BY THE NUMBERS

High school basketball
Area records
(Through Mar. 1)
St. Anne 22-7- 759
Watseka 21-8- 724
Manteno 20-8- 714
Milford 20-9- 690
Momence 18-10- 643
Gardner-SW 17-11- 607
Beecher 17-11- 607
Grace Baptist 16-13- 552
BBCHS 13-11- 542
Herscher 14-12- 538
CPCI 15-14- 517
Trinity 11-14- 440
Dwight 11-14- 440
Reed-Custer 11-16- 407
Peotone 10-17- 370
Kankakee 9-15- 375
Donovan 8-21- 276
Bishop McNamara 7-19- 269
Tri-Point 6-20- 231
Grant Park 5-19- 208
Iroquois West 4-22- 154
Coal City 3-22- 120
Wilmington 3-23- 115
Central 0-27- 000
Conference records
SICA South
Rich Central 9-1
Rich South 7-3
Bradley-Bourbonnais 6-4
Rich East 4-6
Crete-Monee 3-7
Kankakee 1-9
Catholic League
South
Brother Rice 13-1
Leo 6-7
Providence 5-8
St. Laurence 4-10
St. Rita 3-10
De Sales 1-13
Bishop McNamara 1-13
River Valley
Herscher 6-2
St. Anne 6-2
Beecher 5-3
Manteno 5-3
Momence 5-3
Gardner-SW 4-4
Peotone 3-5
Donovan 2-6
Grant Park 0-8
Interstate Eight
Seneca 14-0
Lisle 12-2
Plano 10-4
Dwight 6-8
Reed-Custer 6-8
Coal City 3-11
Wilmington 3-11
Sandwich 2-12
Sangamon Valley East
CPCI 8-2
Watseka 8-2
Paxton 6-4
Milford 6-4
Iroquois West 2-8
Central 0-10
Mid-State
Colfax Ridgeview 9-0
Deer-Creek Mackinaw 8-1
Lexington 7-2
Fieldcrest 6-3
Tremont 4-5
El Paso 3-6
Flanagan 3-6
Heyworth 2-7
Tri-Point 2-7
Streator Woodland 1-8
Statistics
SCORING LEADERS
Here are the area's top 50 scorers through Mar. 1:
Name G TP Avg.
McConkey, Peo 25 621 24.8
Riggi, GSW 23 438 19.0
Swale, Trin 24 438 18.3
Horton, Don 29 469 16.2
Weathersby, SA 27 438 16.2
Absher, Man 28 453 16.2
Baptist, Kan 24 381 15.9
Thurman, SA 28 423 15.1
A. Carr, GB 22 333 15.1
Lewis, R-C 27 399 14.8
Kunce, Mil 29 425 14.7
Neubauer, Bee 27 383 14.2
Eshleman, TP 26 370 14.2
Residori, GSW 26 365 14.0
Baldwin, Man 28 389 13.9
Hillard, Mom 21 291 13.9
Steffen, CPCI 28 387 13.8
Marcott, Mil 29 386 13.3
Beckner, BM 26 344 13.2
Ascher, GB 29 378 13.0
Krug, Dwi 21 271 12.9
T. Roark, Wil 23 292 12.7
Johnson, Wat 29 364 12.6
Eckhoff, GP 24 303 12.6
D. Johnson, Don 28 342 12.2
Garrison, Kan 24 292 12.2
Winnicki, Her 26 305 11.7
Latham, Mom 24 281 11.7
Bates, BB 23 268 11.7
Rieken, Cen 27 308 11.4
VanMill, BM 26 296 11.4
Elliott, Wat 29 329 11.3
D. Roark, Wil 22 250 11.3
Schroeder, Bee 28 307 11.0
Rennewanz, Her 26 285 11.0
Guastalli, Trin 25 269 10.8
Johnston, R-C 27 285 10.6
McDowell, CC 24 252 10.5
Link, SA 29 302 10.4
Dickerson, Trin 21 209 10.0
Hurliman, CPCI 28 273 9.8
Howard, R-C 26 255 9.8
M. Lutz, GSW 27 262 9.7
Roberts, Mom 28 270 9.6
Rukes, GB 29 276 9.5
Henderson, Man 28 262 9.4
Danielson, Her 25 235 9.4
Hodgen, CC 14 131 9.4
Brooks, GB 29 269 9.3
Cloutier, Bee 28 261 9.3
Brough, Cen 27 251 9.3
Nestlehut, Bee 19 176 9.3
3-POINT LEADERS
Lewis, Reed-Custer 63
Absher, Manteno 59
Rieken, Central 53
McDowell, Coal City 51
Horton, Donovan 45
Link, St. Anne 45
Schroeder, Beecher 44
Riggi, Gardner-SW 44
D. Lutz, Gardner-SW 44
G. Meyer, Iroquois West 42
White, Iroquois West 41
Hillard, Momence 37
Howard, Reed-Custer 37
Rennewanz, Herscher 36
Doggett, CPCI 33
Duby, Trinity 33
Winnicki, Herscher 32
Elliott, Watseka 32
Smith, Momence 31
Heldt, Grant Park 29
McConkey, Peotone 29
Dickerson, Trinity 29
Eshleman, Tri-Point 27
Ascher, Grace Baptist 26
Steffen, CPCI 26
Garrison, Kankakee 26
Bannon, Manteno 26
Karstens, Dwight 25
Rukes, Grace Baptist 25
Danielson, Herscher 25
Johnston, Reed-Custer 25
FREE THROW LEADERS
(minimum 70 attempts)
Name FTM-FTA-Pct.
