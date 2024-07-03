Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary budget for July 3

By Daily Journal

Done - KDJ001880Caise - Flag - Francis "Jim" Caise - $250 obit - with photo - With Flag

Done - KDJ001884Guertin - Flag - Ron Guertin - $250 obit - with photo - With Flag

Done - KDJ001882Hammond - <span>Jacquelyn “Jackie” Hammond - $250 obit - with photo - no flag</span>

Done - KDJ001879Myers - Joseph Myers - $200 obit (second-day run) - with photo - no flag

Done - KDJ001883Rabe - Dennis Rabe - $250 obit - with photo - no flag

Done - Death notices - Brandt, Rodgers, Rury, Senger, Washington, Bowens

Done - Past services - Clark, Denault, Denoyer, Price