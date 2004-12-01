Girls' Basketball

area records
(through Dec. 1)
W-L Pct.
Iroquois West 7-0 1.000
Bishop McNamara 6-0 1.000
Wilmington 4-0 1.000
Milford 5-1 .833
Coal City 3-1 .750
Momence 3-1 .750
Reed-Custer 3-1 .750
Herscher 2-1 .667
Grace Baptist 4-2 .667
Watseka 5-4 .556
CPCI 3-3 .500
Trinity 2-2 .500
Bradley-Bourb. 2-3 .400
Kankakee 2-3 .400
Dwight 2-4 .333
Tri-Point 2-4 .333
Beecher 1-3 .250
Peotone 1-5 .167
Donovan 1-6 .143
Grant Park 0-3 .000
Manteno 0-3 .000
Gardner-SW 0-4 .000
St. Anne 0-4 .000
Central 0-7 .000
TOP 30 SCORING LEADERS
(min. 2 games)
Name G Pts Ave.
Cultra, IW 7 170 24.3
Berger, Her. 3 67 22.3
K. DeYoung, Trin. 2 40 20.0
Sykes, Mom. 4 75 18.8
McKean, CPCI 6 106 17.7
Coronelli, R-C 4 69 17.3
A. DeYoung, Trin. 2 32 16.0
Schmidt, Mac. 6 95 15.8
Juergens, Mac 6 92 15.3
Helfrich, Wilm. 4 57 14.3
Jorstad, Dwi. 6 85 14.2
Morrison, Peo. 6 82 13.7
Plese, Wil. 2 27 13.5
Mel. Griffith, Bee. 4 53 13.3
McCurry, Mom. 3 39 13.0
Petersen, Her. 3 38 12.7
Bauer, Don. 7 81 11.6
M. Nutter, Wat. 9 102 11.3
Agamy, CC 4 45 11.3
Redenius, T-P 6 67 11.2
Flatt, Wil. 4 44 11.0
Kohrt, Dwi. 4 43 10.8
Schmid, IW 5 52 10.4
Wymore, Grace 6 62 10.3
Krause, T-P 5 50 10.0
Rouse, CC 4 38 9.5
Gibbs, Mac 6 56 9.3
Chandler, Her. 3 28 9.3
J. Fetherling, Man. 3 28 9.3
Hodge, Kan. 5 46 9.2
3-POINT FIELD GOALS
Berger, Herscher 12
Schmid, Iroquois West 10
Keller, Kankakee 10
A. Matthias, Watseka 9
M. Nutter, Watseka 9
Boresi, Coal City 8
Esparza, Gardner-SW 7
Lambert, Donovan 6
Cultra, Iroquois West 6
Morrison, Peotone 6
Cunningham, Central 4
Rouse, Coal City 4
Coronelli, Reed-Custer 4
Campbell, BBCHS 3
Hamann, Coal City 3
Bauer, Donovan 3
Potter, Milford 3
Mattocks, Momence 3
S. Nutter, Watseka 3
Gruca, Wilmington 3
TOP 30 FREE THROW LEADERS
(min. 10 attempts)
Name FTM-FTA. Pct.
Berger, Her. 11-11 1.000
Klover, R-C 11-13 .846
Gibbs, Mac 15-18 .833
Gullickson, Mac 8-10 .800
Theesfeld, IW 15-19 .789
Langellier, Don. 9-12 .750
Cultra, IW 42-57 .737
Lambert, Don. 16-22 .727
Sykes, Mom. 23-32 .719
Morrison, Peo. 34-48 .708
Juergens, Mac 23-33 .697
Wymore, Grace 11-16 .688
Bauer, Don. 18-24 .667
Potter, Mil. 8-12 .667
Cunningham, Cen. 17-26 .654
Coronelli, R-C 11-17 .647
Mel. Griffith, Bee. 9-14 .643
Marvin, Grace 8-13 .615
Schmidt, Mac 9-15 .600
Grandison, Kan. 6-10 .600
L. Fetherling, Man. 6-10 .600
Scheer, R-C 6-10 .600
Miller, T-P 6-10 .600
White, Dwi. 19-33 .576
Dodd, CPCI 12-21 .571
Maurer, CPCI 12-21 .571
Opperman, T-P 12-21 .571
J. Matthias, Wat. 8-14 .571
Krause, T-P 13-23 .565
McCann, Wat. 9-16 .563
OFFENSIVE AVERAGE
Bishop McNamara 67.5
Herscher 58.0
Iroquois West 53.1
Reed-Custer 52.8
Momence 50.8
Coal City 49.3
Wilmington 49.0
Tri-Point 48.5
Trinity 48.5
Dwight 47.3
CPCI 45.8
Milford 45.3
Bradley-Bourbonnais 44.8
Watseka 38.3
Manteno 37.3
Beecher 36.3
Donovan 36.3
Grace Baptist 36.3
Kankakee 35.2
Peotone 33.2
Gardner-South Wilmington 30.0
Central 28.1
St. Anne 22.5
Grant Park 20.0
DEFENSIVE AVERAGE
Herscher 26.7
Milford 28.8
Trinity 30.0
Grace Baptist 30.7
Bishop McNamara 31.0
Coal City 32.3
Wilmington 34.3
Reed-Custer 36.5
Watseka 37.3
Kankakee 37.8
Momence 37.8
Tri-Point 40.0
Iroquois West 41.1
Bradley-Bourbonnais 42.8
St. Anne 44.5
CPCI 46.7
Peotone 48.3
Donovan 50.3
Gardner-South Wilmington 51.5
Central 53.4
Dwight 53.8
Beecher 57.5
Manteno 52.0
Grant Park 67.0