Riggi, GSW 112-128 875
Horton, Don 64-81 790
Sweeney, Wil 63-80 788
Krug, Dwi 58-75 773
Johnson, Wat 58-76 .. 763
Johnston, R-C 78-103 757
Absher, Man 72-96 .. 750
Marcott, Mil 89-119 748
Steffen, CPCI 105-142 739
Link, SA 63-87 724
Lewis, R-C 70-97 722
Hillard, Mom 54-75 720
Rennewanz, Her 69-96 719
Bates, BB 85-119 714
Garrison, Kan 52-73 712
Ahearn, Peo 54-77 701
Latham, Mom 94-134 701
Cooke, Mil 79-114 693
Nestlehut, Bee 49-71 690
Eshleman, TP 73-106 .. 689
Meyer, Wat 75-110 682
Bannon, Man 51-75 680
Roberts, Mom 56-83 675
Neubauer, Bee 105-156 673
Dannehl, CPCI 65-97 670
Rukes, GB 59-89 663
M. Lutz, GSW 53-80 663
McConkey, Peo 160-242 661
Beckner, BM 85-129 659
T. Roark, Wil 70-107 654
REBOUNDS
Swale, Trinity 279
A. Carr, Grace Baptist 258
Hoekstra, Trinity 242
T. Roark, Wilmington 239
Thurman, St. Anne 221
Beckner, McNamara 212
VanMill, McNamara 211
Baptist, Kankakee 211
McConkey, Peotone 202
Marcott, Milford 194
Baldwin, Manteno 187
Johnson, Watseka 183
Kunce, Milford 173
Gass, Peotone 161
Johnson, Donovan 152
Charles, Donovan 150
Olinger, Reed-Custer 149
Hurliman, CPCI 147
Neubauer, Beecher 144
German, Milford 144
ASSISTS
Ahearn, Peotone 125
Elliott, Watseka 123
Cunningham, Manteno 113
Rukes, Grace 107
Guastalli, Trinity 101
Henderson, Manteno 90
Kunce, Milford 88
Marcott, Milford 80
McCann, Watseka 78
Lewis, Reed-Custer 77
Lyons, Coal City 74
Ifland, Grace 74
Hillard, Momence 74
Steffen, CPCI 72
McCann, Watseka 72
P. Laffoon, Milford 71
Johnston, Reed-Custer 71
Rennewanz, Herscher 70
T. Roark, Wilmington 70
Schade, Iroquois West 69
STEALS
Edwards, Momence 87
Neubauer, Beecher 75
P. Laffoon, Milford 70
Ifland, Grace 69
D. Roark, Wilmington 68
Guastalli, Trinity 64
Howard, Reed-Custer 62
Hillard, Momence 60
Rukes, Grace 58
Kunce, Milford 56
Lewis, Reed-Custer 53
Latham, Momence 52
Ascher, Grace 51
A. Carr, Grace 51
Schade, Iroquois West 50
Swale, Trinity 50
Garrison, Kankakee 49
Henderson, Manteno 47
Lewis, Reed-Custer 47
Marcott, Milford 46
BLOCKS
Thurman, St. Anne 55
Swale, Trinity 53
Marquis, Donovan 44
Beckner, McNamara 38
Olinger, Reed-Custer 31
Stone, Beecher 29
Henderson, Manteno 28
Kunce, Milford 27
Leppard, CPCI 20
Abrassart, Grace 17
Lustfeldt, Iroquois West 17
OFFENSIVE AVERAGE
Grace Baptist 63.9
St. Anne 60.2
Gardner-SW 60.0
Manteno 59.4
Milford 59.2
Watseka 58.1
Momence 56.8
Beecher 55.9
Trinity 54.3
Reed-Custer 53.0
Kankakee 51.7
Bishop McNamara 50.5
Donovan 50.5
Herscher 49.4
Peotone 49.1
Bradley-Bourbonnais 48.9
Coal City 48.8
CPCI 48.6
Grant Park 48.0
Tri-Point 47.4
Dwight 44.0
Iroquois West 44.0
Central 42.5
Wilmington 39.1
DEFENSIVE AVERAGE
Herscher 46.2
Bradley-Bourbonnais 47.2
Watseka 48.8
CPCI 49.0
Dwight 49.5
St. Anne 50.7
Momence 51.5
Manteno 51.6
Beecher 52.5
Milford 53.0
Wilmington 53.6
Reed-Custer 54.1
Peotone 55.3
Trinity 55.7
Kankakee 57.5
Gardner-SW 57.6
Tri-Point 58.9
Donovan 59.2
Iroquois West 59.6
Grace Baptist 60.3
Bishop McNamara 60.5
Grant Park 61.0
Coal City 61.3
Central 64.8
High school girls
Records
(Final)
W-L Pct.
