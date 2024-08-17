Obituary budget for Aug. 17

Done - KDJ001961Slack - Flag - Daniel Slack - $250 obit - with photo - With Flag
Done - KDJ001964Fruendt - Flag - Kenneth Fruendt - $250 obit - with photo - With Flag
Done - KDJ001963Solis - Nancy Solis - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001965Wehlauch - Patricia Wehlauch - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001966ONeil - Linda O'Neil - $250 obit - with photo - no flag
Done - KDJ001962Ford - June Ford - $50 obit - no photo - no flag
Done - Death notices - Bowie, Loomis, Schoth, Nantista-Brouillette, Weigel, Blaylock, Rice
<div dir="ltr"> Done - Past services - Raich, Joly</div>
Done - OBIT RECAP