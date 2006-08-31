Shaw Local

Football Stat Sheet

FOOTBALL

Records

SICA SOUTH

Crete-Monee 0-0 1-0

Kankakee 0-0 0-1

Rich East 0-0 0-1

Rich Central 0-0 0-1

Rich South 0-0 0-1

SOUTHWESTERN SUBURBAN BLUE

Andrew 0-0 1-0

Bradley 0-0 1-0

Homewood-Flossmoor 0-0 1-0

Lincoln Way Central 0-0 0-1

Stagg 0-0 0-1

CHICAGO CATHOLIC WHITE

Bishop McNamara 0-0 1-0

St. Laurence 0-0 1-0

Guerin 0-0 1-0

St. Ignatius 0-0 1-0

Hales Franciscan 0-0 0-1

Gordon Tech 0-0 0-1

Leo 0-0 0-1

INTERSTATE EIGHT LARGE

Reed-Custer 0-0 1-0

Herscher 0-0 1-0

Manteno 0-0 1-0

Sandwich 0-0 1-0

Lisle 0-0 0-1

Peotone 0-0 0-1

INTERSTATE EIGHT SMALL

Plano 0-0 1-0

Westmont 0-0 1-0

Coal City 0-0 0-1

Dwight 0-0 0-1

Seneca 0-0 0-1

Wilmington 0-0 0-1

SANGAMON VALLEY

St. Joe Ogden 0-0 1-0

Tri-Point 0-0 1-0

Central 0-0 0-1

Iroquois West 0-0 0-1

Momence 0-0 0-1

Paxton 0-0 0-1

St. Thomas More 0-0 0-1

Watseka 0-0 0-1

VERMILION VALLEY

Georgetown 0-0 1-0

Westvile 0-0 1-0

Bismarck-Hen. 0-0 1-0

Salt Fork 0-0 1-0

Hoopeston 0-0 0-1

Milford 0-0 0-1

Oakwood 0-0 0-1

Schlarman 0-0 0-1

Statistics

PASSING

C-A Yds.

Winnicki, Her 21-39 216

Johnston, R-C 13-23 212

Schwiesow, Peo 16-25 211

Bracken, BB 14-19 182

Blaine, CC 12-24 140

N. Love, Kan 12-23 135

Gray, Wat 14-24 133

Simpson, Mom 12-21 124

Meyer, Cen 9-23 123 Coleman, IW 7-19 98

RUSHING

A-yd. Avg.

Grant, BM 14-166 11.9

Kizior, Man 8-153 19.1

Stanek, T-P 20-136 6.8

Banks, Kan 20-125 6.3

Green, BM 14-114 8.1

H. Love, Kan 15-114 7.6

Bilyard, BB 18-107 5.9

Pivonka, R-C 14-99 7.1

Nakashima, Dwi 17-96 5.6

Mogged, T-P 11-86 7.8

Hubert, IW 15-78 5.2

Gronsky, Cen 12-70 5.8

Nadler, Peo 14-70 5.0

Smith, CC 15-68 4.5

Sartain, BM 7-48 6.9

Jepsen, T-P 5-43 8.6

Love, Her 13-39 3.0

Bracken, BB 9-37 4.1

Bechely, Wat 10-37 3.7

Goad, Man 12-35 2.9

RECEIVING

R-yd. Avg.

Russell, Peo 13-169 13.0

Dell'Aquila, R-C 4-96 24.0

Grace, BB 3-72 24.0

Ponton, Cen 3-70 23.3

Schade, IW 4-69 17.3

Askew, Her 5-65 13.0

Sain, Mom 5-64 12.8

Roseland, CC 4-63 15.8

Goff, CC 4-63 15.8

Earley, BB 5-62 12.4

LeBran, BM 3-61 20.3

Combes, Wil 2-59 29.5

Allison, Mil 1-55 55.0

H. Love, Kan 3-55 18.3

McTaggart, Wat 1-50 50.0

Banks, Kan 3-43 14.3

Bechely, Wat 7-43 6.1

Brashares, Peo 3-42 14.0

Koerner, Her 4-41 10.3

Brissa, R-C 5-41 8.2

SCORING

TD XP Pts.

