Scoreboard

Syracuse Regional
At The Carrier Dome
Syracuse, N.Y.
Semifinals
Today's games
Wisconsin (24-8) vs. North Carolina State (21-13), 6:27 p.m.
North Carolina (29-4) vs. Villanova (24-7), 8:57 p.m.
Championship
Sunday, March 27
Semifinal winners
----------
Chicago Regional
At Allstate Arena
Rosemont
Semifinals
Thursday's results
Illinois (34-1) vs. Wisconsin-Milwaukee (26-5), 6:27 p.m.
Oklahoma State (26-6) vs. Arizona (29-6), 8:57 p.m.
Championship
Saturday's game
Semifinal winners
----------
AUSTIN REGIONAL
At The Frank Erwin Center
Austin, Texas
Semifinals
Today's games
Duke (27-5) vs. Michigan State (24-6), 6:10 p.m.
Kentucky (27-5) vs. Utah (29-5), 8:40 p.m.
Championship
Sunday, March 27
Semifinal winners
----------
ALBUQUERQUE REGIONAL
At The Pit
Albuquerque, N.M.
Semifinals
Thursday's results
Washington (29-5) vs. Louisville (31-4), 6:10 p.m
West Virginia (23-10) vs. Texas Tech (22-10), 8:40 p.m.
Championship
Saturday's game
Semifinal winners
----------
FINAL FOUR
At Edward Jones Dome
St. Louis
National Semifinals
Saturday, April 2
Chicago Regional champion vs. Albuquerque Regional champion
Syracuse Regional champion vs. Austin Regional champion
Championship
Monday, April 4
Semifinal winners
National Invitation Tournament
Thursday's result
Georgetown (19-12) at South Carolina (17-13), 6:30 p.m.
Saturday, March 26
Texas Christian (21-13) vs. Maryland (18-12), 11 a.m.
Semifinals
Tuesday, March 29
At Madison Square Garden
New York
Saint Joseph's (23-11) vs. Memphis (22-15), 6 or 8:30 p.m.
Semifinal, 6 or 8:30 p.m.
Championship
Thursday, March 31
Semifinal winners, 6 p.m.
NCAA Men's
Division II Tournament
Semifinals
Thursday's results
Bryant (24-8) vs. Tarleton State (25-8), 6 p.m.
Virginia Union (28-4) vs. Lynn (29-5), 8:30 p.m.
------
Championship
Saturday, March 26
Semifinal winners, 1 p.m.
College women
NCAA Women's
Basketball Tournament
PHILADELPHIA REGIONAL
Semifinals
Philadelphia
Sunday, March 27
Texas Tech (24-7) vs. Tennessee (28-4), 11 a.m.
Rutgers (27-6) vs. Ohio State (30-4), 1 p.m.
Championship
Philadelphia
Tuesday, March 29
Semifinal winners, TBA
------
CHATTANOOGA REGIONAL
Semifinals
Chattanooga, Tenn.
Saturday's games
LSU (31-2) vs. Liberty (25-6), 11 a.m.
Georgia (24-9) vs. Duke (30-4), 1 p.m.
Championship
Chattanooga, Tenn.
Monday, March 28
Semifinal winners, TBA
------
KANSAS CITY REGIONAL
Semifinals
Kansas City, Mo.
Sunday, March 27
Michigan State (30-3) vs. Vanderbilt (24-7), 6:30 p.m.
Connecticut (25-7) vs. Stanford (31-2), 8:30 p.m.
Championship
Kansas City, Mo.
Tuesday, March 29
Semifinal winners, TBA
------
TEMPE REGIONAL
Semifinals
Tempe, Ariz.
Saturday's games
Minnesota (26-7) vs. Baylor (29-3), 8 p.m.
North Carolina (29-3) vs. Arizona State (24-9), 10 p.m.
Championship
Tempe, Ariz.
Monday, March 28
Semifinal winners, TBA
THE FINAL FOUR
Indianapolis
Semifinals
Sunday, April 3
Chattanooga Regional champion vs. Tempe Regional champion, 6 or 8:30 p.m.
Philadelphia Regional champion vs. Kansas City Regional champion, 6 or 8:30 p.m.
Championship
Tuesday, April 5
Semifinal winners, 7:30 p.m
------
National Invitation Tournament
Quarterfinals
Thursday's results
Xavier (22-9) at Kentucky (17-15), 6 p.m.
Wake Forest (16-13) at West Virginia (19-12), 6 p.m.
Texas A&M (16-14) at Southwest Missouri State (22-8), 7 p.m.
Arkansas State (21-10) at Iowa (22-9), 7 p.m.
Semifinals
March 26-28
Quarterfinal winners
Championship
March 30-April 1
Semifinal winners
NCAA Women's Division II Tournament
Semifinals
At Hot Springs, Ark.
Thursday's results
Seattle Pacific (29-2) vs. Merrimack (29-5), 6 p.m.
Central Arkansas (28-6) vs. Washburn (32-2), 8 p.m.
------
Championship
At Hot Springs, Ark.
Saturday, March 26
Semifinal winners, 4 p.m.
High school
BASEBALL
Today
Beecher at Columbia (DH), 11 a.m.
Saturday
Urbana at Kankakee (DH), 10 a.m.
Gardner-South Wilmington at Wilmington (DH), 11 a.m.
Momence at Bishop McNamara (DH), 10 a.m.
Iroquois West at Manteno (DH), 10 a.m.
Rantoul at CPCI (DH), 10 a.m.
Dwight at El Paso (DH), 11 a.m.
Coal City at Prairie Central, 10 a.m., vs. Tremont, noon
Beecher at Brownstown (DH), 10 a.m.
Herscher at Mahomet-Seymour, 10 a.m.
SOFTBALL
Saturday
Kankakee at Central, 10 a.m.
Dwight at El Paso (DH), 11 a.m.
Reed-Custer at Prairie Central 10 a.m., vs. Metamora, noon
Lincoln-Way Central at Bradley-Bourbonnais (DH), 10 a.m.
Momence at Bishop McNamara (DH), 10 a.m.
Gardner-South Wilmington at Wilmington (DH), 11 a.m.
Iroquois West at Manteno (DH), 11 a.m.
GIRLS' SOCCER
Saturday
Manteno at Mahomet-Seymour, 1 p.m.
Mendota at Reed-Custer, 11 a.m.
BOYS' TRACK
Saturday
Bishop McNamara, Herscher at Reed-Custer Invitational (indoor), 10 a.m.
Tri-Point, Dwight at Cogdal Relays, 9 a.m.
GIRLS' TRACK
Friday
Reed-Custer at Illinois Top Times at U of I
Saturday
Bishop McNamara, Manteno, Herscher at Reed-Custer Invitational (indoor), 10 a.m.
Dwight, Tri-Point at Cogdal Relays, 9 a.m.
BADMINTON
Saturday
Bradley-Bourbonnais at Hersey Invitational, 9 a.m.
BASEBALL
Friday
West Virginia Wesleyan University at Olivet (DH), 10 a.m.
KCC at Danville, noon
Saturday
Capital University at Olivet, 10 a.m.
SOFTBALL
Friday
Olivet at University of Western Florida Spring Fling, TBA
KCC at Lake Michigan CC Tournament
Saturday
Olivet at University of Western Florida Spring Fling, TBA
KCC at Lake Michigan CC Tournament
