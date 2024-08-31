Death notices: Aug. 31, 2024

<strong>Robert C. Huhn Jr.</strong>, 69, of Kankakee, passed away Wednesday (Aug. 28, 2024), at Riverside’s Miller Healthcare Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Evergreen Cremations in Kankakee.

<strong>Yolanda P. Jones</strong>, 48, of Pembroke Township, passed away Aug 25, 2024, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

<strong>Brandon K. McClendon</strong>, 36, of Kankakee, passed away Aug 25, 2024, at Advocate Christ Medical Center in Oak Lawn. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

<strong>Sandra L. Schweigert (nee Mathis)</strong>, 85, of Orange City, Fla., and formerly of Kankakee, passed away Aug. 23, 2024, in Orange City, Fla.

<strong>Donna K. Trubach</strong>, 85, of Momence, passed away Wednesday (Aug. 28, 2024), at Riverside Medical Center, Kankakee. Funeral arrangements are by Cotter Funeral Home, Momence.