Obituary recap: July 20, 2024

SATURDAY, JULY 13
<strong>Hill, Roger,</strong> 73, Bourbonnais, July 11
<strong>Joly, Charles Sr.</strong>, 81, Kankakee, July 10
<strong>LeClair, Robert</strong>, 86, Clifton, July 8
<strong>Luhman-Hale, Betty</strong>, 95, Crown Point, Ind., July 5
<strong>Raich, Joseph “Joe,”</strong> 89, Kankakee, July 10
<strong>Shoup, Dennis</strong>, 77, Bradley, July 8
WEDNESDAY, JULY 17
<strong>Baouab, Charles</strong>, 77, Watseka, July 10
<strong>Blair, Jeffrey A.</strong>, 61, Kankakee, July 13
<strong>DeYoung, Thomas</strong>, 77, St. Anne, July 15
<strong>Froehner, Donna</strong>, 76, Peotone, July 15
<strong>Hewitt, Clara</strong>, 74, Findlay, Ohio, July 2
<strong>Rotsten-Robins, Susan Christine</strong>, 67, Concord, Calif., July 13
<strong>Rumptz, Michael</strong>, 67, Kankakee, July 12
<strong>Thanos, Peter</strong>, 74, Manteno, July 13