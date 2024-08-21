Obituary budget for Aug. 21

Done - KDJ001972Kegg - Flag - James Kegg - $250 obit - with photo - With Flag
Done - KDJ001973Golding - Flag - Wayne Golding - $250 obit - with photo - With Flag
Done - KDJ001974Horner - Flag - Arthur "Ted" Horner - $250 obit - with photo - With Flag
Done - KDJ001968Evans - Eugene Evans - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001969Randalls - Marilyn Randalls - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001970Ercegovich - Virginia Ercegovich - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001971Blaylock - Timmy Blaylock - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001967Davis - Laura Davis - $50 service announcement - no photo - no flag
Done - Death notices - Keene, Jordan, Riley, Beverly, Link, Kocsis
Done - Past services - Blair, Richard, Hill, Ziller