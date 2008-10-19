High school football box scores

Bradley-Bourbonnais 28, Andrew 14
AT BRADLEY
A BB
17 First Downs 20
29-143 Rushes/Yds. 43-339
124 Passing Yds. 54
14-31-1 Passing 6-7-0
3-25 Penalty Yards 6-60
0-0 Fumbles/Lost 2-1
Andrew 6 0 0 8- 14
BBCHS 6 8 7 7- 28
First quarter
A -- Hepp, 1 run (Serratore kick)
B -- Bracken, 12 pass from Moliga (kick failed)
Second quarter
B -- Ringo, 17 run (Ringo run)
Third quarter
B -- Moliga, 3 run (Fightmaster kick)
Fourth quarter
B -- Moliga, 1 run (Fightmaster kick)
A -- Case, 12 pass from Hepp (Settatore kick)
Individual statistics
Rushing -- BBCHS: Ringo 23-264, Moliga 10-37, Gordon 8-28, Melton 2-10. Andrew: Alessi 6-45, Rust 11-59, Jacques 5-4, Hepp 7-35.
Passing -- BBCHS: Moliga 6-7-0 54. Andrew: Hepp 14-31-1 124.
Receiving -- BBCHS: Bracken 4-44, LaReau 1-3, Ringo 1-7. Andrew: Case 5-35, Marek 3-45, Venegas 2-7, Alessi 2-27, Anderson 1-8, Jacques 1-2.
JV score: Andrew, 28-13.
Kankakee 38, Rich East 6
AT KANKAKEE
RE K
9 First Downs 19
38-129 Rushes/Yds. 47-278
42 Passing Yds. 79
6-12-2 Passing 3-8-1
7-37 Penalty Yards 8-75
2-0 Fumbles/Lost 2-2
Rich East 0 0 0 6- 6
Kankakee 6 0 18 14- 38
First quarter
K -- Wright, 21 run (kick failed)
Third quarter
K -- Bogan, 20 pass from C. Smith (pass failed)
K -- R. Smith, 1 run (kick failed)
K -- J. Banks, 10 run (kick failed)
Fourth quarter
RE -- Byrd, 5 run (kick failed)
K -- R. Smith 15 run (pass failed)
K -- Wright, 31 run (C. Smith run)
Individual Statistics
Rushing -- Rich East: Byrd 17-57, Harris 17-52, Henry 3-18, O'Neal 1-2. Kankakee: Wright 15-119, R. Smith 13-84, J. Banks 14-67, C. Smith 4-7, A. Banks 1-1.
Passing -- Rich East: O'Neal 6-12-2 42. Kankakee: C. Smith 3-7-1 79, J. Banks 0-1-0 0.
Receiving -- Rich East: McKinney 3-12, Byrd 1-20, Dyer 1-10, Coan 1-0. Kankakee: J. Banks 1-30, R. Smith 1-29, Bogan 1-20.
Providence Catholic 56,
Bishop McNamara 21
AT KANKAKEE
PC BM
13 First Downs 22
30-216 Rushes/Yds. 31-67
168 Passing Yds. 300
5-6-0 Passing 20-34-3
4-30 Penalty Yards 3-21
4-2 Fumbles/Lost 1-0
Providence 21 14 21 0- 56
McNamara 7 7 0 7- 21
First quarter
PC -- Houlihan, 94 kickoff return (Wright kick)
PC -- Conrad, 3 run (Wright kick)
BM -- Lambertt, 8 run (Mussman kick)
PC -- Arthurs, 16 pass from Hoffmeister (Longest kick)
Second quarter
BM -- Lambert, 2 run (Mussman kick)
PC -- Foley, 3 run (Wright kick)
PC -- Hanrahan, 4 run (Wright kick)
Third quarter
PC -- Hanrahan, 30 run (Wright kick)
PC -- Conrad, 12 pass from Hoffmeister (Wright kick)
PC -- Hanrahan, 36 run (Wright kick)
Fourth quarter
BM -- O'Connor, 4 pass from Lambert (Mussman kick)
Individual statistics
Rushing -- Providence: Hanrahan 18-189, Weaver 5-15, Conrad 3-9, Foley 2-6, Wright 1-(-2), Cleveland 1-(-1). McNamara: Lambert 19-34, High 9-8, Young 1-16, Evans 1-13, O'Connor 1-(-4).
Passing -- Providence: Hoffmeister 5-6-0 168. McNamara: Lambert 19-33-3 265, O'Connor 1-1-0 35.
Receiving -- Providence: Sawicki 2-91, Leonard 1-49, Arthurs 1-16, Conrad 1-12. McNamara: O'Connor 7-80, Wilson 5-87, Young 4-30, Mussman 1-44, High 1-39, Deam 1-15, Boerschig 1-5.
