Obituary recap: Nov. 30, 2024

SATURDAY, NOV. 23
<strong>Cote, Kenneth Allen</strong>, 75, Kankakee, Nov. 9
<strong>Hailey, Evelyne</strong>, 106, Kankakee, Nov. 17
<strong>Ponton, Fondra</strong>, 55, Bourbonnais, Nov. 18
<strong>Mayr, Christian “Chris,”</strong> 63, Fort Myers, Fla., Nov. 14
<strong>Wynne, Catherine</strong>, 94, Bourbonnais, Nov. 21
WEDNESDAY, NOV. 27
<strong>Dygert, James R.</strong>, 97, Bradley, Nov. 24
<strong>Mathai, Abraham</strong>, 85, Bourbonnais, Nov. 23
<strong>Menzel, Jean Luise</strong>, 78, Henry, Nov. 10
<strong>Wayer, Virginia</strong>, 78, Kankakee, Nov. 23
<strong>Wilkening, Jaclyn</strong>, 86, St. Anne, Nov. 19