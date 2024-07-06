Obituary recap: July 6, 2024

SATURDAY, JUNE 29
<strong>Benoit, Linda</strong>, 83, Centralia, Mo., June 25
<strong>Bettenhausen Krapf, Joanne</strong>, 95, Manhattan, June 22
<strong>Fender, Vicki</strong>, 72, Bourbonnais, June 24
<strong>Goreham, Gladys</strong>, 84, River Falls, Wis., June 25
<strong>Reichert Merrill, Juanita,</strong> 88, Kankakee, June 20
<strong>White, Kurt</strong>, 59, Herscher, June 10
TUESDAY, JULY 3
<strong>Caise, Francis “Jim,”</strong> 77, Bradley, June 26
<strong>Hammond, Jacquelyn “Jackie,”</strong> 87, Kankakee, June 29
<strong>Myers, Joseph D.</strong>, 84, Momence, June 25
<strong>Rabe, Dennis,</strong> 87, Bourbonnais, June 29