Momence 24-4 .857
Bishop McNamara 25-6 .806
Iroquois West 24-6 .800
Wilmington 17-7 .708
CPCI 22-10 .688
Trinity 16-8 .667
Herscher 17-9 .654
Tri-Point 18-10 .643
Bradley-Bourb. 17-10 .630
Milford 16-10 .615
Grace Baptist 18-13 .581
Dwight 12-11 .522
Donovan 13-15 .464
Peotone 12-15 .444
Kankakee 11-14 .440
Coal City 10-13 .435
Reed-Custer 13-17 .433
Gardner-SW 9-15 .375
St. Anne 9-16 .360
Beecher 9-18 .333
Watseka 9-19 .321
Manteno 5-23 .179
Grant Park 3-21 .125
Central 1-25 .038
Statistics
TOP 30 SCORING LEADERS
(min. 10 games)
Name GP Pts Ave.
Cultra, IW 30 617 20.6
Sykes, Mom 28 551 19.7
Plese, Wilm 22 411 18.7
Juergens, Mac 31 523 16.9
McKean, CPCI 32 532 16.6
McCurry, Mom 27 410 15.2
K. DeYoung, Trin 23 342 14.9
Berger, Her 26 382 14.7
Coronelli, R-C 30 429 14.3
Mel. Griffith, Bee 27 376 13.9
Hodge, Kan 25 323 12.9
Morrison, Peo 27 345 12.8
Helfrich, Wilm 24 306 12.8
Jorstad, Dwight 21 254 12.1
Schmidt, Mac 23 279 12.1
Swale, Trin 23 278 12.1
Petersen, Her 13 156 12.0
Bauer, Don 27 309 11.4
Krumrie, Man 26 291 11.2
Redenius, T-P 28 310 11.1
Esparza, GSW 21 231 11.0
Mattocks, Mom 28 301 10.8
M. Nutter, Wat 26 280 10.8
Meg. Griffith, Bee 27 286 10.6
Dus, St. Anne 25 264 10.6
Krause, T-P 26 267 10.3
Barnlund, B-B 27 272 10.1
Dodd, CPCI 31 314 10.1
C. Wymore, GB 29 289 10.0
Shappell, CC 21 200 9.5
Grandison, Kan 22 208 9.5
3-POINT FIELD GOALS
Berger, Herscher 55
Morrison, Peotone 45
Plese, Wilmington 43
Keller, Kankakee 40
Esparza, Gardner-SW 37
Boresi, Coal City 35
Cultra, Iroquois West 33
Coronelli, Reed-Custer 30
Potter, Milford 27
Mattocks, Momence 26
Sykes, Momence 26
Kesinger, Herscher 24
M. Nutter, Watseka 23
C. Lambert, Donovan 22
Swale, Trinity 22
Meg. Griffith, Beecher 21
Shappell, Coal City 21
Bauer, Donovan 20
Resa, Beecher 19
A. Matthias, Watseka 18
Weber, Tri-Point 16
FREE THROW LEADERS
(min. 50 attempts)
Name FTM-FTA. Pct.
