High school football box scores

The Daily Journal staff report
Bradley-Bourbonnais 28, Andrew 14

AT BRADLEY

A BB

17 First Downs 20

29-143 Rushes/Yds. 43-339

124 Passing Yds. 54

14-31-1 Passing 6-7-0

3-25 Penalty Yards 6-60

0-0 Fumbles/Lost 2-1

 

Andrew 6 0 0 8- 14

BBCHS 6 8 7 7- 28

First quarter

A -- Hepp, 1 run (Serratore kick)

B -- Bracken, 12 pass from Moliga (kick failed)

Second quarter

B -- Ringo, 17 run (Ringo run)

Third quarter

B -- Moliga, 3 run (Fightmaster kick)

Fourth quarter

B -- Moliga, 1 run (Fightmaster kick)

A -- Case, 12 pass from Hepp (Settatore kick)

Individual statistics

Rushing -- BBCHS: Ringo 23-264, Moliga 10-37, Gordon 8-28, Melton 2-10. Andrew: Alessi 6-45, Rust 11-59, Jacques 5-4, Hepp 7-35.

Passing -- BBCHS: Moliga 6-7-0 54. Andrew: Hepp 14-31-1 124.

Receiving -- BBCHS: Bracken 4-44, LaReau 1-3, Ringo 1-7. Andrew: Case 5-35, Marek 3-45, Venegas 2-7, Alessi 2-27, Anderson 1-8, Jacques 1-2.

JV score: Andrew, 28-13.

 

Kankakee 38, Rich East 6

AT KANKAKEE

RE K

9 First Downs 19

38-129 Rushes/Yds. 47-278

42 Passing Yds. 79

6-12-2 Passing 3-8-1

7-37 Penalty Yards 8-75

2-0 Fumbles/Lost 2-2

 

Rich East 0 0 0 6- 6

Kankakee 6 0 18 14- 38

First quarter

K -- Wright, 21 run (kick failed)

Third quarter

K -- Bogan, 20 pass from C. Smith (pass failed)

K -- R. Smith, 1 run (kick failed)

K -- J. Banks, 10 run (kick failed)

Fourth quarter

RE -- Byrd, 5 run (kick failed)

K -- R. Smith 15 run (pass failed)

K -- Wright, 31 run (C. Smith run)

Individual Statistics

Rushing -- Rich East: Byrd 17-57, Harris 17-52, Henry 3-18, O'Neal 1-2. Kankakee: Wright 15-119, R. Smith 13-84, J. Banks 14-67, C. Smith 4-7, A. Banks 1-1.

Passing -- Rich East: O'Neal 6-12-2 42. Kankakee: C. Smith 3-7-1 79, J. Banks 0-1-0 0.

Receiving -- Rich East: McKinney 3-12, Byrd 1-20, Dyer 1-10, Coan 1-0. Kankakee: J. Banks 1-30, R. Smith 1-29, Bogan 1-20.

 

Providence Catholic 56,

Bishop McNamara 21

AT KANKAKEE

PC BM

13 First Downs 22

30-216 Rushes/Yds. 31-67

168 Passing Yds. 300

5-6-0 Passing 20-34-3

4-30 Penalty Yards 3-21

4-2 Fumbles/Lost 1-0

 

Providence 21 14 21 0- 56

McNamara 7 7 0 7- 21

First quarter

PC -- Houlihan, 94 kickoff return (Wright kick)

PC -- Conrad, 3 run (Wright kick)

BM -- Lambertt, 8 run (Mussman kick)

PC -- Arthurs, 16 pass from Hoffmeister (Longest kick)

Second quarter

BM -- Lambert, 2 run (Mussman kick)

PC -- Foley, 3 run (Wright kick)

PC -- Hanrahan, 4 run (Wright kick)

Third quarter

PC -- Hanrahan, 30 run (Wright kick)

PC -- Conrad, 12 pass from Hoffmeister (Wright kick)

PC -- Hanrahan, 36 run (Wright kick)

Fourth quarter

BM -- O'Connor, 4 pass from Lambert (Mussman kick)

Individual statistics

Rushing -- Providence: Hanrahan 18-189, Weaver 5-15, Conrad 3-9, Foley 2-6, Wright 1-(-2), Cleveland 1-(-1). McNamara: Lambert 19-34, High 9-8, Young 1-16, Evans 1-13, O'Connor 1-(-4).

Passing -- Providence: Hoffmeister 5-6-0 168. McNamara: Lambert 19-33-3 265, O'Connor 1-1-0 35.

Receiving -- Providence: Sawicki 2-91, Leonard 1-49, Arthurs 1-16, Conrad 1-12. McNamara: O'Connor 7-80, Wilson 5-87, Young 4-30, Mussman 1-44, High 1-39, Deam 1-15, Boerschig 1-5.

