Martin, Grant Park 1.92
Berger, Coal City 2.14