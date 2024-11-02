Death notices: Nov. 2, 2024

<strong>Ronald Gillings</strong>, 72, of Kankakee, passed away Thursday (Oct. 31, 2024), at his home in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

<strong>Lee A. Hughes</strong>, 76, of Kankakee, passed away Tuesday (Oct. 29, 2024), at his home in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

<strong>Ray D. Lamb</strong>, 94, of Aroma Park, passed away Tuesday (Oct. 29, 2024), at the Illinois Veterans Home at Manteno. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.

<strong>Harry Wicks Sr.</strong>, 80, of Milwaukee, Wis., passed away Monday (Oct. 28, 2024), at his home. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.

Funeral services for <strong>Barbara E. Diersen</strong>, 86, of Kankakee, were held Sept. 23 at Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee, with the Rev. Karl Koeppen officiating. Barbara passed away Sept. 18, 2024.

Funeral services for <strong>Kenneth Lester Fogel,</strong> 88, of Kankakee, were held Sept. 20 at Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee, with the Rev. Tony Nugent officiating. Kenneth passed away Sept. 4, 2024. Inurnment was in Kankakee Memorial Gardens Cemetery in Aroma Township.

Funeral services for <strong>Michael Krones</strong>, 65, of Clifton, were held Sept. 21 at Open Bible Center in Kankakee. Michael passed away Sept. 9, 2024.