Death notices: Oct. 16, 2024

<strong>Shannon L. Berns,</strong> 59, of Watseka, passed away Friday (Oct. 11, 2024). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Lucinda Burt,</strong> 99, of Kankakee, passed away Friday (Oct. 11, 2024), at her home. Funeral arrangements are by Lax Mortuary in Kankakee.
<strong>Robert Lee Green, “Bud,”</strong> 71, of Kankakee, passed away Friday (Oct. 11, 2024). Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Gregory H. Jackson Jr.</strong>, 48, of Kankakee, passed away Monday (Oct. 14, 2024), Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Jim W. Menz Sr.,</strong> 71, of Perryville, Mo., and formerly of Bourbonnais, passed away Friday (Oct. 11, 2024), at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.