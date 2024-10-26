Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary recap: Oct. 26, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, OCT. 19

<strong>Clodi, Dolores</strong>, 103, Herscher, Oct. 18

<strong>Curl, David</strong>, 80, Reddick, Oct. 15

<strong>Geisler, Sharon</strong>, 88, Clifton, Oct. 15

<strong>Siedentop, Allen</strong>, 81, Herscher, Oct. 14

<strong>Werner, Betty K.,</strong> 84, Manhattan, Oct. 15

WEDNESDAY, OCT. 23

<strong>Dionne, Barbara</strong>, 81, Bourbonnais, Sept. 30

<strong>Down, Charles</strong>, 77, Cabery, Oct. 17

<strong>Giroux-Knight, Marian,</strong> 87, Kankakee, Oct. 17

<strong>Jackson, Gregory Jr.</strong>, 48, Kankakee, Oct. 14

<strong>Markley, Lovetta Joyce</strong>, 96, Mattoon, Sept. 27

<strong>McCulley, Tommy “Tom,”</strong> 72, Bourbonnais, Oct. 16

<strong>Nimz, Paul, 7</strong>1, Ashkum, Oct. 20

<strong>Raef, Caro</strong>l, 98, Bourbonnais, Oct. 21

<strong>Schultz, Wayne</strong>, 65, Gardner, Oct. 20