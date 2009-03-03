Boys basketball postseason pairings

High school boys
IHSA POSTSEASON PAIRINGS
Class 1A
DeKalb (NIU) Super-Sectional
Tuesday, March 10
Game 1 -- Winner Hanover (River Ridge) Sectional vs. Winner Somonauk Sectional, 6 p.m.
Somonauk Sectional
Today
Game 1 -- Chicago (Academy of Scholastic Achievement) vs. Newark, 7:30 p.m.
Wednesday
Game 2 -- Chicago (Morgan Park Academy) vs. St. Anne, 7:30 p.m.
Friday
Game 3 -- Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.
------
Class 2A
Romeoville (Lewis U.) Super-Sectional
Tuesday, March 10
Game 1 at 7:30 p.m.: Winner Chicago (Luther North) Sectional vs. Winner Momence Sectional
Momence Sectional
Today
Game 1 -- Paxton-Buckley-Loda vs. Westmont, 7:30 p.m.
Wednesday
Game 2 -- Herscher vs. Seton Academy, 7:30 p.m.
Friday
Game 3 -- Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.
------
Class 3A
DeKalb (NIU) Super-Sectional
Tuesday, March 17
Game 1 -- Winner Rochelle Sectional vs. Winner Rock Island (H.S.) Sectional, 6 p.m.
Rock Island (H.S.) Sectional
Tuesday, March 10
Game 1 -- Winner Peoria (Richwoods) Regional vs. Winner Washington Regional, 7:30 p.m.
Wednesday, March 11
Game 2 -- Winner Galesburg (H.S.) Regional vs. Winner Streator (Twp.) Regional, 7:30 p.m.
Friday, March 13
Game 3 -- Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.
Streator (Twp.) Regional
Monday's result
LaSalle--Peru 55, Morris 45
Today
Game 2 -- (1) Kankakee vs. (4) LaSalle-Peru, 7:30 p.m.
Wednesday
Game 3 -- (2) Ottawa (Twp.) vs. (3) Streator (Twp.), 7:30 p.m.
Friday
Game 4 -- Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 7:30 p.m.
------
Class 4A
Normal (ISU) Super-Sectional
Tuesday, March 17
Game 1 -- Winner Frankfort (Lincoln-Way North) Sectional vs. Winner Pekin Sectional, 7:30 p.m.
Pekin Sectional
Tuesday, March 10
Game 1 -- Winner Normal (Community West) Regional vs. Winner Quincy (Sr.) Regional, 7:30 p.m.
Wednesday, March 11
Game 2 -- Winner Belleville (East) Regional vs. Winner Granite City Regional, 7:30 p.m.
This game will be played at a site in the Metro-East area.
Friday, March 13
Game 3 -- Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.
Normal (Community West) Regional
Today
Game 1 -- (1) Normal (Community) vs. (4) Bradley (B.-Bourbonnais), 6 p.m.
Game 2 -- (2) Normal (Community West) vs. (3) Minooka, 8 p.m.
Friday
Game 3 -- Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.
