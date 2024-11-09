Obituary recap: Nov. 9, 2024

SATURDAY, NOV. 2
<strong>Buza, Doreen</strong>, 99, Bonfield, Oct. 30
<strong>Menzel, Harry Earle,</strong> 80, Varna, Oct. 27
<strong>Schopf, Cathryn</strong>, 94, Momence, Oct. 31
<strong>West, Lois</strong>, 90, Watseka, Oct. 31
<strong>Wroblewski, Susan</strong>, 69, Bourbonnais, Oct. 22
WEDNESDAY, NOV. 6
<strong>Boyer, Lori Jo</strong>, 69, Columbus, Ohio, Oct. 16
<strong>Jordan, Janet</strong>, 82, Buckingham, Nov. 2
<strong>Powell, Edward “Ed” L. Jr.</strong>, 61, Bourbonnais, Nov. 4
<strong>Struck, James R</strong>., 70, Manteno, Nov. 1