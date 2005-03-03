Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Sports | Daily Journal

BY THE NUMBERS

By Daily Journal

High school basketball

Area records

(Through Mar. 1)

St. Anne 22-7- 759

Watseka 21-8- 724

Manteno 20-8- 714

Milford 20-9- 690

Momence 18-10- 643

Gardner-SW 17-11- 607

Beecher 17-11- 607

Grace Baptist 16-13- 552

BBCHS 13-11- 542

Herscher 14-12- 538

CPCI 15-14- 517

Trinity 11-14- 440

Dwight 11-14- 440

Reed-Custer 11-16- 407

Peotone 10-17- 370

Kankakee 9-15- 375

Donovan 8-21- 276

Bishop McNamara 7-19- 269

Tri-Point 6-20- 231

Grant Park 5-19- 208

Iroquois West 4-22- 154

Coal City 3-22- 120

Wilmington 3-23- 115

Central 0-27- 000

Conference records

SICA South

Rich Central 9-1

Rich South 7-3

Bradley-Bourbonnais 6-4

Rich East 4-6

Crete-Monee 3-7

Kankakee 1-9

Catholic League

South

Brother Rice 13-1

Leo 6-7

Providence 5-8

St. Laurence 4-10

St. Rita 3-10

De Sales 1-13

Bishop McNamara 1-13

River Valley

Herscher 6-2

St. Anne 6-2

Beecher 5-3

Manteno 5-3

Momence 5-3

Gardner-SW 4-4

Peotone 3-5

Donovan 2-6

Grant Park 0-8

Interstate Eight

Seneca 14-0

Lisle 12-2

Plano 10-4

Dwight 6-8

Reed-Custer 6-8

Coal City 3-11

Wilmington 3-11

Sandwich 2-12

Sangamon Valley East

CPCI 8-2

Watseka 8-2

Paxton 6-4

Milford 6-4

Iroquois West 2-8

Central 0-10

Mid-State

Colfax Ridgeview 9-0

Deer-Creek Mackinaw 8-1

Lexington 7-2

Fieldcrest 6-3

Tremont 4-5

El Paso 3-6

Flanagan 3-6

Heyworth 2-7

Tri-Point 2-7

Streator Woodland 1-8

Statistics

SCORING LEADERS

Here are the area's top 50 scorers through Mar. 1:

Name G TP Avg.

