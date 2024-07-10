Death notices: July 10, 2024

<strong><strong>Debra "Debi" Delaney,</strong></strong> 70, of Emington, passed away July 4, 2024. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Louis Wayne "Bud" Jackson,</strong> 85, of Diamond, passed away Monday (July 8, 2024), at his home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Susanann Kendrick</strong>, 62, of Kankakee, passed away July 1, 2024, at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Caleb J. Mosley,</strong> 57, of Bourbonnais, passed away July 3, 2024, at Ascension Holy Family Medical Center in Des Plaines. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Luella Smith</strong>, 76, of Kankakee, passed away Saturday (July 6, 2024), at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Marie Votta Swanson</strong>, 97, of Coal City, passed away July 5, 2024. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<div>
Funeral Mass for <strong>James Lowell "Ham" Hamilton</strong>, 86, of Cissna Park, was held June 15 at Immaculate Conception Catholic Church in Gilman, with the Rev. Michael Powell officiating. James passed away June 5, 2024. Burial was in St. Mary's Cemetery, Gilman. Pallbearers were Dylan Maris, James Lowell Jr. and Jacob Hamilton, James, Dr. Dan and Robert Patrick Kane. Honorary pallbearers were Delane Bogard, Bob Eiman, Kevin White and Duane Luehrsen.
Funeral services for <strong>Jamie Clyde Sebastiani</strong>, 55, of Bradley, were held June 14 at Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel, with the Rev. Ron Nietzke officiating. Jamie passed away June 8, 2024. Interment was in St. James Cemetery, Irwin. Pallbearers were Joe and John Hirt, Michael and Andrew Jackubowski, Jon Wood, Steve Dunlap, Jake Sherer and Tim Frey.
</div>