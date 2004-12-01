Shaw Local

Girls' Basketball

By Daily Journal

area records

(through Dec. 1)

W-L Pct.

Iroquois West 7-0 1.000

Bishop McNamara 6-0 1.000

Wilmington 4-0 1.000

Milford 5-1 .833

Coal City 3-1 .750

Momence 3-1 .750

Reed-Custer 3-1 .750

Herscher 2-1 .667

Grace Baptist 4-2 .667

Watseka 5-4 .556

CPCI 3-3 .500

Trinity 2-2 .500

Bradley-Bourb. 2-3 .400

Kankakee 2-3 .400

Dwight 2-4 .333

Tri-Point 2-4 .333

Beecher 1-3 .250

Peotone 1-5 .167

Donovan 1-6 .143

Grant Park 0-3 .000

Manteno 0-3 .000

Gardner-SW 0-4 .000

St. Anne 0-4 .000

Central 0-7 .000

TOP 30 SCORING LEADERS

(min. 2 games)

Name G Pts Ave.

Cultra, IW 7 170 24.3

Berger, Her. 3 67 22.3

K. DeYoung, Trin. 2 40 20.0

Sykes, Mom. 4 75 18.8

McKean, CPCI 6 106 17.7

Coronelli, R-C 4 69 17.3

A. DeYoung, Trin. 2 32 16.0

Schmidt, Mac. 6 95 15.8

Juergens, Mac 6 92 15.3

Helfrich, Wilm. 4 57 14.3

Jorstad, Dwi. 6 85 14.2

Morrison, Peo. 6 82 13.7

Plese, Wil. 2 27 13.5

Mel. Griffith, Bee. 4 53 13.3

McCurry, Mom. 3 39 13.0

Petersen, Her. 3 38 12.7

Bauer, Don. 7 81 11.6

M. Nutter, Wat. 9 102 11.3

Agamy, CC 4 45 11.3

Redenius, T-P 6 67 11.2

Flatt, Wil. 4 44 11.0

Kohrt, Dwi. 4 43 10.8

Schmid, IW 5 52 10.4

Wymore, Grace 6 62 10.3

Krause, T-P 5 50 10.0

Rouse, CC 4 38 9.5

Gibbs, Mac 6 56 9.3

Chandler, Her. 3 28 9.3

J. Fetherling, Man. 3 28 9.3

Hodge, Kan. 5 46 9.2

3-POINT FIELD GOALS

Berger, Herscher 12

Schmid, Iroquois West 10

Keller, Kankakee 10

A. Matthias, Watseka 9

M. Nutter, Watseka 9

Boresi, Coal City 8

Esparza, Gardner-SW 7

Lambert, Donovan 6

Cultra, Iroquois West 6

Morrison, Peotone 6

Cunningham, Central 4

Rouse, Coal City 4

Coronelli, Reed-Custer 4

Campbell, BBCHS 3

Hamann, Coal City 3

Bauer, Donovan 3

Potter, Milford 3

Mattocks, Momence 3

S. Nutter, Watseka 3

Gruca, Wilmington 3

TOP 30 FREE THROW LEADERS

(min. 10 attempts)

Name FTM-FTA. Pct.

Berger, Her. 11-11 1.000

Klover, R-C 11-13 .846

Gibbs, Mac 15-18 .833

Gullickson, Mac 8-10 .800

Theesfeld, IW 15-19 .789

Langellier, Don. 9-12 .750

Cultra, IW 42-57 .737

Lambert, Don. 16-22 .727

Sykes, Mom. 23-32 .719

Morrison, Peo. 34-48 .708

Juergens, Mac 23-33 .697

Wymore, Grace 11-16 .688

Bauer, Don. 18-24 .667

Potter, Mil. 8-12 .667

Cunningham, Cen. 17-26 .654

Coronelli, R-C 11-17 .647

Mel. Griffith, Bee. 9-14 .643

Marvin, Grace 8-13 .615

Schmidt, Mac 9-15 .600

Grandison, Kan. 6-10 .600

L. Fetherling, Man. 6-10 .600

Scheer, R-C 6-10 .600

Miller, T-P 6-10 .600

White, Dwi. 19-33 .576

Dodd, CPCI 12-21 .571

Maurer, CPCI 12-21 .571

Opperman, T-P 12-21 .571

J. Matthias, Wat. 8-14 .571

Krause, T-P 13-23 .565

McCann, Wat. 9-16 .563

OFFENSIVE AVERAGE

Bishop McNamara 67.5

Herscher 58.0

Iroquois West 53.1

Reed-Custer 52.8

Momence 50.8

Coal City 49.3

Wilmington 49.0

Tri-Point 48.5

Trinity 48.5

Dwight 47.3

CPCI 45.8

Milford 45.3

Bradley-Bourbonnais 44.8

Watseka 38.3

Manteno 37.3

Beecher 36.3

Donovan 36.3

Grace Baptist 36.3

Kankakee 35.2

Peotone 33.2

Gardner-South Wilmington 30.0

Central 28.1

St. Anne 22.5

Grant Park 20.0

DEFENSIVE AVERAGE

Herscher 26.7

Milford 28.8

Trinity 30.0

Grace Baptist 30.7

Bishop McNamara 31.0

Coal City 32.3

Wilmington 34.3

Reed-Custer 36.5

Watseka 37.3

Kankakee 37.8

Momence 37.8

Tri-Point 40.0

Iroquois West 41.1

Bradley-Bourbonnais 42.8

St. Anne 44.5

CPCI 46.7

Peotone 48.3

Donovan 50.3

Gardner-South Wilmington 51.5

Central 53.4

Dwight 53.8

Beecher 57.5

Manteno 52.0

Grant Park 67.0