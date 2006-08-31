Football Stat Sheet

FOOTBALL
Records
SICA SOUTH
Crete-Monee 0-0 1-0
Kankakee 0-0 0-1
Rich East 0-0 0-1
Rich Central 0-0 0-1
Rich South 0-0 0-1
SOUTHWESTERN SUBURBAN BLUE
Andrew 0-0 1-0
Bradley 0-0 1-0
Homewood-Flossmoor 0-0 1-0
Lincoln Way Central 0-0 0-1
Stagg 0-0 0-1
CHICAGO CATHOLIC WHITE
Bishop McNamara 0-0 1-0
St. Laurence 0-0 1-0
Guerin 0-0 1-0
St. Ignatius 0-0 1-0
Hales Franciscan 0-0 0-1
Gordon Tech 0-0 0-1
Leo 0-0 0-1
INTERSTATE EIGHT LARGE
Reed-Custer 0-0 1-0
Herscher 0-0 1-0
Manteno 0-0 1-0
Sandwich 0-0 1-0
Lisle 0-0 0-1
Peotone 0-0 0-1
INTERSTATE EIGHT SMALL
Plano 0-0 1-0
Westmont 0-0 1-0
Coal City 0-0 0-1
Dwight 0-0 0-1
Seneca 0-0 0-1
Wilmington 0-0 0-1
SANGAMON VALLEY
St. Joe Ogden 0-0 1-0
Tri-Point 0-0 1-0
Central 0-0 0-1
Iroquois West 0-0 0-1
Momence 0-0 0-1
Paxton 0-0 0-1
St. Thomas More 0-0 0-1
Watseka 0-0 0-1
VERMILION VALLEY
Georgetown 0-0 1-0
Westvile 0-0 1-0
Bismarck-Hen. 0-0 1-0
Salt Fork 0-0 1-0
Hoopeston 0-0 0-1
Milford 0-0 0-1
Oakwood 0-0 0-1
Schlarman 0-0 0-1
Statistics
PASSING
C-A Yds.
Winnicki, Her 21-39 216
Johnston, R-C 13-23 212
Schwiesow, Peo 16-25 211
Bracken, BB 14-19 182
Blaine, CC 12-24 140
N. Love, Kan 12-23 135
Gray, Wat 14-24 133
Simpson, Mom 12-21 124
Meyer, Cen 9-23 123 Coleman, IW 7-19 98
RUSHING
A-yd. Avg.
Grant, BM 14-166 11.9
Kizior, Man 8-153 19.1
Stanek, T-P 20-136 6.8
Banks, Kan 20-125 6.3
Green, BM 14-114 8.1
H. Love, Kan 15-114 7.6
Bilyard, BB 18-107 5.9
Pivonka, R-C 14-99 7.1
Nakashima, Dwi 17-96 5.6
Mogged, T-P 11-86 7.8
Hubert, IW 15-78 5.2
Gronsky, Cen 12-70 5.8
Nadler, Peo 14-70 5.0
Smith, CC 15-68 4.5
Sartain, BM 7-48 6.9
Jepsen, T-P 5-43 8.6
Love, Her 13-39 3.0
Bracken, BB 9-37 4.1
Bechely, Wat 10-37 3.7
Goad, Man 12-35 2.9
RECEIVING
R-yd. Avg.
Russell, Peo 13-169 13.0
Dell'Aquila, R-C 4-96 24.0
Grace, BB 3-72 24.0
Ponton, Cen 3-70 23.3
Schade, IW 4-69 17.3
Askew, Her 5-65 13.0
Sain, Mom 5-64 12.8
Roseland, CC 4-63 15.8
Goff, CC 4-63 15.8
Earley, BB 5-62 12.4
LeBran, BM 3-61 20.3
Combes, Wil 2-59 29.5
Allison, Mil 1-55 55.0
H. Love, Kan 3-55 18.3
McTaggart, Wat 1-50 50.0
Banks, Kan 3-43 14.3
Bechely, Wat 7-43 6.1
Brashares, Peo 3-42 14.0
Koerner, Her 4-41 10.3
Brissa, R-C 5-41 8.2
SCORING
TD XP Pts.
