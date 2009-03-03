Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Sports | Daily Journal

Boys basketball postseason pairings

By Daily Journal

High school boys

IHSA POSTSEASON PAIRINGS

Class 1A

DeKalb (NIU) Super-Sectional

Tuesday, March 10

Game 1 -- Winner Hanover (River Ridge) Sectional vs. Winner Somonauk Sectional, 6 p.m.

Somonauk Sectional

Today

Game 1 -- Chicago (Academy of Scholastic Achievement) vs. Newark, 7:30 p.m.

Wednesday

Game 2 -- Chicago (Morgan Park Academy) vs. St. Anne, 7:30 p.m.

Friday

Game 3 -- Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.

------

Class 2A

Romeoville (Lewis U.) Super-Sectional

Tuesday, March 10

Game 1 at 7:30 p.m.: Winner Chicago (Luther North) Sectional vs. Winner Momence Sectional

Momence Sectional

Today

Game 1 -- Paxton-Buckley-Loda vs. Westmont, 7:30 p.m.

Wednesday

Game 2 -- Herscher vs. Seton Academy, 7:30 p.m.

Friday

Game 3 -- Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.

------

Class 3A

DeKalb (NIU) Super-Sectional

Tuesday, March 17

Game 1 -- Winner Rochelle Sectional vs. Winner Rock Island (H.S.) Sectional, 6 p.m.

Rock Island (H.S.) Sectional

Tuesday, March 10

Game 1 -- Winner Peoria (Richwoods) Regional vs. Winner Washington Regional, 7:30 p.m.

Wednesday, March 11

Game 2 -- Winner Galesburg (H.S.) Regional vs. Winner Streator (Twp.) Regional, 7:30 p.m.

Friday, March 13

Game 3 -- Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.

Streator (Twp.) Regional

Monday's result

LaSalle--Peru 55, Morris 45

Today

Game 2 -- (1) Kankakee vs. (4) LaSalle-Peru, 7:30 p.m.

Wednesday

Game 3 -- (2) Ottawa (Twp.) vs. (3) Streator (Twp.), 7:30 p.m.

Friday

Game 4 -- Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 7:30 p.m.

------

Class 4A

Normal (ISU) Super-Sectional

Tuesday, March 17

Game 1 -- Winner Frankfort (Lincoln-Way North) Sectional vs. Winner Pekin Sectional, 7:30 p.m.

Pekin Sectional

Tuesday, March 10

Game 1 -- Winner Normal (Community West) Regional vs. Winner Quincy (Sr.) Regional, 7:30 p.m.

Wednesday, March 11

Game 2 -- Winner Belleville (East) Regional vs. Winner Granite City Regional, 7:30 p.m.

This game will be played at a site in the Metro-East area.

Friday, March 13

Game 3 -- Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.

Normal (Community West) Regional

Today

Game 1 -- (1) Normal (Community) vs. (4) Bradley (B.-Bourbonnais), 6 p.m.

Game 2 -- (2) Normal (Community West) vs. (3) Minooka, 8 p.m.

Friday

Game 3 -- Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.