Cultra, IW 152-194 .784
Shappell, CC 51-68 .750
Plese, Wilm 120-169 .710
Berger, Her 91-129 .705
Strouse, R-C 35-50 .700
Potter, Mil 44-63 .698
Kesinger, Her 65-94 .691
Mel. Griffith, Bee 63-94 .670
Denny, Mom 38-57 .667
Krause, T-P 83-126 .659
Morrison, Peo 78-119 .655
Scheer, R-C 39-60 .650
Bauer, Don 57-88 .648
Juergens, Mac 110-170 .647
Sykes, Mom 102-158 .646
Gamble, B-B 64-102 .639
Gibbs, Mac 52-82 .634
McCurry, Mom 70-111 .631
K. DeYoung 58-92 .630
C. Wymore, GB 67-107 .626
Redenius, T-P 40-64 .625
Agamy, CC 35-56 .625
Mayo, B-B 53-85 .624
Dodd, CPCI 52-84 .619
Coronelli, R-C 82-133 .617
Campbell, B-B 45-73 .616
McKean, CPCI 164-267 .614
C. Schmidt, Mac 47-77 .610
C. Lambert, Don 34-56 .607
REBOUNDS
Cultra, Iroquois West 275
Barnlund, BBCHS 234
Sifrit, St. Anne 231
Flatt, Wilmington 230
Helfrich, Wilmington 228
Sykes, Momence 227
Alms, Donovan 204
Dus, St. Anne 200
McKean, CPCI 198
Ashman, Grace Baptist 198
M. Nutter, Watseka 197
K. DeYoung, Trinity 184
Cunningham, Central 182
Redenius, Tri-Point 179
Trusty, Gardner-SW 178
Grant, Kankakee 175
A. Matthias, Watseka 172
Krones, Iroquois West 171
Roth, Milford 167
McCurry, Momence 167
ASSISTS
Bennett, McNamara 156
Hills, Tri-Point 136
Potter, Milford 129
Sykes, Momence 112
Denny, Momence 104
Mattocks, Momence 100
Cultra, Iroquois West 99
Mel. Griffith, Beecher 97
Moritz, Tri-Point 96
Morrison, Peotone 92
Kesinger, Herscher 90
McKean, CPCI 85
Weber, Tri-Point 85
C. Wymore, Grace Baptist 82
Gibbs, McNamara 81
Esparza, Gardner-SW 79
Turner, St. Anne 79
Krabbe, Beecher 78
McElroy, Iroquois West 77
Plese, Wilmington 77
STEALS
Hendershott, Central 209
Cultra, Iroquois West 118
Rattin, Grace Batptist 115
Sykes, Momence 106
C. Wymore, Grace Baptist 105
Bennett, McNamara 97
McKean, CPCI 96
Mayo, BBCHS 87
Mattocks, Momence 86
Bauer, Donovan 84
Mel. Griffith, Beecher 83
H. Wymore, Grace Baptist 83
Gruca, Peotone 83
C. Lambert, Donovan 82
Plese, Wilmington 80
M. Nutter, Watseka 79
Meg. Griffith, Beecher 78
Caldwell, McNamara 75
Gibbs, McNamara 73
Potter, Milford 73
K. DeYoung, Trinity 73
BLOCKED SHOTS
Cultra, Iroquois West 76
K. DeYoung, Trinity 69
Sykes, Momence 52
Trusty, Gardner-SW 50
Dus, St. Anne 44
Bobo, St. Anne 37
Sifrit, St. Anne 34
Bristow, Gardner-SW 31
Marvin, Grace Baptist 28
Alms, Donovan 27
Barnlund, BBCHS 26
Theesfeld, Iroquois West 25
Mayo, BBCHS 24
Grandison, Kankakee 23
Sadecki, Peotone 23
Mahoney, Gardner-SW 22
T. Grant, Kankakee 22
Potter, Milford 22
Redenius, Tri-Point 22
Hills, Tri-Point 21
OFFENSIVE AVERAGE
Momence 59.8
Bishop McNamara 54.4
Tri-Point 49.1
Herscher 48.9
Dwight 48.6
Milford 48.6
Wilmington 48.5
Iroquois West 47.7
CPCI 47.0
Trinity 47.0
Bradley-Bourbonnais 45.1
Reed-Custer 44.6
Coal City 43.2
Grace Baptist 42.5
Kankakee 41.9
Peotone 40.9
Beecher 40.5
Donovan 40.0
Gardner-So. Wilmington 39.2
St. Anne 37.2
Manteno 37.1
Watseka 33.5
Central 30.9
Grant Park 23.8
DEFENSIVE AVERAGE
Grace Baptist 35.3
Bishop McNamara 36.0
Iroquois West 38.1
Momence 39.0
Tri-Point 39.6
CPCI 39.8
Coal City 40.0
Wilmington 40.4
Herscher 41.0
Donovan 41.5
Milford 41.5
Watseka 41.5
St. Anne 42.5
Trinity 44.0
Bradley-Bourbonnais 44.2
Gardner-So. Wilmington 44.7
Reed-Custer 44.9
Peotone 45.9
Dwight 46.4
Manteno 47.7
Kankakee 48.0
Beecher 49.1
Grant Park 49.9
Central 54.7