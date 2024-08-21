Death notices: Aug. 21, 2024

<strong>Death notices</strong>
<strong>Sheila Beverly,</strong> 71, of Roseville, Minn., passed away Thursday (Aug. 15, 2024), at Regions Hospital in Saint Paul, Minn. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Mark W. Jordan,</strong> 66, of Bourbonnais, passed away Saturday (Aug. 17, 2024), at his home. Funeral arrangements are by Evergreen Cremations in Kankakee.
<strong>Kurt Paul Keene,</strong> 81, of Manteno, passed away Friday (Aug. 16, 2024), at the Illinois Veterans Home at Manteno. Funeral arrangements are by Evergreen Cremations in Kankakee.
<strong>William “Bill” Kocsis Jr.,</strong> 68, of Bradley, passed away Sunday (Aug. 18, 2024). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Antonio Link,</strong> 59, of Kankakee, passed away Aug. 12, 2024, at Northwestern Medical Center in Chicago. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Roslyn Riley,</strong> 62, of Bradley, passed away Friday (Aug. 16, 2024), at her home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Past services</strong>
Funeral services for <strong>Jeffrey Alan Blair</strong>, 61, of Kankakee, were held July 19 at Life Compass Church, Kankakee, with the Rev. Ken Tueck officiating. Jeffrey passed away July 13, 2024. Interment was in Oakwood Cemetery, Wichert. Pallbearers were Josiah, Jonah and Dave Blair, Rilee Steed, Brian Cramer and Danny Platner.
Funeral Mass for <strong>Roger Paul Hill,</strong> 73, of Bourbonnais, was held July 19 at St. Joseph Catholic Church in Bradley. Bishop Christopher Glancy officiated. Roger passed away July 11, 2024. Interment was in Abraham Lincoln National Cemetery, Elwood. Pallbearers were Maggie and Drum Lopez, Joe Saylor, and Jackson, Harrison and Bronson Hill.
Graveside services for <strong>Mark Tracy Richard</strong>, 71, of Kankakee, were held July 24 in Mound Grove Cemetery, Kankakee. Mark passed away July 18, 2024.
Graveside services for Flora “Lee” Ziller, 97, of Bradley, were held July 11 in Evergreen Cemetery, Chebanse. Lee passed away June 30, 2024.