Obituary recap: July 27, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, JULY 20

<strong>Askew, Duane,</strong> 86, Wausau, Wis., July 7

<strong>Curwick, Sharon Rushing,</strong> 66, Port St. Lucie, Fla., May 10

<strong>Frazier, Jamir,</strong> 6, Kankakee, July 16

<strong>Johnson, Paul,</strong> 94, Momence, July 12

<strong>Morris, Rita,</strong> 98, Kankakee, July 9

<strong>Richard, Mark,</strong> 71, Kankakee, July 18

<strong>Seyler, Gloria,</strong> 96, Leesburg, Ind., July 12

<strong>Timms, Dorothy,</strong> 80, Sun River Terrace, July 14

<strong>Walsh, Dennis,</strong> 69, Wilmington, July 13

WEDNESDAY, JULY 24

<strong>Chandnois, Paulette,</strong> 83, Bourbonnais, July 9

<strong>Currier, Valerie,</strong> 70, Grant Park, July 16

<strong>Eshleman, David,</strong> 78, Onarga, July 20

<strong>Simpson, Nancy,</strong> 90, Momence, July 19