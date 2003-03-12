Shaw Local

Bowling Scoreboard

BOWLING

Bowling Honor Roll

Men's 640 and over series

Ray Fairfield, Jr. 724

Dennis Bisaillon 722

Jim Simmons 720

Mike Jarvis 717

Dustin Hubert 710

Jim Simmons 705

Dan Hinderer 703

Lance Murray 702

Ed Gilbert 701

Tony Lampley 700

Bob VadeBoncouer 698

Ken Johnson . 696

Mike Jackubowski 695

Ron Lancaster, Jr 689

Dave Phillips 688

Gary Martin, Jr. 687

Mike Jamieson 687

Terry Sands 687

Matt Magiera 686

Bob Burnes 685

Mark Gall 685

Ed Gilbert 685

Ron Lancaster 684

Ray Fairfield, Jr. 684

Dustin Hubert 683

Mark Denault 682

Bill Babcock, Jr. 681

Bob Hartung 680

Brian Bush 679

Frank Graves 678

Bob Lezotte 678

Greg Patterson 677

Dustin Grace 677

Lonnie Netzel 677

Wes Adams 676

Mike Jamieson 675

Mike Simmons 674

Brady Sykes 673

Mark Mulder 672

Steve Yancy 672

Daren Baker 672

Randy Stolzenbach 671

Dave Cieryca 670

Wayne Deatherage 670

Jim Simmons 669

Harry Runner 669

Mick Reneau 668

Greg Patterson 668

Steve Osenga 668

Jim Simmons 667

Lance Murray 667

Mark Gall, Sr. 666

Matt Magiera 666

Lee Palinski 663

Kent Dickinson 662

Ed Bisaillon 662

Wade Ryan 660

Len Reck 660

Rob Riley 660

Gene Kanak 660

Nick Regas 660

Dennis Bisaillon 659

Mark Benefield 659

Tony Lampley 659

Bob Spence 659

Cliff Sands 657

Dennis Bisaillon 657

Willie James 656

Gary Martin, Jr. 655

Bob Lezotte 655

Scott Deatherage 655

Willie Lawrence 654

Mick Reneau 654

Matt Wichelt 654

Len Reck 654

Marvin Randall 654

Wes Adams 654

Dave Cieryca 653

Nick Guyor 653

Vern Denault 653

Jeremiah Paris 653

Ray Fairfield, Jr. 653

Steve Moore 652

Bruce Messer 651

Rocky Butler 651

Mick Reneau 650

Lance Murray 650

Clyde Scott 650

Rick Parks 650

Terry Steen 650

Doug Dionne 650

Joe Brown 649

Tom Davison 649

Bradley Wood 649

Frank Graves 646

Chad Skyberg 646

Brian Van Hoveln 645

Kelly McLean 645

Ed Gilbert 644

Ray Palinski 644

Mike Spade 644

Jack Draper 644

Tom Davison 643

Brian Van Hoveln 641

Scott Deatherage 641

Nick Regas 641

Lee Palinski 641

Dustin Grace 640

Eric Cyr 640

Men's 260 and over game

Wayne Deatherage 298

Lance Murray 280

Rick Braun 279

Gary Martin, Jr. 279

Mike Simmons 279

Bob Spence 279

Eric Cyr 278

Ray Fairfield, Jr. 278

Tony Lampley 277

Marcus Hubert 277

Jason Lis 275

Dave Cieryca 274

Marvin Randall 273

Willie James 269

Nick Guyor 269

Jim Goncher 269

Dustin Hubert 269

Ken Johnson 268

Bob Grant 268

Scott Lochner 267

Robert Bourassa 266

Jim Simmons 264

Women's 560 and over series

Tammy Malmer 676

Julie Surprenant 634

Kathy Tosh 615

Susan Smith 612

Gina DeYoung 597

Rita Raymond 594

Tammy Malmer 593

Carol Laster 588

Wendy Offerman 587

LeAnn DeMuth 587

T'Ree Fetters 585

Faye Kooi 584

Gina DeYoung 581

Mary Barnlund 581

Merilyn Henschel 581

Susan Smith 580

Diane Chapman 580

Heather Patterson 579

Anita Thomas 576

Darla Casey 576

Susan Smith 574

Kim Gartner 572

Raylene Foster 569

Tammy Billadeau 567

Faye Kooi 567

Sylvia Ader 566

Claudine Baity 566

Julie Surprenant 563

Bonnie Clark 561

Women's 210 and over game

Tammy Malmer 259

Tammy Nies 258

T'Ree Fetters 246

Rita Raymond 245

Merilyn Henschel 235

Kathy Tosh 235

Amanda Elliot 234

Tammy Malmer 232

Wendy Offerman 231

Tammy Malmer 230

Susan Smith 229

Julie Surprenant 225

Sheryl Palinski 224

Darla Casey 224

Julie Surprenant 223

Kim Gartner 223

Lena Swanson 223

Patti McThenia 221

Julie Surprenant 221

LeAnn DeMuth 219

Jeannine Myers 218

Bonnie Clark 218

Tammy Billadeau 217

Gina DeYoung 216

Beth Bisaillon 216

Anita Thomas 216

Beth Bisaillon 215

Gina DeYoung 214

Kim Shultz 214

Tracey Bourassa 214

Claudine Baity 214

Julie Eenigenburg 213

Faye Kooi 213

Diane Chapman 213

Raylene Foster 212

LeAnn DeMuth 212

Rita Raymond 211

Donna Lawson 211

Schedules

High school

BASEBALL

Saturday

Evergreen Park at Peotone (2), 10 a.m.

Bishop McNamara at Petersburg Porla (2), 11:30 a.m.

SOFTBALL

Today

Momence at Dwight, 4 p.m.

Saturday

Luther East at Peotone (2), 10 a.m.

BOYS TRACK

Saturday

Herscher at Charleston Invitational, 9 a.m.

Coal City, Dwight, Wilmington at Reed-Custer, 10 a.m.

Bradley-Bourbonnais at Urbana Invitational, 9:30 a.m.

GIRLS TRACK

Saturday

Coal City, Dwight at Reed-Custer Invitational, 10 a.m.

Kankakee at Urbana Invitational, 9:30 a.m.

BADMINTON

Today

Bradley-Bourbonnais at Homewood-Flossmoor, 4:30 p.m.

Saturday

Bradley-Bourbonnais at Hinsdale South Invitational, 9 a.m.

College

BASEBALL

Today

KCC at Moraine Valley CC (Palos Hills), 2 p.m.

Saturday

Olivet at Trinity Christian College (Palos Heights), noon (2)

Triton College at KCC, 1 p.m. (2)

BASKETBALL

Today

NJCAA Division II National Tournament

Saturday

NJCAA Division II National Tournament

SOFTBALL

Today

Olivet at Indy Collegiate Classic

Saturday

Kishwaukee College at KCC, noon

Olivet at Indy Collegiate Classic