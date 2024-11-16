Death notices: Nov. 16, 2024

<strong>Elaine "Maggie" Alejos,</strong> 76, of St. Anne, passed away Oct. 16, 2024, at her home. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Gene Charles Bahls,</strong> 95, of Morganton, Ga., passed away Monday (Nov. 11, 2024), in Blue Ridge, Ga. Funeral arrangements are by Cochran McDaniel Funeral Home in Blue Ridge, Ga.
<strong>Ben C. Coppage</strong>, 69, of Kankakee, passed away Nov. 9, 2024, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Kenneth Allen Cote</strong>, 75, of Kankakee, passed away Nov. 9, 2024, at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>William Hopkins,</strong> 88, of Pembroke Township, passed away Nov. 1, 2024, in Pembroke Township. Funeral arrangements are by Leggett Funeral Home, Hopkins Park.
<strong>William Fred Lietz II</strong>, 61, of Kankakee, passed away Tuesday (Nov. 12, 2024), at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Evergreen Cremations in Kankakee.
Funeral services for <strong>Ruth Mae McIntosh</strong>, 91, of Kankakee, were held Oct. 12 at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais, with the Rev. Karl Koeppen officiating. Ruth passed away Sept. 23, 2024.
Funeral services for <strong>Fern T. Rice</strong>, 93, of Watseka, were held Oct. 16 at Knapp Funeral Home in Watseka, with the Rev. Darla Holden officiating. Fern passed away Sept. 18, 2024. Pallbearers were Jonathan, Andrew and Justin Rice, William Hornbuckle, Jason Jackson and Josh Snyder.