 

Central 30, Watseka 24

AT CLIFTON

W C

12 First Downs 15

34-132 Rushes/Yds. 37-120

193 Passing Yds. 123

13-32-1 Passing 8-20-1

5-40 Penalty Yards 5-65

0-0 Fumbles/Lost 2-0

 

Watseka 6 0 6 12- 24

Central 14 0 0 16- 30

First quarter

C -- Lemenager, 51 pass from Faulkner (Mathy, from Fisher)

C -- Webber, 15 pass from Faulkner (kick failed)

W -- Hall, 3 run (run failed)

Third quarter

W -- Harris, 15 pass from DeFauw (run failed)

Fourth quarter

W -- Harris, 6 pass from DeFauw (run failed)

C -- Mathy, 8 pass from Faulkner (Lemenager, from Faulkner)

W -- DeFauw, 13 run (pass failed)

C -- Lemenager, 13 pass from Faulkner (Mathy, from Faulkner)

Individual statistics

Rushing -- Watseka: Hall 16-76, DeFauw 14-71, Maiden 2-4, Harris 2-(-19). Central: Hixson 14-66, Faulkner 10-(-21), Mathy 11-38, Frake 2-37.

Passing -- Watseka: DeFauw 12-28-1 181, Harris 1-4-0 12. Central: Faulkner 8-20-1 123.

Receiving -- Watseka: Maiden 1-11, Parsons 1-7, Harris 5-82, Watts 6-93. Central: Lemenager 2-64, Webber 1-15, Mathy 3-37, Hixson 1-(-5), Bell 1-12.

 

Herscher 20, Peotone 6

AT HERSCHER

P H

11 First Downs 16

29-76 Rushes/Yds. 36-185

99 Passing Yds. 142

7-25-2 Passing 7-10-1

N/A Penalty Yards N/A

1-1 Fumbles/Lost 6-4

 

Peotone 0 0 0 6- 6

Herscher 6 6 8 0- 20

First quarter

H -- Karraker, 3 run (kick failed)

Second quarter

H -- Wood, 35 pass from J. Koerner (run failed)

Third quarter

H -- Bond, 9 pass from J. Koerner (Karraker, pass from J. Koerner)

Fourth quarter

P -- Arbelo, 10 pass from Haning (run failed)

Individual statistics

Rushing -- Peotone: Hagemaster 11-16, Nevinger 5-33, Romanchik 7-6, Salerno 6-21. Herscher: Tobey 16-96, Karraker 5-22, J. Koerner 6-9, Lockwood 7-50, Wood 2-8.

Passing -- Peotone: Romanchik 4-18-1 40, Haning 3-7-1 59. Herscher: J. Koerner 7-10-1 142.

Receiving -- Peotone: Kottmeyer 2-19, Dircks 1-9, Hannig 1-12, Arabelo 2-54, Holec 1-5. Herscher: Kates 1-20, Bond 2-14, Tobey 1-0, Wood 1-35, Karraker 1-3, O'Connor 1-60.

 

Reed-Custer 26, Coal City 0

AT BRAIDWOOD

CC RC

2 First Downs 18

25-6 Rushes/Yds. 47-204

-2 Passing Yds. 82

1-9-0 Passing 5-9-0

3-20 Penalty Yards 6-46

5-4 Fumbles/Lost 2-1

 

Coal City 0 0 0 0- 0

Reed-Custer 0 12 0 14- 26

Second quarter

RC -- Bolatto, 12 pass from Barnes (kick failed)

RC -- Davis, 17 pass from Barnes (run failed)

Fourth quarter

RC -- Davis, 57 run (Garbin run)

RC -- Davis, 35 pass from Barnes (run failed)

Individual statistics

Rushing -- Coal City: Kroeger 9-5, Rankovich 1-2, Marlin 6-31, C. Smith 1-(-3), McLuckie 1-1, Taylor 1-(-4), Gabehart 4-(-26), Agamy 2-0. Reed-Custer: Barnes 8-0, Garbin 18-66, Benson 1-6, Sandefur 9-28, Davis 10-100, Perry 1-4.

Passing -- Coal City: C. Smith 0-4-0 0, Gabehart 1-5-0 (-2). Reed-Custer: Barnes 5-8-0 82, Albin 0-1-0 0.

Receiving -- Coal City: Marlin 2-0, A. Smith 4-0, Hibler 1-0, Rankovich 1-(-2). Reed-Custer: Scaglione 2-10, Davis 5-52, Garbin 1-8, Bolatto 1-12.

 

Sandwich 27, Manteno 6

AT SANDWICH

M S

12 First Downs 13

19-113 Rushes/Yds. 38-404

144 Passing Yds. 0

18-34-0 Passing 0-1-0

5-30 Penalty Yards 4-40

4-1 Fumbles/Lost 2-1

 

Manteno 6 0 0 0- 6

Sandwich 13 0 14 0- 27

First quarter

S -- No. 21, 64, run (conversion failed)

M -- Sadler, 1 run (conversion failed)

S -- No. 34, 77 run (kick good)

Third quarter

S -- No. 30, 50 run (kick good)

S -- No. 30, 85 run (kick good)

Individual statistics

Rushing -- Manteno: Sadler 15-107, Stewart 3-6, Ringler 1-0.