Central 30, Watseka 24
AT CLIFTON
W C
12 First Downs 15
34-132 Rushes/Yds. 37-120
193 Passing Yds. 123
13-32-1 Passing 8-20-1
5-40 Penalty Yards 5-65
0-0 Fumbles/Lost 2-0
Watseka 6 0 6 12- 24
Central 14 0 0 16- 30
First quarter
C -- Lemenager, 51 pass from Faulkner (Mathy, from Fisher)
C -- Webber, 15 pass from Faulkner (kick failed)
W -- Hall, 3 run (run failed)
Third quarter
W -- Harris, 15 pass from DeFauw (run failed)
Fourth quarter
W -- Harris, 6 pass from DeFauw (run failed)
C -- Mathy, 8 pass from Faulkner (Lemenager, from Faulkner)
W -- DeFauw, 13 run (pass failed)
C -- Lemenager, 13 pass from Faulkner (Mathy, from Faulkner)
Individual statistics
Rushing -- Watseka: Hall 16-76, DeFauw 14-71, Maiden 2-4, Harris 2-(-19). Central: Hixson 14-66, Faulkner 10-(-21), Mathy 11-38, Frake 2-37.
Passing -- Watseka: DeFauw 12-28-1 181, Harris 1-4-0 12. Central: Faulkner 8-20-1 123.
Receiving -- Watseka: Maiden 1-11, Parsons 1-7, Harris 5-82, Watts 6-93. Central: Lemenager 2-64, Webber 1-15, Mathy 3-37, Hixson 1-(-5), Bell 1-12.
Herscher 20, Peotone 6
AT HERSCHER
P H
11 First Downs 16
29-76 Rushes/Yds. 36-185
99 Passing Yds. 142
7-25-2 Passing 7-10-1
N/A Penalty Yards N/A
1-1 Fumbles/Lost 6-4
Peotone 0 0 0 6- 6
Herscher 6 6 8 0- 20
First quarter
H -- Karraker, 3 run (kick failed)
Second quarter
H -- Wood, 35 pass from J. Koerner (run failed)
Third quarter
H -- Bond, 9 pass from J. Koerner (Karraker, pass from J. Koerner)
Fourth quarter
P -- Arbelo, 10 pass from Haning (run failed)
Individual statistics
Rushing -- Peotone: Hagemaster 11-16, Nevinger 5-33, Romanchik 7-6, Salerno 6-21. Herscher: Tobey 16-96, Karraker 5-22, J. Koerner 6-9, Lockwood 7-50, Wood 2-8.
Passing -- Peotone: Romanchik 4-18-1 40, Haning 3-7-1 59. Herscher: J. Koerner 7-10-1 142.
Receiving -- Peotone: Kottmeyer 2-19, Dircks 1-9, Hannig 1-12, Arabelo 2-54, Holec 1-5. Herscher: Kates 1-20, Bond 2-14, Tobey 1-0, Wood 1-35, Karraker 1-3, O'Connor 1-60.
Reed-Custer 26, Coal City 0
AT BRAIDWOOD
CC RC
2 First Downs 18
25-6 Rushes/Yds. 47-204
-2 Passing Yds. 82
1-9-0 Passing 5-9-0
3-20 Penalty Yards 6-46
5-4 Fumbles/Lost 2-1
Coal City 0 0 0 0- 0
Reed-Custer 0 12 0 14- 26
Second quarter
RC -- Bolatto, 12 pass from Barnes (kick failed)
RC -- Davis, 17 pass from Barnes (run failed)
Fourth quarter
RC -- Davis, 57 run (Garbin run)
RC -- Davis, 35 pass from Barnes (run failed)
Individual statistics
Rushing -- Coal City: Kroeger 9-5, Rankovich 1-2, Marlin 6-31, C. Smith 1-(-3), McLuckie 1-1, Taylor 1-(-4), Gabehart 4-(-26), Agamy 2-0. Reed-Custer: Barnes 8-0, Garbin 18-66, Benson 1-6, Sandefur 9-28, Davis 10-100, Perry 1-4.
Passing -- Coal City: C. Smith 0-4-0 0, Gabehart 1-5-0 (-2). Reed-Custer: Barnes 5-8-0 82, Albin 0-1-0 0.
Receiving -- Coal City: Marlin 2-0, A. Smith 4-0, Hibler 1-0, Rankovich 1-(-2). Reed-Custer: Scaglione 2-10, Davis 5-52, Garbin 1-8, Bolatto 1-12.
Sandwich 27, Manteno 6
AT SANDWICH
M S
12 First Downs 13
19-113 Rushes/Yds. 38-404
144 Passing Yds. 0
18-34-0 Passing 0-1-0
5-30 Penalty Yards 4-40
4-1 Fumbles/Lost 2-1
Manteno 6 0 0 0- 6
Sandwich 13 0 14 0- 27
First quarter
S -- No. 21, 64, run (conversion failed)
M -- Sadler, 1 run (conversion failed)
S -- No. 34, 77 run (kick good)
Third quarter
S -- No. 30, 50 run (kick good)
S -- No. 30, 85 run (kick good)
Individual statistics
Rushing -- Manteno: Sadler 15-107, Stewart 3-6, Ringler 1-0.
