Death notices: Oct. 5, 2024

<strong>Beverly Binion</strong>, 72, of Kankakee, passed away Tuesday (Oct. 1, 2024), at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary in Kankakee.
<strong>Carol Ann Boyd</strong>, 72, of Kankakee, passed away Wednesday (Oct. 2, 2024), at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Damen Kenneth Griffin</strong>, 47, of Kankakee, passed away Sept. 28, 2024. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Betty Hayes</strong>, 90, of Bourbonnais, passed away Sept. 29, 2024, at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary in Kankakee.
<strong>Mildred Karringan</strong>, 84, of Manteno, passed away Sept. 28, 2024, at her home. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home in Manteno.
<strong>Dawn Lynn Kurzawa</strong>, 57, of St. Anne, passed away Sept. 22, 2024, at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Robert Lee</strong>, 41, of Pembroke Township, passed away Sept. 25, 2024, at his home. Funeral arrangements are by Lax Mortuary in Kankakee.
<strong>Dorothy C. Robinson</strong>, 72, of Kankakee, passed away Sept. 29, 2024, at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Connie S. Wixson (Woodall)</strong>, 73, of Kankakee, passed away Tuesday (Oct. 1, 2024), at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.