Cheerleading: IHSA BRADLEY-BOURBONNAIS SECTIONAL

IHSA BRADLEY-BOURBONNAIS SECTIONAL
(Top five qualify for state)
Large Division
1. Sandburg 94.90
2. Bradley-Bourbonnais 89.17
3. Shepard 87.20
4. Andrew 85.87
5. Lincoln-Way East 84.00
Medium Division
1. Rich South 84.53
2. Oak Forest 83.07
3. Palos Heights 82.50
4. Tinley Park 78.73
5. Joliet Catholic 78.37
8. Bishop McNamara 75.07
11. Herscher 72.75
12. Kankakee 72.03
13. Manteno 69.13
Small Division
1. Paris 81.57
2. Reed-Custer 76.97
3. Dwight 76.37
4. Paxton-Buckley-Loda 75.37
5. Oblong 75.27
6. Wilmington 74.57
9. Beecher 69.90
10. Central 69.57
Coed Division
1. Marist 89.40
2. Thornwood 86.83
3. Homewood-Flossmoor 84.03
4. Rich Central 81.33
5. Argo 80.63
11. Grant Park 64.70