Death notices: Sept. 4, 2024

Funeral services for <strong>Marcia Kay Born</strong>, 64, of Kankakee, were held Aug. 3 at Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee. Deacon Gregg Clodi officiated. Marcia passed away July 29, 2024. Interment was in Mount Calvary Cemetery, Kankakee. Pallbearers were Jennifer Rock, Colin Daugherty, Bobby LaFrance, Matthew Dionne, Adam Kennell and Jason Russow.
Funeral services for <strong>Kenneth J. Jones</strong>, 60, of Kankakee, were held Aug. 9 at Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home, Kankakee, with the Rev. Scott Henley officiating. Kenneth passed away Aug. 4, 2024. Pallbearers were Kenny, Jace and Aaron Jones, Miles and Mark Zook, and Darin Johnson.