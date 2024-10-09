Death notices: Oct. 9, 2024

Dana A. Africano, 62, of St. Joseph, Mich., and formerly of Kankakee, passed away Thursday (Oct. 3, 2024), in St. Joseph, Mich. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
Janet Barker Alleman, 83, of Kankakee, passed away Saturday (Oct. 5, 2024). Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
Mona M. Luster Owens, 74, of Momence, passed away Sunday (Oct. 6, 2024), at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Cotter Funeral Home in Momence.
Clinton S. MacQueen, 45, of Bradley, passed away Thursday (Oct. 3, 2024), at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Evergreen Cremations in Kankakee.
Vernal Mason, 58, of St. Paul, Minn., passed away Oct. 2, 2024, at United Hospital in St. Paul, Minn. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
Troy B. Mays, 63, of South Wilmington, passed away Friday (Oct. 4, 2024), at Lightways Hospice in Joliet. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
Shirley Nelson, 87, of St. Louis, Mo., and formerly of Kankakee, passed away Friday (Oct. 4, 2024), at her home in St. Louis, Mo. Funeral arrangements are by Wade Funeral Home in St. Louis, Mo.
Janet K. Rosenbrock, 76, of Momence, passed away Sunday (Oct. 6, 2024), at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Cotter Funeral Home in Momence.
Janice Marie Rossi (nee Borders), 74, of Morris, passed away Friday (Oct. 4, 2024), at the University of Chicago Hospital. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
Anita M. Scott, 92, of Custer Park, passed away Friday (Oct. 4, 2024), at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
Eloise L. Tippie, 93, of Aroma Park, passed away Monday (Oct. 7, 2024), at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
Funeral services for <strong>Arthur T. "Ted" Horner</strong>, 95, of Watseka, were held Aug. 26 at Knapp Funeral Home in Watseka, with the Rev. John Franklin and Joe Hughes officiating. Ted passed away Aug. 16, 2024. Burial was in Oak Hill Cemetery, Watseka. Pallbearers were Joe Cowan, Bruce Fuoss, Steve Rhoades, Todd Myers, Joe Lamb and Dan Tincher. Honorary pallbearers were Roger Dittrich, Joe McGuire and Larry Hattabaugh.
Funeral services for <strong>Marilyn J. Randalls</strong>, 91, of St. Anne, were held Aug. 23 at the First Presbyterian Church of St. Anne, with the Rev. Mike Seed officiating. Marilyn passed away Aug. 18, 2024. Inurnment was in St. Anne Township Cemetery.