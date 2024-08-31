Obituary recap: Aug. 31, 2024

Here’s a list of the obituaries according to the date the obituary was published in print (including name, age, city, date of death) for the week.
SATURDAY, AUG. 24
<strong>Castongia, Thomas</strong>, 73, Jacksonville, Fla., Aug. 13
<strong>Evans, Eugene Everett</strong>, 68, Rantoul, Aug. 12
<strong>Frechette, Gerald “Jerry,”</strong> 89, Bradley, Aug. 22
<strong>Hatch, Michael “Mike,”</strong> 66, Kankakee, Aug. 9
<strong>Isley, Gary</strong>, 75, Panama City, Fla., Aug. 9
<strong>Jordan, Mark W.</strong>, 66, Bourbonnais, Aug. 17
<strong>Luft, Jean</strong>, 85, Momence, Aug. 21
<strong>Mohler, William “Bill,”</strong> 67, Bradley, Aug. 17
<strong>Riley, Roslyn Marcella</strong>, 62, Bradley, Aug. 16
WEDNESDAY, AUG. 28
<strong>Beverly, Sheila Mae</strong>, 71, Roseville, Minn., Aug. 15
<strong>Landis, Lucille</strong>, 89, Bourbonnais, Aug. 26
<strong>Serena, Raymond</strong>, 85, Joliet, July 2