McConkey, Peo 25 621 24.8

Riggi, GSW 23 438 19.0

Swale, Trin 24 438 18.3

Horton, Don 29 469 16.2

Weathersby, SA 27 438 16.2

Absher, Man 28 453 16.2

Baptist, Kan 24 381 15.9

Thurman, SA 28 423 15.1

A. Carr, GB 22 333 15.1

Lewis, R-C 27 399 14.8

Kunce, Mil 29 425 14.7

Neubauer, Bee 27 383 14.2

Eshleman, TP 26 370 14.2

Residori, GSW 26 365 14.0

Baldwin, Man 28 389 13.9

Hillard, Mom 21 291 13.9

Steffen, CPCI 28 387 13.8

Marcott, Mil 29 386 13.3

Beckner, BM 26 344 13.2

Ascher, GB 29 378 13.0

Krug, Dwi 21 271 12.9

T. Roark, Wil 23 292 12.7

Johnson, Wat 29 364 12.6

Eckhoff, GP 24 303 12.6

D. Johnson, Don 28 342 12.2

Garrison, Kan 24 292 12.2

Winnicki, Her 26 305 11.7

Latham, Mom 24 281 11.7

Bates, BB 23 268 11.7

Rieken, Cen 27 308 11.4

VanMill, BM 26 296 11.4

Elliott, Wat 29 329 11.3

D. Roark, Wil 22 250 11.3

Schroeder, Bee 28 307 11.0

Rennewanz, Her 26 285 11.0

Guastalli, Trin 25 269 10.8

Johnston, R-C 27 285 10.6

McDowell, CC 24 252 10.5

Link, SA 29 302 10.4

Dickerson, Trin 21 209 10.0

Hurliman, CPCI 28 273 9.8

Howard, R-C 26 255 9.8

M. Lutz, GSW 27 262 9.7

Roberts, Mom 28 270 9.6

Rukes, GB 29 276 9.5

Henderson, Man 28 262 9.4

Danielson, Her 25 235 9.4

Hodgen, CC 14 131 9.4

Brooks, GB 29 269 9.3

Cloutier, Bee 28 261 9.3

Brough, Cen 27 251 9.3

Nestlehut, Bee 19 176 9.3

3-POINT LEADERS

Lewis, Reed-Custer 63

Absher, Manteno 59

Rieken, Central 53

McDowell, Coal City 51

Horton, Donovan 45

Link, St. Anne 45

Schroeder, Beecher 44

Riggi, Gardner-SW 44

D. Lutz, Gardner-SW 44

G. Meyer, Iroquois West 42

White, Iroquois West 41

Hillard, Momence 37

Howard, Reed-Custer 37

Rennewanz, Herscher 36

Doggett, CPCI 33

Duby, Trinity 33

Winnicki, Herscher 32

Elliott, Watseka 32

Smith, Momence 31

Heldt, Grant Park 29

McConkey, Peotone 29

Dickerson, Trinity 29

Eshleman, Tri-Point 27

Ascher, Grace Baptist 26

Steffen, CPCI 26

Garrison, Kankakee 26

Bannon, Manteno 26

Karstens, Dwight 25

Rukes, Grace Baptist 25

Danielson, Herscher 25

Johnston, Reed-Custer 25

FREE THROW LEADERS

(minimum 70 attempts)

Name FTM-FTA-Pct.