Passing -- Manteno: Ringler 18-34-0 144.
Receiving -- Manteno: Fridrich 6-55, Hoerler 4-45, Stroud 3-18, Murray 3-14, Sadler 2-12.
Wilmington 42, Plano 13
AT WILMINGTON
P W
6 First Downs 10
31-131 Rushes/Yds. 40-366
53 Passing Yds. 30
3-11-1 Passing 3-6-1
4-45 Penalty Yards 5-50
0-0 Fumbles/Lost 0-0
Plano 7 0 0 6- 13
Wilmington 7 21 7 7- 42
First quarter
W -- Scheel, 5 pass from Webb (Berndt kick)
P -- Iverson, 40 pass from Mendez (Lopez kick)
Second quarter
W -- VanDuyne, 64 run (Berndt kick)
W -- Bailey, 66 run (Berndt kick)
W -- Bailey, 3 run (Berndt kick)
Third quarter
W -- Crutchfield, 21 pass from Webb (Berndt kick)
Fourth quarter
W -- Scheel, 45 run (Berndt kick)
P -- Mendez, 63 run (kick failed)
Individual statistics
Rushing -- Wilmington: Scheel 10-122, McWilliams 7-30, Bailey 12-113, VanDuyne 3-72, Webb 2-6, Liaromattis 2-2, Heino 1-(-2), Gruca 1-25, Anderson 2-(-2).
Passing -- Wilmington: Webb 3-6-1 30.
Receiving -- Wilmington: Scheel 1-5, McWilliams 1-4, Crutchfield 1-21.
St. Thomas More 26, Iroquois West 0
AT GILMAN
STM IW
NA First Downs NA
40-174 Rushes/Yds. 33-58
54 Passing Yds. 4
5-11-0 Passing 4-10-2
NA Penalty Yards NA
NA Fumbles/Lost NA
St. Thomas 7 0 13 6- 26
Iroquois West 0 0 0 0- 0
First quarter
STM -- Smith, 2 run (Puentes kick)
Third quarter
STM -- Woodworth, 10 pass Gallvan (kick failed)
STM -- Gallvan, 1 run (Puentas kick)
Fourth quarter
STM -- Parkhill, 23 run (kick failed)
Individual statistics
Rushing -- Iroquois West: Ulrichs 13-58, Robinson 1-0, Barham 5-6, Anderson 6-8, Nichols 5-(-13), Schoolman 2-0, Sanchez 1-(-1).
Passing -- Iroquois West: Barham 4-8-1 4, Nichols 0-2-1 0.
Receiving -- Iroquois West: Sanchez 2-7, Ulrichs 2-(-3).
Momence 48, Paxton-Buckley-Loda 12
AT PAXTON
PBL M
15 First Downs 19
41-144 Rushes/Yds. 29-184
122 Passing Yds. 180
7-14-2 Passing 11-14-0
3-35 Penalty Yards 3-35
3-2 Fumbles/Lost 1-0
Momence 14 20 14 0- 48
PBL 0 6 0 6- 12
First quarter
M -- Simpson, 16 run (Andrade, pass from Cavender)
M -- Sain, 59 pass from Simpson (kick blocked)
Second quarter
PBL -- Wood, 6 pass from Cox (pass failed)
M -- Simpson, 11 run (Sain kick)
M -- Sain, 32 pass from Simpson (Sain kick)
M -- Phillips, 1 run (kick failed)
Third quarter
M -- Brown, 4 run (Sain kick)
M -- Sain, 60 interception return (Sain kick)
Fourth quarter
PBL -- Tester, 4 run (no attempt)
Individual statistics
Rushing -- Momence: Simpson 7-24, Stevenson 1-(-5), Brown 2-7, Phillips 14-137, Taylor 5-21.
Passing -- Momence: Simpson 11-14-0 180.
Receiving -- Momence: Brown 1-12, Sain 3-110, Phillips 1-14, Cavender 1-11, Clayton 5-33.
Milford 21, Fithian Oakwood 20 OT
AT MILFORD
FO M
NA First Downs NA
NA Rushes/Yds. 27-152
NA Passing Yds. 32
NA Passing 5-11-0
NA Penalty Yards NA
NA Fumbles/Lost NA
Fithian Oak 0 7 7 0 6- 20
Milford 7 7 0 0 7- 21
First quarter
M -- Kunce, 14 pass from Lucht (Kr. Evans kick)
Second quarter
M -- Kunce, 59 run (Kr. Evans kick)
FO -- #30, 2 run (#30 kick)
Third quarter
FO -- #30, 4 run (#30 kick)
Overtime
M -- Ky. Evans, 5 run (Kr. Evans kick)
FO -- #30, 6 pass from #12 (2 pt. conversion failed)
Individual statistics
Rushing -- Milford: Ky. Evans 19-74, Kr. Evans 3-22, Kunce 2-61, Lucht 3-(-5).
Passing -- Milford: Lucht 5-10-0 32, Ky. Evans 0-1-0 0.
Receiving -- Milford: Kunce 5-32.