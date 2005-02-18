ONU SOFTBALL ROSTER

# Name Ps. Ht. Wt. Yr. Hometown
1 Derek Willis OF 5-11 175 Sr. Redwood Shores, Calif.
2 Alexander Butler IF 5-10 160 Fr. Dumfries, Va.
3 Darin Zimmerman OF 5-11 175 Jr. Aurora, Colo.
6 Richard Rossano INF 5-8 175 Jr. Colton, Calif.
7 Rob Johnston P 5-11 170 Sr. Pickering, Ontario
8 Brock Taylor P 6-2 160 Fr. Springfield, Va.
9 Joe Peachey OF 5-11 190 Fr. Galesburg
10 Nic Higgins P 5-11 165 So. Menomonee Falls, Wis.
11 Kyle McDonald P 6-0 170 Fr. LaPorte, Ind.
12 Elliot Procyshen IF 6-0 170 So. Saskatoon, Sask.
13 Michael Nastav IF 6-4 205 Sr. Whiting, Ind.
14 Jon Palinski P 6-0 170 Sr. Kankakee
15 Dee McDonald C 6-2 180 Sr. LaPorte, Ind.
17 Luke Highley P 6-1 205 So. Mt. Zion
18 David Stalter OF 5-10 195 Jr. Morton
19 Matt Seufert P 6-0 170 Fr. Lansing
20 David Dugger P 5-10 190 Fr. Indianapolis, Ind.
21 John Arisohn OF 6-1 175 Jr. Simi Valley, Calif.
22 Rick Weber P 6-1 185 Sr. DeRidder, La.
23 Jay Sayes P 6-3 210 Jr. Little Rock, Ark.
24 Brian Asbill IF 5-11 170 So. Kansas City, Mo.
27 Nick Austin P 5-11 160 Fr. Wheaton
28 Shawn Stone P 5-11 173 So. Greenville
29 Andrew Giardino C 6-2 195 Fr. Crystal Lake
30 Tyler Delamater P 6-4 188 Jr. Bakersfield, Calif.
34 Jordan Taylor OF 6-3 205 Sr. Iron Mountain, Mich.