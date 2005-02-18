Shaw Local

ONU SOFTBALL ROSTER

By Daily Journal

# Name Ps. Ht. Wt. Yr. Hometown

1 Derek Willis OF 5-11 175 Sr. Redwood Shores, Calif.

2 Alexander Butler IF 5-10 160 Fr. Dumfries, Va.

3 Darin Zimmerman OF 5-11 175 Jr. Aurora, Colo.

6 Richard Rossano INF 5-8 175 Jr. Colton, Calif.

7 Rob Johnston P 5-11 170 Sr. Pickering, Ontario

8 Brock Taylor P 6-2 160 Fr. Springfield, Va.

9 Joe Peachey OF 5-11 190 Fr. Galesburg

10 Nic Higgins P 5-11 165 So. Menomonee Falls, Wis.

11 Kyle McDonald P 6-0 170 Fr. LaPorte, Ind.

12 Elliot Procyshen IF 6-0 170 So. Saskatoon, Sask.

13 Michael Nastav IF 6-4 205 Sr. Whiting, Ind.

14 Jon Palinski P 6-0 170 Sr. Kankakee

15 Dee McDonald C 6-2 180 Sr. LaPorte, Ind.

17 Luke Highley P 6-1 205 So. Mt. Zion

18 David Stalter OF 5-10 195 Jr. Morton

19 Matt Seufert P 6-0 170 Fr. Lansing

20 David Dugger P 5-10 190 Fr. Indianapolis, Ind.

21 John Arisohn OF 6-1 175 Jr. Simi Valley, Calif.

22 Rick Weber P 6-1 185 Sr. DeRidder, La.

23 Jay Sayes P 6-3 210 Jr. Little Rock, Ark.

24 Brian Asbill IF 5-11 170 So. Kansas City, Mo.

27 Nick Austin P 5-11 160 Fr. Wheaton

28 Shawn Stone P 5-11 173 So. Greenville

29 Andrew Giardino C 6-2 195 Fr. Crystal Lake

30 Tyler Delamater P 6-4 188 Jr. Bakersfield, Calif.

34 Jordan Taylor OF 6-3 205 Sr. Iron Mountain, Mich.