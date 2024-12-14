Obituary recap: Dec. 14, 2024

SATURDAY, DEC. 7
<strong>Allen, Donald Eugene,</strong> 77, Loves Park, Nov. 20
<strong>Casper, Carol</strong>, 77, New Port Richey, Fla., Nov. 5
<strong>Degenhart, Randall</strong>, 70, Bloomington, Dec. 4
<strong>Evans, Michael Robert</strong>, 69, Bourbonnais, Nov. 21
<strong>Kirkman, Dennis</strong>, 86, Morocco, Ind., Dec. 1
<strong>Lambert, Nancy</strong>, 69, Bradley, Dec. 4
<strong>Tolson, Patricia “Pat” Macy</strong>, 89, Sarasota, Fla., Nov. 25
WEDNESDAY, DEC. 11
<strong>Boyd, Robert “Bob,”</strong> 75, Herscher, Dec. 7
<strong>Kinney, Karen Lee</strong>, 81, Harvard, July 11
<strong>Page, Stephen A.,</strong> 51, Kentland, Ind., Dec. 7
<strong>Radke, David “Dave,”</strong> 78, Bourbonnais, Dec. 7
<strong>Rush, Rodney Earl</strong>, 65, Kankakee, Dec. 2
<strong>St. Aubin, Orvan</strong>, 89, Bradley, Dec. 6