Riggi, GSW 112-128 875

Horton, Don 64-81 790

Sweeney, Wil 63-80 788

Krug, Dwi 58-75 773

Johnson, Wat 58-76 .. 763

Johnston, R-C 78-103 757

Absher, Man 72-96 .. 750

Marcott, Mil 89-119 748

Steffen, CPCI 105-142 739

Link, SA 63-87 724

Lewis, R-C 70-97 722

Hillard, Mom 54-75 720

Rennewanz, Her 69-96 719

Bates, BB 85-119 714

Garrison, Kan 52-73 712

Ahearn, Peo 54-77 701

Latham, Mom 94-134 701

Cooke, Mil 79-114 693

Nestlehut, Bee 49-71 690

Eshleman, TP 73-106 .. 689

Meyer, Wat 75-110 682

Bannon, Man 51-75 680

Roberts, Mom 56-83 675

Neubauer, Bee 105-156 673

Dannehl, CPCI 65-97 670

Rukes, GB 59-89 663

M. Lutz, GSW 53-80 663

McConkey, Peo 160-242 661

Beckner, BM 85-129 659

T. Roark, Wil 70-107 654

REBOUNDS

Swale, Trinity 279

A. Carr, Grace Baptist 258

Hoekstra, Trinity 242

T. Roark, Wilmington 239

Thurman, St. Anne 221

Beckner, McNamara 212

VanMill, McNamara 211

Baptist, Kankakee 211

McConkey, Peotone 202

Marcott, Milford 194

Baldwin, Manteno 187

Johnson, Watseka 183

Kunce, Milford 173

Gass, Peotone 161

Johnson, Donovan 152

Charles, Donovan 150

Olinger, Reed-Custer 149

Hurliman, CPCI 147

Neubauer, Beecher 144

German, Milford 144

ASSISTS

Ahearn, Peotone 125

Elliott, Watseka 123

Cunningham, Manteno 113

Rukes, Grace 107

Guastalli, Trinity 101

Henderson, Manteno 90

Kunce, Milford 88

Marcott, Milford 80

McCann, Watseka 78

Lewis, Reed-Custer 77

Lyons, Coal City 74

Ifland, Grace 74

Hillard, Momence 74

Steffen, CPCI 72

McCann, Watseka 72

P. Laffoon, Milford 71

Johnston, Reed-Custer 71

Rennewanz, Herscher 70

T. Roark, Wilmington 70

Schade, Iroquois West 69

STEALS

Edwards, Momence 87

Neubauer, Beecher 75

P. Laffoon, Milford 70

Ifland, Grace 69

D. Roark, Wilmington 68

Guastalli, Trinity 64

Howard, Reed-Custer 62

Hillard, Momence 60

Rukes, Grace 58

Kunce, Milford 56

Lewis, Reed-Custer 53

Latham, Momence 52

Ascher, Grace 51

A. Carr, Grace 51

Schade, Iroquois West 50

Swale, Trinity 50

Garrison, Kankakee 49

Henderson, Manteno 47

Lewis, Reed-Custer 47

Marcott, Milford 46

BLOCKS

Thurman, St. Anne 55

Swale, Trinity 53

Marquis, Donovan 44

Beckner, McNamara 38

Olinger, Reed-Custer 31

Stone, Beecher 29

Henderson, Manteno 28

Kunce, Milford 27

Leppard, CPCI 20

Abrassart, Grace 17

Lustfeldt, Iroquois West 17

OFFENSIVE AVERAGE

Grace Baptist 63.9

St. Anne 60.2

Gardner-SW 60.0

Manteno 59.4

Milford 59.2

Watseka 58.1

Momence 56.8

Beecher 55.9

Trinity 54.3

Reed-Custer 53.0

Kankakee 51.7

Bishop McNamara 50.5

Donovan 50.5

Herscher 49.4

Peotone 49.1

Bradley-Bourbonnais 48.9

Coal City 48.8

CPCI 48.6

Grant Park 48.0

Tri-Point 47.4

Dwight 44.0

Iroquois West 44.0

Central 42.5

Wilmington 39.1

DEFENSIVE AVERAGE

Herscher 46.2

Bradley-Bourbonnais 47.2

Watseka 48.8

CPCI 49.0

Dwight 49.5

St. Anne 50.7

Momence 51.5

Manteno 51.6

Beecher 52.5

Milford 53.0

Wilmington 53.6

Reed-Custer 54.1

Peotone 55.3

Trinity 55.7

Kankakee 57.5

Gardner-SW 57.6

Tri-Point 58.9

Donovan 59.2

Iroquois West 59.6

Grace Baptist 60.3

Bishop McNamara 60.5

Grant Park 61.0

Coal City 61.3

Central 64.8

High school girls

Records

(Final)

W-L Pct.

Momence 24-4 .857

Bishop McNamara 25-6 .806

Iroquois West 24-6 .800

Wilmington 17-7 .708

CPCI 22-10 .688

Trinity 16-8 .667

Herscher 17-9 .654

Tri-Point 18-10 .643

Bradley-Bourb. 17-10 .630

Milford 16-10 .615

Grace Baptist 18-13 .581

Dwight 12-11 .522

Donovan 13-15 .464

Peotone 12-15 .444

Kankakee 11-14 .440

Coal City 10-13 .435

Reed-Custer 13-17 .433

Gardner-SW 9-15 .375

St. Anne 9-16 .360

Beecher 9-18 .333

Watseka 9-19 .321

Manteno 5-23 .179

Grant Park 3-21 .125

Central 1-25 .038

Statistics

TOP 30 SCORING LEADERS

(min. 10 games)

Name GP Pts Ave.

Cultra, IW 30 617 20.6

Sykes, Mom 28 551 19.7

Plese, Wilm 22 411 18.7

Juergens, Mac 31 523 16.9

McKean, CPCI 32 532 16.6

McCurry, Mom 27 410 15.2

K. DeYoung, Trin 23 342 14.9

Berger, Her 26 382 14.7

Coronelli, R-C 30 429 14.3

Mel. Griffith, Bee 27 376 13.9

Hodge, Kan 25 323 12.9

Morrison, Peo 27 345 12.8

Helfrich, Wilm 24 306 12.8

Jorstad, Dwight 21 254 12.1

Schmidt, Mac 23 279 12.1

Swale, Trin 23 278 12.1

Petersen, Her 13 156 12.0

Bauer, Don 27 309 11.4

Krumrie, Man 26 291 11.2

Redenius, T-P 28 310 11.1

Esparza, GSW 21 231 11.0

Mattocks, Mom 28 301 10.8

M. Nutter, Wat 26 280 10.8

Meg. Griffith, Bee 27 286 10.6

Dus, St. Anne 25 264 10.6

Krause, T-P 26 267 10.3

Barnlund, B-B 27 272 10.1

Dodd, CPCI 31 314 10.1

C. Wymore, GB 29 289 10.0

Shappell, CC 21 200 9.5

Grandison, Kan 22 208 9.5

3-POINT FIELD GOALS

Berger, Herscher 55

Morrison, Peotone 45

Plese, Wilmington 43

Keller, Kankakee 40

Esparza, Gardner-SW 37

Boresi, Coal City 35

Cultra, Iroquois West 33

Coronelli, Reed-Custer 30

Potter, Milford 27

Mattocks, Momence 26

Sykes, Momence 26

Kesinger, Herscher 24

M. Nutter, Watseka 23

C. Lambert, Donovan 22

Swale, Trinity 22

Meg. Griffith, Beecher 21

Shappell, Coal City 21

Bauer, Donovan 20

Resa, Beecher 19

A. Matthias, Watseka 18

Weber, Tri-Point 16

FREE THROW LEADERS

(min. 50 attempts)

Name FTM-FTA. Pct.

