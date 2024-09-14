Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary recap: Sept. 14, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, SEPT. 7

<strong>Hurt, Mary,</strong> 78, Crescent City, Sept. 3

<strong>Kroll, Thomas “Tommy,”</strong> 71, Kankakee, Sept. 3

<strong>Perzee, Merle,</strong> 77, Danforth, Aug. 30

WEDNESDAY, SEPT. 11

<strong>Bauer, Colton Ray,</strong> newborn, Kankakee, Sept. 3

<strong>Bonewell, Donna,</strong> 77, Kankakee, Aug. 29

<strong>Bretzman, Julie,</strong> 59, Bourbonnais, Sept. 9

<strong>Butler, Karla,</strong> 49, Bourbonnais, Sept. 4

<strong>Doughty, Dennis,</strong> 67, Grant Park, Sept. 5

<strong>Dummer, Delbert G.,</strong> 88, Bonfield, Sept. 6

<strong>Fortin, John,</strong> 82, Bourbonnais, Sept. 9

<strong>Lamont, Dane,</strong> 74, Clifton, Aug. 31

<strong>Weedon, Kim A.,</strong> 39, Sarasota, Fla., Sept. 1