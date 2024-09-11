Death notices: Sept. 11, 2024

<strong>Patricia L. Henry</strong>, 95, of Manteno, passed away Aug. 30, 2024, at her home. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home in Manteno.
<strong>Beverly James</strong>, 66, of Kankakee, passed away Sept. 4, 2024, at Rush University Medical Center. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Dean W. Novy Sr.,</strong> 62, of Godley, passed away Sunday (Sept. 8, 2024), at his home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>April Lynn Stepp,</strong> 71, of St. Anne, passed away Friday (Sept. 6, 2024), at her home. Funeral arrangements are by Evergreen Cremations in Kankakee.