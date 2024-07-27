Obituary recap: July 27, 2024

SATURDAY, JULY 20
<strong>Askew, Duane,</strong> 86, Wausau, Wis., July 7
<strong>Curwick, Sharon Rushing,</strong> 66, Port St. Lucie, Fla., May 10
<strong>Frazier, Jamir,</strong> 6, Kankakee, July 16
<strong>Johnson, Paul,</strong> 94, Momence, July 12
<strong>Morris, Rita,</strong> 98, Kankakee, July 9
<strong>Richard, Mark,</strong> 71, Kankakee, July 18
<strong>Seyler, Gloria,</strong> 96, Leesburg, Ind., July 12
<strong>Timms, Dorothy,</strong> 80, Sun River Terrace, July 14
<strong>Walsh, Dennis,</strong> 69, Wilmington, July 13
WEDNESDAY, JULY 24
<strong>Chandnois, Paulette,</strong> 83, Bourbonnais, July 9
<strong>Currier, Valerie,</strong> 70, Grant Park, July 16
<strong>Eshleman, David,</strong> 78, Onarga, July 20
<strong>Simpson, Nancy,</strong> 90, Momence, July 19