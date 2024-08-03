Shaw Local

Obituaries

Obituary recap: Aug. 3, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, JULY 27

<strong>Ames, Sam</strong>, 89, Kankakee, Jan. 20

<strong>Anderson, Clinton</strong>, 53, Bourbonnais, July 22

<strong>Hamby, Patricia “Pat,”</strong> 85, Huntersville, N.C., July 18

<strong>Lafayette, George “Ralph,”</strong> 72, Minneapolis, Minn., July 16

<strong>Reichert Merrill, Juanita</strong>, 88, Kankakee, June 20

WEDNESDAY, JULY 31

<strong>Brinkman, Hazel</strong>, 96, Kankakee, July 27

<strong>Dowdy, Willie</strong>, 66, Pembroke Township, July 19

<strong>Gebhardt, Stephen</strong>, 77, Kankakee, July 29

<strong>Ohrt Born, Marcia</strong>, 64, Kankakee, July 29