College men's basketball box scores

Kennedy King 83, KCC 70
KCC: Williams 1-2 0-0 2, Burton 1-8 0-0 3, Stewart 2-5 4-4 9, Carson 4-10 1-2 10, Connor 1-10 7-8 9, Holmes 4-6 2-2 10, Jackson 0-0 2-4 2, Jones 0-3 2-2 2, Campbell 5-9 2-2 12, Young 3-11 4-6 11. Totals 21 25-30 70.
Kennedy King: Brown 2 0-0 4, Dilby 0 3-4 3, Banks 5 2-2 16, Blackmon 0 1-2 1, Reese 4 2-2 10, Miller 7 3-4 20, Paris 6 7-10 21 Harris 4 0-0 8 Totals 24 18-24 83.
Halftime score: KCC, 37-34.
Team records: KCC 15-5. Team fouls (fouled out): KCC 22 (Campbell), Kennedy 21. 3-point goals: KCC 4 (Burton, Stewart, Carson, Young), Kennedy 9 (Banks 4, Miller 3, Paris 2). Rebounds: KCC 43 (Young 10), Kennedy 41. Assists: KCC 11 (Connor 4), Kennedy 13. Steals: KCC 2, Kennedy 8. Turnovers: KCC 18, Kennedy 12.
------
ILLINOIS 67, OHIO ST. 49
OHIO ST. (13-4): Turner 2-7 0-0 4, Lauderdale 2-2 1-2 5, Simmons 2-8 2-2 7, Diebler 2-5 0-0 6, Buford 5-14 2-2 13, Offutt 0-1 0-0 0, Hill 0-1 0-0 0, Madsen 0-0 0-0 0, Mullens 6-8 2-9 14. Totals 19-46 7-15 49.
ILLINOIS (16-3): Davis 4-6 0-0 8, Tisdale 5-7 5-5 15, Meacham 0-5 0-0 0, Frazier 3-4 2-3 10, McCamey 5-11 0-0 13, Jordan 0-0 0-0 0, Chisholm 0-0 0-0 0, Keller 6-10 0-3 12, Brock 3-7 0-0 6, Cole 0-0 0-0 0, Legion 1-6 0-0 3, Jackson 0-0 0-0 0, Semrau 0-1 0-0 0. Totals 27-57 7-11 67.
Halftime--Illinois 38-26. 3-Point Goals--Ohio St. 4-15 (Diebler 2-4, Simmons 1-5, Buford 1-5, Hill 0-1), Illinois 6-22 (McCamey 3-8, Frazier 2-2, Legion 1-5, Brock 0-2, Meacham 0-5). Fouled Out--None. Rebounds--Ohio St. 32 (Turner 10), Illinois 29 (Davis, Keller 6). Assists--Ohio St. 11 (Simmons, Turner 4), Illinois 15 (McCamey 7). Total Fouls--Ohio St. 15, Illinois 15. Technical--McCamey. A--15,549. --15,549.