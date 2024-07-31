Death notices: July 31, 2024

<strong>Assmaiel Nelson</strong>, 53, of Kankakee, passed away July 24, 2024, in Chicago. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.

<strong>Kurt A. Ogg</strong>, 81, of Bourbonnais, passed away Tuesday (July 30, 2024), in the emergency room at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.

<strong>Jerome "Jerry" Shapiro,</strong> 70, of Buckeye, Ariz., and formerly of Kankakee, passed away Friday (July 26, 2024). Funeral arrangements are by Sinai Mortuary of Arizona.

<strong>Christine Sneed,</strong> 83, of Pembroke Township and Sun River Terrace, passed away Thursday (July 25, 2024), in Tyler, Texas. Funeral arrangements are by Leggett Funeral Home in Hopkins Park.

<strong>Homer Wells</strong>, 60, of Little Rock, Ark., passed away July 22, 2024, at Carle BroMenn Medical Center in Normal. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

Funeral Mass for <strong>Gladys D. Goreham</strong>, 84, of River Falls, Wis., and formerly of Kankakee, was held July 3 at St. Patrick Catholic Church, Kankakee, with Bishop Christopher Glancy officiating. Gladys passed away June 25, 2024. Interment was in Mount Calvary Cemetery, Kankakee. Pallbearers were Andrew Goreham, Curt and Erik Benson and Mark, Kyle and Brian Reich.

Graveside services for <strong>Joann Theresa Keller</strong>, 81, of Frisco, Texas, were held July 1 in Mound Grove Cemetery, Kankakee. Deacon Patrick Skelly officiated. Joann passed away June 12, 2024.

