Scoreboard

By Daily Journal

basketball

College men

NCAA Tournament

Syracuse Regional

At The Carrier Dome

Syracuse, N.Y.

Semifinals

Today's games

Wisconsin (24-8) vs. North Carolina State (21-13), 6:27 p.m.

North Carolina (29-4) vs. Villanova (24-7), 8:57 p.m.

Championship

Sunday, March 27

Semifinal winners

----------

Chicago Regional

At Allstate Arena

Rosemont

Semifinals

Thursday's results

Illinois (34-1) vs. Wisconsin-Milwaukee (26-5), 6:27 p.m.

Oklahoma State (26-6) vs. Arizona (29-6), 8:57 p.m.

Championship

Saturday's game

Semifinal winners

----------

AUSTIN REGIONAL

At The Frank Erwin Center

Austin, Texas

Semifinals

Today's games

Duke (27-5) vs. Michigan State (24-6), 6:10 p.m.

Kentucky (27-5) vs. Utah (29-5), 8:40 p.m.

Championship

Sunday, March 27

Semifinal winners

----------

ALBUQUERQUE REGIONAL

At The Pit

Albuquerque, N.M.

Semifinals

Thursday's results

Washington (29-5) vs. Louisville (31-4), 6:10 p.m

West Virginia (23-10) vs. Texas Tech (22-10), 8:40 p.m.

Championship

Saturday's game

Semifinal winners

----------

FINAL FOUR

At Edward Jones Dome

St. Louis

National Semifinals

Saturday, April 2

Chicago Regional champion vs. Albuquerque Regional champion

Syracuse Regional champion vs. Austin Regional champion

Championship

Monday, April 4

Semifinal winners

National Invitation Tournament

Thursday's result

Georgetown (19-12) at South Carolina (17-13), 6:30 p.m.

Saturday, March 26

Texas Christian (21-13) vs. Maryland (18-12), 11 a.m.

Semifinals

Tuesday, March 29

At Madison Square Garden

New York

Saint Joseph's (23-11) vs. Memphis (22-15), 6 or 8:30 p.m.

Semifinal, 6 or 8:30 p.m.

Championship

Thursday, March 31

Semifinal winners, 6 p.m.

NCAA Men's

Division II Tournament

Semifinals

Thursday's results

Bryant (24-8) vs. Tarleton State (25-8), 6 p.m.

Virginia Union (28-4) vs. Lynn (29-5), 8:30 p.m.

------

Championship

Saturday, March 26

Semifinal winners, 1 p.m.

College women

NCAA Women's

Basketball Tournament

PHILADELPHIA REGIONAL

Semifinals

Philadelphia

Sunday, March 27

Texas Tech (24-7) vs. Tennessee (28-4), 11 a.m.

Rutgers (27-6) vs. Ohio State (30-4), 1 p.m.

Championship

Philadelphia

Tuesday, March 29

Semifinal winners, TBA

------

CHATTANOOGA REGIONAL

Semifinals

Chattanooga, Tenn.

Saturday's games

LSU (31-2) vs. Liberty (25-6), 11 a.m.

Georgia (24-9) vs. Duke (30-4), 1 p.m.

Championship

Chattanooga, Tenn.

Monday, March 28

Semifinal winners, TBA

------

KANSAS CITY REGIONAL

Semifinals

Kansas City, Mo.

Sunday, March 27

Michigan State (30-3) vs. Vanderbilt (24-7), 6:30 p.m.

Connecticut (25-7) vs. Stanford (31-2), 8:30 p.m.

Championship

Kansas City, Mo.

Tuesday, March 29

Semifinal winners, TBA

------

TEMPE REGIONAL

Semifinals

Tempe, Ariz.

Saturday's games

Minnesota (26-7) vs. Baylor (29-3), 8 p.m.

North Carolina (29-3) vs. Arizona State (24-9), 10 p.m.

Championship

Tempe, Ariz.

Monday, March 28

Semifinal winners, TBA

THE FINAL FOUR

Indianapolis

Semifinals

Sunday, April 3

Chattanooga Regional champion vs. Tempe Regional champion, 6 or 8:30 p.m.

Philadelphia Regional champion vs. Kansas City Regional champion, 6 or 8:30 p.m.

Championship

Tuesday, April 5

Semifinal winners, 7:30 p.m

------

National Invitation Tournament

Quarterfinals

Thursday's results

Xavier (22-9) at Kentucky (17-15), 6 p.m.

Wake Forest (16-13) at West Virginia (19-12), 6 p.m.

Texas A&amp;M (16-14) at Southwest Missouri State (22-8), 7 p.m.

Arkansas State (21-10) at Iowa (22-9), 7 p.m.

Semifinals

March 26-28

Quarterfinal winners

Championship

March 30-April 1

Semifinal winners

NCAA Women's Division II Tournament

Semifinals

At Hot Springs, Ark.

Thursday's results

Seattle Pacific (29-2) vs. Merrimack (29-5), 6 p.m.

Central Arkansas (28-6) vs. Washburn (32-2), 8 p.m.

------

Championship

At Hot Springs, Ark.

Saturday, March 26

Semifinal winners, 4 p.m.

nba

baseball

College

High school

MLB

Spring Training

softball

College

High school

schedule

High school

BASEBALL

Today

Beecher at Columbia (DH), 11 a.m.

Saturday

Urbana at Kankakee (DH), 10 a.m.

Gardner-South Wilmington at Wilmington (DH), 11 a.m.

Momence at Bishop McNamara (DH), 10 a.m.

Iroquois West at Manteno (DH), 10 a.m.

Rantoul at CPCI (DH), 10 a.m.

Dwight at El Paso (DH), 11 a.m.

Coal City at Prairie Central, 10 a.m., vs. Tremont, noon

Beecher at Brownstown (DH), 10 a.m.

Herscher at Mahomet-Seymour, 10 a.m.

SOFTBALL

Saturday

Kankakee at Central, 10 a.m.

Dwight at El Paso (DH), 11 a.m.

Reed-Custer at Prairie Central 10 a.m., vs. Metamora, noon

Lincoln-Way Central at Bradley-Bourbonnais (DH), 10 a.m.

Momence at Bishop McNamara (DH), 10 a.m.

Gardner-South Wilmington at Wilmington (DH), 11 a.m.

Iroquois West at Manteno (DH), 11 a.m.

GIRLS' SOCCER

Saturday

Manteno at Mahomet-Seymour, 1 p.m.

Mendota at Reed-Custer, 11 a.m.

BOYS' TRACK

Saturday

Bishop McNamara, Herscher at Reed-Custer Invitational (indoor), 10 a.m.

Tri-Point, Dwight at Cogdal Relays, 9 a.m.

GIRLS' TRACK

Friday

Reed-Custer at Illinois Top Times at U of I

Saturday

Bishop McNamara, Manteno, Herscher at Reed-Custer Invitational (indoor), 10 a.m.

Dwight, Tri-Point at Cogdal Relays, 9 a.m.

BADMINTON

Saturday

Bradley-Bourbonnais at Hersey Invitational, 9 a.m.

College

BASEBALL

Friday

West Virginia Wesleyan University at Olivet (DH), 10 a.m.

KCC at Danville, noon

Saturday

Capital University at Olivet, 10 a.m.

SOFTBALL

Friday

Olivet at University of Western Florida Spring Fling, TBA

KCC at Lake Michigan CC Tournament

Saturday

Olivet at University of Western Florida Spring Fling, TBA

KCC at Lake Michigan CC Tournament