Monday's results
Around the state
3A Belleville (Althoff) Regional
First Round
Cahokia 63, Waterloo 40
3A Bloomington Regional
First Round
Normal University 42, Rantoul 38
3A Burlington (Central) Regional
First Round
Sycamore 74, Burlington Central 67
3A Champaign(Central) Regional
Semifinal
Champaign Centennial 87, Urbana 49
3A Chicago (Gordon Tech) Regional
First Round
Fenton 63, Lake View 62
3A Chicago (Harper) Regional
First Round
Gage Park 58, Noble Street Charter 52
3A Chicago (Kenwood) Regional
First Round
Chicago ACE Tech Charter 80, Juarez 74
Chicago Jones 61, Cristo Rey 38
3A Chicago (King) Regional
First Round
Chicago Perspectives Charter 58, Noble Street Charter 52
3A Chicago (Marshall) Regional
First Round
Manley 64, Clark 60
3A Chicago (University) Regional
First Round
Chicago CICS-Ellison 50, Wells 49
3A Country Club Hills (Hillcrest) Regional
First Round
Bowen 69, Chicago Washington 64
3A Decatur (MacArthur) Regional
First Round
Mt. Zion 89, Taylorville 59
3A Galesburg (H.S.) Sectional
First Round
Dunlap 60, Rock Island Alleman 54
3A Glen Ellyn (Glenbard South) Regional
First Round
Austin 53, Montini 52
Chicago North Grand 93, Kennedy 49
3A Jerseyville (Jersey) Regional
First Round
Highland 48, Bethalto Civic Memorial 37
3A LaGrange Park
(Nazarath Acad) Regional
First Round
Elmwood Park 65, Chicago Little Village 43
3A Lemont (H.S.) Regional
First Round
Bremen 48, Lemont 42
3A Oswego (HS) Regional
First Round
Sandwich 52, Aurora Math-Science 50
3A Peoria (Richwoods) Regional
First Round
Peoria Notre Dame 86, Woodruff 62
3A Springfield (Lanphier) Regional
First Round
Springfield Sacred Heart-Griffin 68, Jacksonville 35
3A Sterling (H.S.) Regional
First Round
Rockford East 60, Dixon 58
3A Streator (Twp) Regional
First Round
LaSalle-Peru 55, Morris 45
3A Vernon Hills Regional
First Round
Richmond-Burton 46, Wauconda 43
3A Washington Regional
First Round
Pontiac 65, East Peoria 52
3A Westchester (St. Joseph) Regional
First Round
Guerin 70, Noble Street Charter 23
4A Aurora (East) Regional
First Round
Oswego East 65, West Chicago 52
Waubonsie Valley 68, Wheaton North 46
4A Batavia Regional
First Round
Benet 55, Naperville North 54
4A Burbank (Reavis) Regional
First Round
Bogan 52, Reavis 40
4A Carpentersville (Dundee-Crown) Regional
First Round
Elgin 62, Streamwood 43
4A Chicago (Brother Rice) Regional
First Round
Brother Rice 64, Downers North 45
4A Chicago (C. Vocational) Regional
First Round
St. Laurence 52, Argo 33
4A Chicago Heights (Marian) Regional
First Round
Providence 57, Shepard 52
4A Chicago(St. Patrick) Regional
First Round
Steinmetz 60, Schurz 36
4A Darien (Hinsdale South) Regional
First Round
Hinsdale South 59, Chicago Morgan Park 54
South Shore 70, Chicago (Urban Prep) 57
4A Dekalb Regional
First Round
Larkin 57, St. Charles East 54, OT
4A Dolton (Thornridge) Regional
First Round
Romeoville 57, Andrew 45
Thornridge 44, Stagg 37
4A Elk Grove Village (E.S.) Regional
First Round
Elk Grove 64, Mather 50
4A Elmhurst (York) Regional
First Round
Prosser 60, Lane Tech 47
York 62, Kelly 37
4A Glen Ellyn (Glenbard West) Regional
First Round
Glenbard West 64, Glenbard North 52
Lake Park 68, Bartlett 62
4A Hillside (Proviso West) Regional
First Round
Proviso East 63, Addison Trail 38
4A Hoffman Estates Regional
First Round
Mundelein 56, Highland Park 53
4A McHenry Regional
First Round
McHenry 60, Woodstock 59
4A Mount Prospect (Prospect) Regional
First Round
Hersey 58, Taft 28
Niles West 59, Niles North 55
4A Naperville (Central) Regional
First Round
Willowbrook 66, Marmion 48
4A Niles (Notre Dame) Regional
First Round
Leyden 77, Northside Prep 65
4A Plainfield (South) Regional
First Round
Lincoln-Way Central 59, Plainfield South 56
4A Winnetka (New Trier) Regional
First Round
Maine West 44, Wheeling 40
4A Zion (Z. -Benton) Regional
First Round
Deerfield 65, Palatine 42