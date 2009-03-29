All-Area boys' basketball: Special and honorable mention

<strong>Special mention</strong>
Micah Giles, Trinity; Ben Hicks, Donovan; Jason Karstens, Dwight; Devon Kuhn, CPCI; Ryan Liss, Manteno; Kyle Mack, Gardner-South Wilmington; Nic Romanchik, Peotone; Clayton Simpson, Momence; Ryan Swale, Trinity; Aaron Thomas, Iroquois West; Colin Webb, Wilmington; Andrew Yohnka, Central.
<strong>Honorable mention</strong>
Jordan Agamy, Herscher; Adam Banks, Coal City; Jim Benson, Reed-Custer; Theo Bradley, Bishop McNamara; Michael Burmeister, Manteno; Andy Crutchfield, Wilmington; Bryant DeWitt, St. Anne; Mark Evans, Coal City; Carl Fisher, Bishop McNamara; Vince Guastalli, Trinity; Brad Mead, Beecher; Ross Munsterman, CPCI; Danny Olson, Tri-Point; Tyler Ricketts, Reed-Custer; Jordan Ruckman, Herscher; Adam Sattler, Peotone; Harrison Seggebruch, CPCI; Alec Smith, Coal City; Kenneth Thomas, St. Anne; Bill Ward, Donovan; Zach Webber, Central.