Cultra, IW 152-194 .784

Shappell, CC 51-68 .750

Plese, Wilm 120-169 .710

Berger, Her 91-129 .705

Strouse, R-C 35-50 .700

Potter, Mil 44-63 .698

Kesinger, Her 65-94 .691

Mel. Griffith, Bee 63-94 .670

Denny, Mom 38-57 .667

Krause, T-P 83-126 .659

Morrison, Peo 78-119 .655

Scheer, R-C 39-60 .650

Bauer, Don 57-88 .648

Juergens, Mac 110-170 .647

Sykes, Mom 102-158 .646

Gamble, B-B 64-102 .639

Gibbs, Mac 52-82 .634

McCurry, Mom 70-111 .631

K. DeYoung 58-92 .630

C. Wymore, GB 67-107 .626

Redenius, T-P 40-64 .625

Agamy, CC 35-56 .625

Mayo, B-B 53-85 .624

Dodd, CPCI 52-84 .619

Coronelli, R-C 82-133 .617

Campbell, B-B 45-73 .616

McKean, CPCI 164-267 .614

C. Schmidt, Mac 47-77 .610

C. Lambert, Don 34-56 .607

REBOUNDS

Cultra, Iroquois West 275

Barnlund, BBCHS 234

Sifrit, St. Anne 231

Flatt, Wilmington 230

Helfrich, Wilmington 228

Sykes, Momence 227

Alms, Donovan 204

Dus, St. Anne 200

McKean, CPCI 198

Ashman, Grace Baptist 198

M. Nutter, Watseka 197

K. DeYoung, Trinity 184

Cunningham, Central 182

Redenius, Tri-Point 179

Trusty, Gardner-SW 178

Grant, Kankakee 175

A. Matthias, Watseka 172

Krones, Iroquois West 171

Roth, Milford 167

McCurry, Momence 167

ASSISTS

Bennett, McNamara 156

Hills, Tri-Point 136

Potter, Milford 129

Sykes, Momence 112

Denny, Momence 104

Mattocks, Momence 100

Cultra, Iroquois West 99

Mel. Griffith, Beecher 97

Moritz, Tri-Point 96

Morrison, Peotone 92

Kesinger, Herscher 90

McKean, CPCI 85

Weber, Tri-Point 85

C. Wymore, Grace Baptist 82

Gibbs, McNamara 81

Esparza, Gardner-SW 79

Turner, St. Anne 79

Krabbe, Beecher 78

McElroy, Iroquois West 77

Plese, Wilmington 77

STEALS

Hendershott, Central 209

Cultra, Iroquois West 118

Rattin, Grace Batptist 115

Sykes, Momence 106

C. Wymore, Grace Baptist 105

Bennett, McNamara 97

McKean, CPCI 96

Mayo, BBCHS 87

Mattocks, Momence 86

Bauer, Donovan 84

Mel. Griffith, Beecher 83

H. Wymore, Grace Baptist 83

Gruca, Peotone 83

C. Lambert, Donovan 82

Plese, Wilmington 80

M. Nutter, Watseka 79

Meg. Griffith, Beecher 78

Caldwell, McNamara 75

Gibbs, McNamara 73

Potter, Milford 73

K. DeYoung, Trinity 73

BLOCKED SHOTS

Cultra, Iroquois West 76

K. DeYoung, Trinity 69

Sykes, Momence 52

Trusty, Gardner-SW 50

Dus, St. Anne 44

Bobo, St. Anne 37

Sifrit, St. Anne 34

Bristow, Gardner-SW 31

Marvin, Grace Baptist 28

Alms, Donovan 27

Barnlund, BBCHS 26

Theesfeld, Iroquois West 25

Mayo, BBCHS 24

Grandison, Kankakee 23

Sadecki, Peotone 23

Mahoney, Gardner-SW 22

T. Grant, Kankakee 22

Potter, Milford 22

Redenius, Tri-Point 22

Hills, Tri-Point 21

OFFENSIVE AVERAGE

Momence 59.8

Bishop McNamara 54.4

Tri-Point 49.1

Herscher 48.9

Dwight 48.6

Milford 48.6

Wilmington 48.5

Iroquois West 47.7

CPCI 47.0

Trinity 47.0

Bradley-Bourbonnais 45.1

Reed-Custer 44.6

Coal City 43.2

Grace Baptist 42.5

Kankakee 41.9

Peotone 40.9

Beecher 40.5

Donovan 40.0

Gardner-So. Wilmington 39.2

St. Anne 37.2

Manteno 37.1

Watseka 33.5

Central 30.9

Grant Park 23.8

DEFENSIVE AVERAGE

Grace Baptist 35.3

Bishop McNamara 36.0

Iroquois West 38.1

Momence 39.0

Tri-Point 39.6

CPCI 39.8

Coal City 40.0

Wilmington 40.4

Herscher 41.0

Donovan 41.5

Milford 41.5

Watseka 41.5

St. Anne 42.5

Trinity 44.0

Bradley-Bourbonnais 44.2

Gardner-So. Wilmington 44.7

Reed-Custer 44.9

Peotone 45.9

Dwight 46.4

Manteno 47.7

Kankakee 48.0

Beecher 49.1

Grant Park 49.9

Central 54.7