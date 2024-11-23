Death notices: Nov. 23, 2024

<strong>Peggy F. Green</strong>, 75, of Bradley, passed away Nov. 17, 2024, at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Deborah "Coach J." Johnston</strong>, 71, of Kankakee, passed away Nov. 16, 2024, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Rita D. Runkle</strong>, 63, of Iroquois, passed away Tuesday (Nov. 19, 2024. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Jaclyn L. Wilkening</strong>, 86, of St. Anne, passed away Tuesday (Nov. 19, 2024) at Heritage Village nursing home, Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
Funeral services for <strong>Sharon A. Geisler</strong>, 88, of Clifton, were held Oct. 21 at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais. Deacon Patrick Skelly officiated. Sharon passed away Oct. 15, 2024. Interment was in All Saints Cemetery, Bourbonnais.
Funeral Mass for <strong>Florence B. Ignatowicz</strong>, 98, of Bourbonnais, was held Oct. 19 at Maternity B.V.M. Catholic Church in Bourbonnais, with the Rev. Moses Mesh officiating. Florence passed away Sept. 27, 2024. Interment was in All Saints Cemetery, Bourbonnais.