Kizior, Manteno 4 0 24

Grant, McNamara 3 0 18

Stanek, Tri-Point 3 0 18

Banks, Kankakee 2 0 12

H. Love, Kankakee 14 6 12

Gronsky, Central 2 0 12

Askew, Herscher 1 4 10

Roney, McNamara 1 2 8

Nakashima, Dwight 1 2 8

Goad, Manteno 1 2 8

Muzzarelli, Reed-Custer 0 7 7

TACKLES

Gray, Bradley 14

Holliday, Bradley 14

O'Connor, Peotone 14

Kettmann, Coal City 13

Speed, Reed-Custer 13

Habeeb, Bradley 12

James, Kankakee 12

McNeal, Momence 12

Vercelli, Wilmington 12

Hernandez, Momence 11

Johnson, Momence 11

Webster, Reed-Custer 11

Fritz, Wilmington 11

Ka. Lathus, Peotone 10

Ko. Lathus, Peotone 10

B. Nichols, Reed-Custer 10

Dziuban, Wilmington 10

Glassford, Bradley 9

Schwiegert, Bradley 9

Brooks, Kankakee 9

Siwicki, Momence 9

Viramontes, Momence 9

Surman, Wilmington 9

SOLO TACKLES

Gray, Bradley 7

Fritz, Wilmington 6

Zirkle, Bishop McNamara 5

Schweigert, Bradley 5

Kettmann, Coal City 5

Nadler, Peotone 5

O'Connor, Peotone 5

Ka. Lathus, Peotone 5

Vercelli, Wilmington 5

Arrocha, Bradley 4

Dismang, Bradley 4

Glassford, Bradley 4

Habeeb, Bradley 4

Banks, Kankakee 4

H. Love, Kankakee 4

Brooks, Kankakee 4

Jackson, Peotone 4

Surman, Wilmington 4

Several tied with 3

QUARTERBACK SACKS

Young, Kankakee 2

Arrocha, Bradley 1

Gray, Bradley 1

Bailey, Kankakee 1

Mogged, Tri-Point 1

Morris, Tri-Point 1

Mynatt, Tri-Point 1

Golden, Wilmington 1

Fritz, Wilmington 1

Jansen, Wilmington 1

TACKLES FOR LOSS

Ko. Lathus, Peotone 3

Glassford, Bradley 2

O'Connor, Peotone 2

Ka. Lathus, Peotone 2

Striggow, Peotone 2

Young, Kankakee 2

Bailey, Kankakee 2

Viramontes, Momence 2

Butz, Bradley 1

Gray, Bradley 1

Roseland, Coal City 1

Kettmann, Coal City 1

Billups, Kankakee 1

Johnson, Momence 1

Siwicki, Momence 1

Nadler, Peotone 1

Nugent, Peotone 1

Zwolinski, Peotone 1

INTERCEPTIONS

Olszewski, McNamara 3

Schweigert, Bradley 1

Morris, Kankakee 1

Ramirez, Momence 1

Powell, McNamara 1

Vercelli, Wilmington 1

FUMBLE RECOVERIES

Banks, Kankakee 1

Young, Kankakee 1

O'Connor, Peotone 1

Giffen, Reed-Custer 1

Redmann, Reed-Custer 1

Roesel, Reed-Custer 1

Buchneau, Tri-Point 1

TEAM OFFENSE (POINTS)

Bishop McNamara 43

Manteno 41

Tri-Point 32

Reed-Custer 31

Bradley-Bourbonnais 28

Kankakee 26

Herscher 24

Central 20

Peotone 16

Dwight 14

Coal City 7

Iroquois West 7

Milford 6

Watseka 6

Wilmngton 6

Momence 0

TEAM OFFENSE (YARDAGE)

Bishop McNamara 457.0

Kankakee 375.0

Bradley-Bourbonnais 358.0

Tri-Point 333.0

Peotone 302.0

Reed-Custer 288.0

Manteno 278.0

Central 259.0

Herscher 252.0

Coal City 237.0

Dwight 212.0

Watseka 201.0

Iroquois West 188.0

Wilmington 151.0

Momence 138.0

Milford 91.0

TEAM DEFENSE (POINTS)

Bishop McNamara 0

Reed-Custer 6

Tri-Point 6

Manteno 14

Coal City 18

Peotone 20

Herscher 21

Bradley-Bourbonnais 26

Kankakee 28

Wilmington 31

Milford 32

Watseka 32

Iroquois West 33

Central 40

Dwight 41

Momence 43

TEAM DEFENSE (YARDAGE)

Tri-Point 91.0

Bishop McNamara 138.0

Reed-Custer 151.0

Herscher 178.0

Manteno 212.0

Peotone 228.0

Dwight 278.0

Wilmington 288.0

Coal City 314.0

Milford 333.0

Kankakee 358.0

Bradley-Bourbonnais 375.0

Momence 457.0

Central 473.0

Watseka 492.0

Iroquois West N/A

TURNOVER RATIO

Bishop McNamara +4

Kankakee +3

Manteno +2

Peotone +1

Tri-Point +1

Wilmington +1

Central E

Herscher E

Milford -1

Reed-Custer -1

Coal City -2

Watseka -2

Dwight -2

Bradley-Bourbonnais -3

Momence -4

Iroquois West N/A

 

 