Passing -- Manteno: Ringler 18-34-0 144.

Receiving -- Manteno: Fridrich 6-55, Hoerler 4-45, Stroud 3-18, Murray 3-14, Sadler 2-12.

 

Wilmington 42, Plano 13

AT WILMINGTON

P W

6 First Downs 10

31-131 Rushes/Yds. 40-366

53 Passing Yds. 30

3-11-1 Passing 3-6-1

4-45 Penalty Yards 5-50

0-0 Fumbles/Lost 0-0

 

Plano 7 0 0 6- 13

Wilmington 7 21 7 7- 42

First quarter

W -- Scheel, 5 pass from Webb (Berndt kick)

P -- Iverson, 40 pass from Mendez (Lopez kick)

Second quarter

W -- VanDuyne, 64 run (Berndt kick)

W -- Bailey, 66 run (Berndt kick)

W -- Bailey, 3 run (Berndt kick)

Third quarter

W -- Crutchfield, 21 pass from Webb (Berndt kick)

Fourth quarter

W -- Scheel, 45 run (Berndt kick)

P -- Mendez, 63 run (kick failed)

Individual statistics

Rushing -- Wilmington: Scheel 10-122, McWilliams 7-30, Bailey 12-113, VanDuyne 3-72, Webb 2-6, Liaromattis 2-2, Heino 1-(-2), Gruca 1-25, Anderson 2-(-2).

Passing -- Wilmington: Webb 3-6-1 30.

Receiving -- Wilmington: Scheel 1-5, McWilliams 1-4, Crutchfield 1-21.

 

St. Thomas More 26, Iroquois West 0

AT GILMAN

STM IW

NA First Downs NA

40-174 Rushes/Yds. 33-58

54 Passing Yds. 4

5-11-0 Passing 4-10-2

NA Penalty Yards NA

NA Fumbles/Lost NA

 

St. Thomas 7 0 13 6- 26

Iroquois West 0 0 0 0- 0

First quarter

STM -- Smith, 2 run (Puentes kick)

Third quarter

STM -- Woodworth, 10 pass Gallvan (kick failed)

STM -- Gallvan, 1 run (Puentas kick)

Fourth quarter

STM -- Parkhill, 23 run (kick failed)

Individual statistics

Rushing -- Iroquois West: Ulrichs 13-58, Robinson 1-0, Barham 5-6, Anderson 6-8, Nichols 5-(-13), Schoolman 2-0, Sanchez 1-(-1).

Passing -- Iroquois West: Barham 4-8-1 4, Nichols 0-2-1 0.

Receiving -- Iroquois West: Sanchez 2-7, Ulrichs 2-(-3).

 

Momence 48, Paxton-Buckley-Loda 12

AT PAXTON

PBL M

15 First Downs 19

41-144 Rushes/Yds. 29-184

122 Passing Yds. 180

7-14-2 Passing 11-14-0

3-35 Penalty Yards 3-35

3-2 Fumbles/Lost 1-0

 

Momence 14 20 14 0- 48

PBL 0 6 0 6- 12

First quarter

M -- Simpson, 16 run (Andrade, pass from Cavender)

M -- Sain, 59 pass from Simpson (kick blocked)

Second quarter

PBL -- Wood, 6 pass from Cox (pass failed)

M -- Simpson, 11 run (Sain kick)

M -- Sain, 32 pass from Simpson (Sain kick)

M -- Phillips, 1 run (kick failed)

Third quarter

M -- Brown, 4 run (Sain kick)

M -- Sain, 60 interception return (Sain kick)

Fourth quarter

PBL -- Tester, 4 run (no attempt)

Individual statistics

Rushing -- Momence: Simpson 7-24, Stevenson 1-(-5), Brown 2-7, Phillips 14-137, Taylor 5-21.

Passing -- Momence: Simpson 11-14-0 180.

Receiving -- Momence: Brown 1-12, Sain 3-110, Phillips 1-14, Cavender 1-11, Clayton 5-33.

 

Milford 21, Fithian Oakwood 20 OT

AT MILFORD

FO M

NA First Downs NA

NA Rushes/Yds. 27-152

NA Passing Yds. 32

NA Passing 5-11-0

NA Penalty Yards NA

NA Fumbles/Lost NA

 

Fithian Oak 0 7 7 0 6- 20

Milford 7 7 0 0 7- 21

First quarter

M -- Kunce, 14 pass from Lucht (Kr. Evans kick)

Second quarter

M -- Kunce, 59 run (Kr. Evans kick)

FO -- #30, 2 run (#30 kick)

Third quarter

FO -- #30, 4 run (#30 kick)

Overtime

M -- Ky. Evans, 5 run (Kr. Evans kick)

FO -- #30, 6 pass from #12 (2 pt. conversion failed)

Individual statistics

Rushing -- Milford: Ky. Evans 19-74, Kr. Evans 3-22, Kunce 2-61, Lucht 3-(-5).

Passing -- Milford: Lucht 5-10-0 32, Ky. Evans 0-1-0 0.

Receiving -- Milford: Kunce 5-32.