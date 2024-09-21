Obituary recap: Sept. 21, 2024

SATURDAY, SEPT. 14
<strong>Benjamin-Condon, Tammy Kay,</strong> 66, Manteno, Sept. 9
<strong>Bisaillon, Randal,</strong> 76, Herscher, Sept. 12
<strong>Dubree, Carl Wayne</strong>, 80, Kankakee, Sept. 2
<strong>Fogel, Kenneth “Ken,”</strong> 88, Kankakee, Sept. 4
<strong>Gooding, Tina</strong>, 58, Watseka, Sept. 11
<strong>Hampton, Richard</strong>, 70, Salt Lake City, Utah, Dec. 25, 2023
<strong>Rice, Marilyn</strong>, 78, Manteno, Aug. 12
<strong>Ruder, Ann</strong>, 84, Herscher, Sept. 8
<strong>Senesac, Jeffrey</strong>, 73, Bourbonnais, Sept. 11
<strong>Sorenson, Orville “Butch,”</strong> 71, Kankakee, Sept. 12
<strong>Williams, Charles Allen</strong>, 83, Monee, Sept. 7
WEDNESDAY, SEPT. 18
<strong>Birr, Michael</strong>, 75, Kankakee, Sept. 9
<strong>Blanchette, Sandra</strong>, 67, Spiceland, Ind., Sept. 16
<strong>Delaney, Patricia</strong>, 81, Momence, Sept. 15
<strong>Krones, Michael</strong>, 65, Clifton, Sept. 9
<strong>Lawrence, Mary Ann</strong>, 81, Water Valley, Ky., Sept. 14
<strong>Love, Brett</strong>, 42, Iowa City, Iowa, Sept. 12
<strong>Phillips, Roger</strong>, 77, Herscher, Sept. 15
<strong>Sanders, Christopher,</strong> 51, Kankakee, Sept. 2
<strong>Schrock, Marjorie</strong>, 84, Bourbonnais, Sept. 14
<strong>Wildman, Ronald</strong>, 59, Bonfield, Sept. 1