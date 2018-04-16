Hyunday beste leiebil?

I Norge gjør bladet Motor diverse tester hvert eneste år. De har veimat-tester, sommerdekk-tester, og selvsagt biltester. Dette bladet er medlemsbladet til NorgesAutomobil Forbund. De har nå trykket en test for årets bilkjøp 2018. Denne gangen har de delt testen inn i fire kategorier: Elbil, familiebil med god plass, premium som gir deg godfølelsen og luksus, og siste kategori kompaktbil som gir deg mye for en rimelig penge.

Når du går til Herz eller Avis eller en webside for å skaffe deg leiebil, hvilken leiebil velger du? Hvilket bilmerke foretrekker du? Har du noen preferanser? Velger du det bilmerket du er vant til, den biltypen du har privat? Har du kunnskaper og kjennskap til de ulike bilmerkene?

Vil du virkelig kjøre økonomisk og miljøvennlig når du er på ferie i leiebil, skal du velge en Hyunday neste gang du besøker et bilutleiefirma. Hyunday kommer ut som årets beste elbil! Kanskje litt forbausende, for det er ikke så mange som har et forhold til dette bilmerket. Konklusjonen i testen er at det er svært mange biler i denne klassen, det blir stadig flere elbiler på markedet. Juryen oppsummerer slik: "Når vi legger pris, plass og kjøreegenskaper til grunn er dette årets beste elbilkjøp".

Miljø og forbruk: Bilen har en rekkevidde på hele 250 km ved +5grader. Det er nok for de fleste småturer med leiebil. Her får den ni av ti mulige poeng.

Pris: Bilen fås fra kr 257.000, og får 10 poeng for dette. Den vinner mest-for-pengene i elbil-kategorien. Dermed blir dette også en veldig rimelig leiebil for deg.

Driftskostnader: 5 års nybilgaranti og 10 år mot gjennomrusting, gratis kjøring gjennom bommer osv, dette gir 9 poeng og gir deg en <strong>billig leiebil</strong>.

Praktisk: Bilen kan lett brukes av en familie med tre barn. Bagasjerom som en VW Golf gir den 7 poeng her. En riktig grei leiebil.

Sikkerhet: Bilen er svært sikker og får 10 poeng.

Komfort: 8 poeng. Automatgir og svært lav innvendig støy.

Totalt får bilen 83 av 100 poeng og går helt til topps. Gratulerer!

Vil du lese mer om testen finner du den her:

https://www.motor.no/artikler/2017/desember/arets-beste-bilkjop/