Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary budget for July 17

By Daily Journal

Done - KDJ001909Rumptz - Flag - Michael Rumptz - $250 obit - with photo - With Flag

Done - KDJ001904Robins - Susan Christine Rotsten-Robins - $250 obit - with photo - no flag

Done - KDJ001905Blair - Jeffrey Blair - $250 obit - with photo - no flag

Done - KDJ001903Hewitt - Clara Hewitt - $250 obit - with photo - no flag

Done - KDJ001907Thanos - Peter Thanos - $250 obit - with photo - no flag

Done - KDJ001908Baouab - Charles Baouab - $250 obit - with photo - no flag

Done - KDJ001910Froehner - Donna Froehner - $250 obit - with photo - no flag

Done - KDJ001911DeYoung - Thomas DeYoung - $250 plus obit - with photo - no flag

Done - Death notices - Jeffries, Murry, Timms, Dawson, Baker, Lahners, Reedy, Stitak, Smith

Done - Past services - Harrington, McKenna, Menke, Bossinger