Kizior, Manteno 4 0 24
Grant, McNamara 3 0 18
Stanek, Tri-Point 3 0 18
Banks, Kankakee 2 0 12
H. Love, Kankakee 14 6 12
Gronsky, Central 2 0 12
Askew, Herscher 1 4 10
Roney, McNamara 1 2 8
Nakashima, Dwight 1 2 8
Goad, Manteno 1 2 8
Muzzarelli, Reed-Custer 0 7 7
TACKLES
Gray, Bradley 14
Holliday, Bradley 14
O'Connor, Peotone 14
Kettmann, Coal City 13
Speed, Reed-Custer 13
Habeeb, Bradley 12
James, Kankakee 12
McNeal, Momence 12
Vercelli, Wilmington 12
Hernandez, Momence 11
Johnson, Momence 11
Webster, Reed-Custer 11
Fritz, Wilmington 11
Ka. Lathus, Peotone 10
Ko. Lathus, Peotone 10
B. Nichols, Reed-Custer 10
Dziuban, Wilmington 10
Glassford, Bradley 9
Schwiegert, Bradley 9
Brooks, Kankakee 9
Siwicki, Momence 9
Viramontes, Momence 9
Surman, Wilmington 9
SOLO TACKLES
Gray, Bradley 7
Fritz, Wilmington 6
Zirkle, Bishop McNamara 5
Schweigert, Bradley 5
Kettmann, Coal City 5
Nadler, Peotone 5
O'Connor, Peotone 5
Ka. Lathus, Peotone 5
Vercelli, Wilmington 5
Arrocha, Bradley 4
Dismang, Bradley 4
Glassford, Bradley 4
Habeeb, Bradley 4
Banks, Kankakee 4
H. Love, Kankakee 4
Brooks, Kankakee 4
Jackson, Peotone 4
Surman, Wilmington 4
Several tied with 3
QUARTERBACK SACKS
Young, Kankakee 2
Arrocha, Bradley 1
Gray, Bradley 1
Bailey, Kankakee 1
Mogged, Tri-Point 1
Morris, Tri-Point 1
Mynatt, Tri-Point 1
Golden, Wilmington 1
Fritz, Wilmington 1
Jansen, Wilmington 1
TACKLES FOR LOSS
Ko. Lathus, Peotone 3
Glassford, Bradley 2
O'Connor, Peotone 2
Ka. Lathus, Peotone 2
Striggow, Peotone 2
Young, Kankakee 2
Bailey, Kankakee 2
Viramontes, Momence 2
Butz, Bradley 1
Gray, Bradley 1
Roseland, Coal City 1
Kettmann, Coal City 1
Billups, Kankakee 1
Johnson, Momence 1
Siwicki, Momence 1
Nadler, Peotone 1
Nugent, Peotone 1
Zwolinski, Peotone 1
INTERCEPTIONS
Olszewski, McNamara 3
Schweigert, Bradley 1
Morris, Kankakee 1
Ramirez, Momence 1
Powell, McNamara 1
Vercelli, Wilmington 1
FUMBLE RECOVERIES
Banks, Kankakee 1
Young, Kankakee 1
O'Connor, Peotone 1
Giffen, Reed-Custer 1
Redmann, Reed-Custer 1
Roesel, Reed-Custer 1
Buchneau, Tri-Point 1
TEAM OFFENSE (POINTS)
Bishop McNamara 43
Manteno 41
Tri-Point 32
Reed-Custer 31
Bradley-Bourbonnais 28
Kankakee 26
Herscher 24
Central 20
Peotone 16
Dwight 14
Coal City 7
Iroquois West 7
Milford 6
Watseka 6
Wilmngton 6
Momence 0
TEAM OFFENSE (YARDAGE)
Bishop McNamara 457.0
Kankakee 375.0
Bradley-Bourbonnais 358.0
Tri-Point 333.0
Peotone 302.0
Reed-Custer 288.0
Manteno 278.0
Central 259.0
Herscher 252.0
Coal City 237.0
Dwight 212.0
Watseka 201.0
Iroquois West 188.0
Wilmington 151.0
Momence 138.0
Milford 91.0
TEAM DEFENSE (POINTS)
Bishop McNamara 0
Reed-Custer 6
Tri-Point 6
Manteno 14
Coal City 18
Peotone 20
Herscher 21
Bradley-Bourbonnais 26
Kankakee 28
Wilmington 31
Milford 32
Watseka 32
Iroquois West 33
Central 40
Dwight 41
Momence 43
TEAM DEFENSE (YARDAGE)
Tri-Point 91.0
Bishop McNamara 138.0
Reed-Custer 151.0
Herscher 178.0
Manteno 212.0
Peotone 228.0
Dwight 278.0
Wilmington 288.0
Coal City 314.0
Milford 333.0
Kankakee 358.0
Bradley-Bourbonnais 375.0
Momence 457.0
Central 473.0
Watseka 492.0
Iroquois West N/A
TURNOVER RATIO
Bishop McNamara +4
Kankakee +3
Manteno +2
Peotone +1
Tri-Point +1
Wilmington +1
Central E
Herscher E
Milford -1
Reed-Custer -1
Coal City -2
Watseka -2
Dwight -2
Bradley-Bourbonnais -3
Momence -4
Iroquois West N/A