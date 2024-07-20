Death notices: July 20, 2024

<strong>Valerie J. Currier,</strong> 70, of Grant Park, passed away Tuesday (July 16, 2024), at Beecher Manor nursing home, Beecher. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Janice Harding</strong>, 67, of Kankakee, passed away Tuesday (July 16, 2024), at her home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Barbara Ann Szymanski</strong>, 58, of Kankakee, passed away July 17, 2024, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.