Monday's results

Around the state

3A Belleville (Althoff) Regional

First Round

Cahokia 63, Waterloo 40

3A Bloomington Regional

First Round

Normal University 42, Rantoul 38

3A Burlington (Central) Regional

First Round

Sycamore 74, Burlington Central 67

3A Champaign(Central) Regional

Semifinal

Champaign Centennial 87, Urbana 49

3A Chicago (Gordon Tech) Regional

First Round

Fenton 63, Lake View 62

3A Chicago (Harper) Regional

First Round

Gage Park 58, Noble Street Charter 52

3A Chicago (Kenwood) Regional

First Round

Chicago ACE Tech Charter 80, Juarez 74

Chicago Jones 61, Cristo Rey 38

3A Chicago (King) Regional

First Round

Chicago Perspectives Charter 58, Noble Street Charter 52

3A Chicago (Marshall) Regional

First Round

Manley 64, Clark 60

3A Chicago (University) Regional

First Round

Chicago CICS-Ellison 50, Wells 49

3A Country Club Hills (Hillcrest) Regional

First Round

Bowen 69, Chicago Washington 64

3A Decatur (MacArthur) Regional

First Round

Mt. Zion 89, Taylorville 59

3A Galesburg (H.S.) Sectional

First Round

Dunlap 60, Rock Island Alleman 54

3A Glen Ellyn (Glenbard South) Regional

First Round

Austin 53, Montini 52

Chicago North Grand 93, Kennedy 49

3A Jerseyville (Jersey) Regional

First Round

Highland 48, Bethalto Civic Memorial 37

3A LaGrange Park

(Nazarath Acad) Regional

First Round

Elmwood Park 65, Chicago Little Village 43

3A Lemont (H.S.) Regional

First Round

Bremen 48, Lemont 42

3A Oswego (HS) Regional

First Round

Sandwich 52, Aurora Math-Science 50

3A Peoria (Richwoods) Regional

First Round

Peoria Notre Dame 86, Woodruff 62

3A Springfield (Lanphier) Regional

First Round

Springfield Sacred Heart-Griffin 68, Jacksonville 35

3A Sterling (H.S.) Regional

First Round

Rockford East 60, Dixon 58

3A Streator (Twp) Regional

First Round

LaSalle-Peru 55, Morris 45

3A Vernon Hills Regional

First Round

Richmond-Burton 46, Wauconda 43

3A Washington Regional

First Round

Pontiac 65, East Peoria 52

3A Westchester (St. Joseph) Regional

First Round

Guerin 70, Noble Street Charter 23

4A Aurora (East) Regional

First Round

Oswego East 65, West Chicago 52

Waubonsie Valley 68, Wheaton North 46

4A Batavia Regional

First Round

Benet 55, Naperville North 54

4A Burbank (Reavis) Regional

First Round

Bogan 52, Reavis 40

4A Carpentersville (Dundee-Crown) Regional

First Round

Elgin 62, Streamwood 43

4A Chicago (Brother Rice) Regional

First Round

Brother Rice 64, Downers North 45

4A Chicago (C. Vocational) Regional

First Round

St. Laurence 52, Argo 33

4A Chicago Heights (Marian) Regional

First Round

Providence 57, Shepard 52

4A Chicago(St. Patrick) Regional

First Round

Steinmetz 60, Schurz 36

4A Darien (Hinsdale South) Regional

First Round

Hinsdale South 59, Chicago Morgan Park 54

South Shore 70, Chicago (Urban Prep) 57

4A Dekalb Regional

First Round

Larkin 57, St. Charles East 54, OT

4A Dolton (Thornridge) Regional

First Round

Romeoville 57, Andrew 45

Thornridge 44, Stagg 37

4A Elk Grove Village (E.S.) Regional

First Round

Elk Grove 64, Mather 50

4A Elmhurst (York) Regional

First Round

Prosser 60, Lane Tech 47

York 62, Kelly 37

4A Glen Ellyn (Glenbard West) Regional

First Round

Glenbard West 64, Glenbard North 52

Lake Park 68, Bartlett 62

4A Hillside (Proviso West) Regional

First Round

Proviso East 63, Addison Trail 38

4A Hoffman Estates Regional

First Round

Mundelein 56, Highland Park 53

4A McHenry Regional

First Round

McHenry 60, Woodstock 59

4A Mount Prospect (Prospect) Regional

First Round

Hersey 58, Taft 28

Niles West 59, Niles North 55

4A Naperville (Central) Regional

First Round

Willowbrook 66, Marmion 48

4A Niles (Notre Dame) Regional

First Round

Leyden 77, Northside Prep 65

4A Plainfield (South) Regional

First Round

Lincoln-Way Central 59, Plainfield South 56

4A Winnetka (New Trier) Regional

First Round

Maine West 44, Wheeling 40

4A Zion (Z. -Benton) Regional

First Round

Deerfield 65, Palatine 42