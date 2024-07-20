Shaw Local

Obituary recap: July 20, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, JULY 13

<strong>Hill, Roger,</strong> 73, Bourbonnais, July 11

<strong>Joly, Charles Sr.</strong>, 81, Kankakee, July 10

<strong>LeClair, Robert</strong>, 86, Clifton, July 8

<strong>Luhman-Hale, Betty</strong>, 95, Crown Point, Ind., July 5

<strong>Raich, Joseph “Joe,”</strong> 89, Kankakee, July 10

<strong>Shoup, Dennis</strong>, 77, Bradley, July 8

WEDNESDAY, JULY 17

<strong>Baouab, Charles</strong>, 77, Watseka, July 10

<strong>Blair, Jeffrey A.</strong>, 61, Kankakee, July 13

<strong>DeYoung, Thomas</strong>, 77, St. Anne, July 15

<strong>Froehner, Donna</strong>, 76, Peotone, July 15

<strong>Hewitt, Clara</strong>, 74, Findlay, Ohio, July 2

<strong>Rotsten-Robins, Susan Christine</strong>, 67, Concord, Calif., July 13

<strong>Rumptz, Michael</strong>, 67, Kankakee, July 12

<strong>Thanos, Peter</strong>, 74, Manteno, July 13