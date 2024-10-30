Death notices: Oct. 30, 2024

<strong>John E. Banks</strong>, 59, of Kankakee, passed away Oct. 19, 2024, at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Evergreen Cremations in Kankakee.
<strong>Russell A. “Rusty” LaGesse</strong>, 58, of Bradley, passed away Sept. 11, 2024, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Home.
<strong>Wanda K. McKenna</strong>, 63, of Watseka, passed away Thursday (Oct. 24, 2024), at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home in Kankakee.
Funeral services for <strong>Roger C. Phillips</strong>, 77, of Herscher, were held Sept. 21 at Herscher United Methodist Church, with the Rev. Alberto Ramirez-Salizar officiating. Roger passed away Sept. 15, 2024. Honorary pallbearers were Katie Klose, Allyson and Daniel Spaulding, Kevin and Greg Sanders, Ian Jackson and Tyler Calvert.
Funeral services for <strong>Orville Sorenson,</strong> 71, of Kankakee, were held Sept. 15 at Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel. Orville passed away Sept. 12, 2024. Interment was in Trinity Lutheran Cemetery, Herscher.