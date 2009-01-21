Wrestling results

<strong>High school</strong>
<strong>Sandwich 60, Coal City 13</strong>
103 -- Vruna (S) by forfeit; 112 -- Defilly (S) by forfeit; 119 -- Bruck (S) by forfeit; 125 -- Trevold (S) pin. Shoemaker 4:51; 130 -- Hanley (CC) maj. dec. McCaslin 10-0; 135 -- Otto (S) pin. Skrepates 3:55; 140 -- McCaslin (S) dec. Kroeger 8-3; 145 -- Hasker (S) pin. Mugnolo 1:47; 152 -- Hill (S) by forfeit; 160 -- Odeen (CC) dec. Gipe 8-2; 171 -- Craig (S) by forfeit; 189 -- Nugent (CC) pin. Blands 1:26; 215 -- Crane (S) dec. Francisco 9-7; 285 -- Hall (S) by forfeit.
<strong>Coal City 41, Westmont 24</strong>
103 -- double forfeit; 112 -- double forfeit; 119 -- Hernandez (W) by forfeit; 125 -- Shoemaker (CC) tech. fall Wolf 15-0; 130 -- Kubiak (W) pin. Kichner 3:04; 135 -- Kettman (CC) by forfeit; 140 -- Skrapates (CC) by forfeit; 145 -- Mugnolo (CC) by forfeit; 152 -- Martinez (W) by forfeit; 160 -- Odeen (CC) pin. Ostranders 2:51; 171 -- Johnson (W) by forfeit; 189 -- Nugent (CC) pin. Curran; 215 -- Francisco (CC) by forfeit; 285 -- double forfeit.
<strong>Wilmington 57, Plano 12</strong>
103 -- Pagakis (P) pin. Mannix 4:35; 112 -- Jones (W) by forfeit; 119 -- Cartwright (W) by forfeit; 125 -- Olson (W) pin. Gann 1:26; 130 -- Heino (W) tech. fall Icibundguth 17-2; 135 -- Skorie (W) by forfeit; 140 -- Van Duyne (W) dec. Tomac 7-4; 145 -- Evans (W) by forfeit; 152 -- Murphy (W) dec. Iverson 8-7; 160 -- Cannon (P) pin. Courtney 5:13; 171 -- Bailey (W) tech. fall Porter 20-4; 189 -- Peterson (W) maj. dec. Flores 16-4; 215 -- Saracco (W) maj. dec. Smith 12-0; 285 -- Dingillo (W) dec. Thill 8-3.
<strong>Wilmington 55, Reed-Custer 9</strong>
103 -- Lyons (RC) tech. fall Mannix 19-4; 112 -- Jones (W) dec. Rosenburg 4-2; 119 -- Chancey (RC) dec. Cartwright 2-0; 125 -- Engel (RC) dec. Olson 3-0; 130 -- Heino (W) by forfeit; 135 -- Storbeck (W) by forfeit; 140 -- Van Duyne (W) by forfeit; 145 -- Evans (W) by forfeit; 152 -- Murphy (W) pin. Boyer 3:52; 160 -- Garbin (RC) dec. Courtney 8-5; 171 -- Bailey (W) pin. Perry 1:41; 189 -- Peterson (W) dec. Speed 18-10; 215 -- Saracco (W) by forfeit; 285 -- Dingillo (W) pin. Butler 4:27.
<strong>Lisle 42, Manteno 34</strong>
103 -- Blechschmik (L) by forfeit; 112 -- Wolak (L) by forfeit; 119 -- Hoerler (M) maj. dec. Reese; 125 -- Naden (M) pin. Westerhoff 1:20; 130 -- Franc (M) pin. Andrewjeski 2:58; 135 -- Santoro (M) by forfeit; 140 -- S. Anderson (M) dec. Gleason 8-6; 145 -- B. Anderson dec. Franck 4-1; 152 -- Kretman pin. Daly 1:06; 160 -- Palowicz (L) by forfeit; 171 -- Ferguson (L) by forfeit; 189 -- Tovo (M) pin. Nigro 3:06; 215 -- Murray (L) pin. Melia 3:06; 285 -- Burris (L) pin. Mahnke 4:11.