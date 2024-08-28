Death notices: Aug. 28, 2024

<strong>Death notices</strong>
<strong>Virginia M. Beaupre</strong>, 92, of Kankakee, passed away Friday (Aug. 23, 2024). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Leonard Michael Biernat,</strong> 80, of St. Anne, passed away Sunday (Aug. 25, 2024), at Riverside's Miller Healthcare Center in Kankakee.
<strong>Gregory M. Renshaw</strong>, 52, of Kankakee, passed away Thursday (Aug. 22, 2024). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Scott Allen Tolliver,</strong> 57, of Papineau, passed away Sunday (Aug. 25, 2024). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Donald Wayne Williams</strong>, 68, of Wilmington, passed away Aug. 21, 2024. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Past services</strong>
Funeral services for <strong>Hazel Brinkman</strong>, 96, of Kankakee, were held Aug. 1 at Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee, with the Rev. Scott Henley officiating. Hazel passed away July 27, 2024. Interment was in Chatsworth Cemetery.
Funeral Mass for <strong>Juanita Reichert Merrill</strong>, 88, of Kankakee, was held Aug. 3 at St. John Paul II Catholic Church - West Campus, Kankakee, with the Rev. Matt Pratscher officiating. Inurnment was in Mount Calvary Cemetery, Kankakee.