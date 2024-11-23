Obituary recap: Nov. 23, 2024

SATURDAY, NOV. 16
<strong>Bailey, Perry</strong>, 89, Princeton, Nov. 5
<strong>DeCarlo, Mary Ellen</strong>, 79, Kankakee, Nov. 13
<strong>Gadbois, Matthew James</strong>, 41, Round Lake Park, Oct. 28
<strong>Jacobs, Janet Kay</strong>, 66, Enon, Ohio, Nov. 9
<strong>Maguire, Steven</strong>, 67, Kankakee, Nov. 14
<strong>Robbins, Doris J.</strong>, 97, Bourbonnais, Nov. 12
<strong>Sumrall, Christopher</strong>, 39, Kankakee, Nov. 6
WEDNESDAY, NOV. 20
<strong>Alejos, Elaine “Maggie,”</strong> 76, St. Anne, Oct. 16
<strong>Hargate, Earnest “Buddy” Jr.</strong>, 59, Kankakee, Nov. 14
<strong>Keigher, Natalie</strong>, 96, Wauwatosa, Wis., Oct. 25
<strong>Knicklebine, Thomas “Tom,”</strong> 76, Kankakee, Nov. 14
<strong>Terrell, Patricia “Pat,”</strong> 72, Kankakee, Nov. 7