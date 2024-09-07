Obituary recap: Sept. 7, 2024

SATURDAY, AUG. 31
<strong>Cox, Clifton</strong>, 92, Kankakee, Aug. 24
<strong>Maves, Shelley Ann</strong>, 49, Mokena, Aug. 27
<strong>Miller, Joan</strong>, 92, Kankakee, Aug. 27
<strong>Schroeder, Jennifer</strong>, 52, Kankakee, Aug. 23
<strong>Skube, Thomas J.</strong>, 81, Bradley, Aug. 26
WEDNESDAY, SEPT. 4
<strong>Avelis, Julian P.</strong>, 81, Godley, Aug. 28
<strong>Gorman, Bernice</strong>, 93, Momence, Aug. 30
<strong>Hess, Joseph</strong>, 100, Kankakee, Sept. 2
<strong>Wulff, Shirley</strong>, 97, Manteno, Aug. 31