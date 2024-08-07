Death notices: Aug. 7, 2024

<strong>Patricia A. Denoyer,</strong> 83, of Bourbonnais, passed away Saturday (Aug. 3, 2024). Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>David Alfonso Huerta,</strong> 87, of Kankakee, passed away Saturday (Aug. 3, 2024), at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Jimmy Lamarr,</strong> 67, of Momence, passed away July 28, 2024, at home.
<strong>Naomi Yolanda McMaster,</strong> 97, of Peotone, passed away July 18, 2024, at Beecher Manor. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home in Manteno.