Bowling Scoreboard

BOWLING
Bowling Honor Roll
Men's 640 and over series
Ray Fairfield, Jr. 724
Dennis Bisaillon 722
Jim Simmons 720
Mike Jarvis 717
Dustin Hubert 710
Jim Simmons 705
Dan Hinderer 703
Lance Murray 702
Ed Gilbert 701
Tony Lampley 700
Bob VadeBoncouer 698
Ken Johnson . 696
Mike Jackubowski 695
Ron Lancaster, Jr 689
Dave Phillips 688
Gary Martin, Jr. 687
Mike Jamieson 687
Terry Sands 687
Matt Magiera 686
Bob Burnes 685
Mark Gall 685
Ed Gilbert 685
Ron Lancaster 684
Ray Fairfield, Jr. 684
Dustin Hubert 683
Mark Denault 682
Bill Babcock, Jr. 681
Bob Hartung 680
Brian Bush 679
Frank Graves 678
Bob Lezotte 678
Greg Patterson 677
Dustin Grace 677
Lonnie Netzel 677
Wes Adams 676
Mike Jamieson 675
Mike Simmons 674
Brady Sykes 673
Mark Mulder 672
Steve Yancy 672
Daren Baker 672
Randy Stolzenbach 671
Dave Cieryca 670
Wayne Deatherage 670
Jim Simmons 669
Harry Runner 669
Mick Reneau 668
Greg Patterson 668
Steve Osenga 668
Jim Simmons 667
Lance Murray 667
Mark Gall, Sr. 666
Matt Magiera 666
Lee Palinski 663
Kent Dickinson 662
Ed Bisaillon 662
Wade Ryan 660
Len Reck 660
Rob Riley 660
Gene Kanak 660
Nick Regas 660
Dennis Bisaillon 659
Mark Benefield 659
Tony Lampley 659
Bob Spence 659
Cliff Sands 657
Dennis Bisaillon 657
Willie James 656
Gary Martin, Jr. 655
Bob Lezotte 655
Scott Deatherage 655
Willie Lawrence 654
Mick Reneau 654
Matt Wichelt 654
Len Reck 654
Marvin Randall 654
Wes Adams 654
Dave Cieryca 653
Nick Guyor 653
Vern Denault 653
Jeremiah Paris 653
Ray Fairfield, Jr. 653
Steve Moore 652
Bruce Messer 651
Rocky Butler 651
Mick Reneau 650
Lance Murray 650
Clyde Scott 650
Rick Parks 650
Terry Steen 650
Doug Dionne 650
Joe Brown 649
Tom Davison 649
Bradley Wood 649
Frank Graves 646
Chad Skyberg 646
Brian Van Hoveln 645
Kelly McLean 645
Ed Gilbert 644
Ray Palinski 644
Mike Spade 644
Jack Draper 644
Tom Davison 643
Brian Van Hoveln 641
Scott Deatherage 641
Nick Regas 641
Lee Palinski 641
Dustin Grace 640
Eric Cyr 640
Men's 260 and over game
Wayne Deatherage 298
Lance Murray 280
Rick Braun 279
Gary Martin, Jr. 279
Mike Simmons 279
Bob Spence 279
Eric Cyr 278
Ray Fairfield, Jr. 278
Tony Lampley 277
Marcus Hubert 277
Jason Lis 275
Dave Cieryca 274
Marvin Randall 273
Willie James 269
Nick Guyor 269
Jim Goncher 269
Dustin Hubert 269
Ken Johnson 268
Bob Grant 268
Scott Lochner 267
Robert Bourassa 266
Jim Simmons 264
Women's 560 and over series
Tammy Malmer 676
Julie Surprenant 634
Kathy Tosh 615
Susan Smith 612
Gina DeYoung 597
Rita Raymond 594
Tammy Malmer 593
Carol Laster 588
Wendy Offerman 587
LeAnn DeMuth 587
T'Ree Fetters 585
Faye Kooi 584
Gina DeYoung 581
Mary Barnlund 581
Merilyn Henschel 581
Susan Smith 580
Diane Chapman 580
Heather Patterson 579
Anita Thomas 576
Darla Casey 576
Susan Smith 574
Kim Gartner 572
Raylene Foster 569
Tammy Billadeau 567
Faye Kooi 567
Sylvia Ader 566
Claudine Baity 566
Julie Surprenant 563
Bonnie Clark 561
Women's 210 and over game
Tammy Malmer 259
Tammy Nies 258
T'Ree Fetters 246
Rita Raymond 245
Merilyn Henschel 235
Kathy Tosh 235
Amanda Elliot 234
Tammy Malmer 232
Wendy Offerman 231
Tammy Malmer 230
Susan Smith 229
Julie Surprenant 225
Sheryl Palinski 224
Darla Casey 224
Julie Surprenant 223
Kim Gartner 223
Lena Swanson 223
Patti McThenia 221
Julie Surprenant 221
LeAnn DeMuth 219
Jeannine Myers 218
Bonnie Clark 218
Tammy Billadeau 217
Gina DeYoung 216
Beth Bisaillon 216
Anita Thomas 216
Beth Bisaillon 215
Gina DeYoung 214
Kim Shultz 214
Tracey Bourassa 214
Claudine Baity 214
Julie Eenigenburg 213
Faye Kooi 213
Diane Chapman 213
Raylene Foster 212
LeAnn DeMuth 212
Rita Raymond 211
Donna Lawson 211
Schedules
High school
BASEBALL
Saturday
Evergreen Park at Peotone (2), 10 a.m.
Bishop McNamara at Petersburg Porla (2), 11:30 a.m.
SOFTBALL
Today
Momence at Dwight, 4 p.m.
Saturday
Luther East at Peotone (2), 10 a.m.
BOYS TRACK
Saturday
Herscher at Charleston Invitational, 9 a.m.
Coal City, Dwight, Wilmington at Reed-Custer, 10 a.m.
Bradley-Bourbonnais at Urbana Invitational, 9:30 a.m.
GIRLS TRACK
Saturday
Coal City, Dwight at Reed-Custer Invitational, 10 a.m.
Kankakee at Urbana Invitational, 9:30 a.m.
BADMINTON
Today
Bradley-Bourbonnais at Homewood-Flossmoor, 4:30 p.m.
Saturday
Bradley-Bourbonnais at Hinsdale South Invitational, 9 a.m.
College
BASEBALL
Today
KCC at Moraine Valley CC (Palos Hills), 2 p.m.
Saturday
Olivet at Trinity Christian College (Palos Heights), noon (2)
Triton College at KCC, 1 p.m. (2)
BASKETBALL
Today
NJCAA Division II National Tournament
Saturday
NJCAA Division II National Tournament
SOFTBALL
Today
Olivet at Indy Collegiate Classic
Saturday
Kishwaukee College at KCC, noon
Olivet at Indy Collegiate Classic