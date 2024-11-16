Shaw Local

Obituary recap: Nov. 16, 2024

SATURDAY, NOV. 9

<strong>Blanchette, Mildred “Millie,”</strong> 86, Bourbonnais, Nov. 4

<strong>Denault, Loretta</strong>, 93, St. Anne, Nov. 3

<strong>King, Louis Sr.</strong>, 98, Bourbonnais, Nov. 6

<strong>Lamb, Ray D.</strong>, 94, Aroma Park, Oct. 29

<strong>Nimz, Florence</strong>, 104, Watseka, Nov. 4

<strong>Pagano, Agnes</strong>, 98, Burr Ridge, Feb. 29

<strong>Savoie, Irene</strong>, 94, St. Anne, Oct. 20

<strong>Seither, Beth</strong>, 62, Clearwater, Fla., July 31

<strong>Steinbach, Jeanne Marie</strong>, 70, Oct. 31

WEDNESDAY, NOV. 13

<strong>Keller Smith, Sharon</strong>, 73, Bourbonnais, Nov. 9

<strong>Kenning, Joseph</strong>, 50, Limestone, Nov. 9

<strong>Pechauer, Thomas “Tom,”</strong> 78, Bradley, Nov. 12

<strong>Smith Denoyer, Janet</strong>, 91, Momence, Nov. 6

<strong>Taylor, James H.</strong>, 76, Bourbonnais, Nov. 9

<strong>Thomas, Carrie</strong>, 91, Kankakee, Nov. 5

<strong>VanHoveln, Dewaine</strong>, 88, Milford, Aug. 6

<strong>VanHoveln, Joan</strong>, 84, Milford, Nov. 10

<strong>Wagner, Paul</strong>, 92, Bourbonnais, Nov. 9