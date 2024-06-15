Shaw Local

Obituaries

Obituary recap: June 15, 2024

By Daily Journal

SATURDAY, JUNE 8

<strong>Baughman, Ronald Paul “Ron,”</strong> 72, Cathedral City, Calif., April 26

<strong>Brtva, Georgia “Kay” Ament</strong>, 78, Rockwood, Tenn., March 12

<strong>Cooke, Darlene Joyce</strong>, 86, Twin Lake, Mich., June 5

<strong>Denault, E. Darliene</strong>, 81, Bradley, June 6

<strong>Fulford, Tobe Jr.</strong>, 76, Crete, June 3

<strong>Gatlin, Sara Mae</strong>, 82, Manteno, June 5

<strong>Jensen, Virginia</strong>, 72, Momence, June 3

<strong>Naese, Greta</strong>, 61, Chebanse, April 14

<strong>Potchebski, Frank</strong>, 65, Kankakee, June 5

WEDNESDAY, JUNE 12

<strong>Alvey, Daniel Joseph</strong>, 70, Green Bay, Wis., June 5

<strong>Denoyer, Shirley</strong>, 87, Paxton, June 9

<strong>Hamilton, James</strong>, 86, Cissna Park, June 5

<strong>Johnson-Heiman, Donna</strong>, 82, Braidwood, June 8

<strong>Price, Jean</strong>, 83, Watseka, June 7

<strong>Sebastiani, Jamie</strong>, 55, Bradley, June 8

<strong>Smith, Laura Mae Washington</strong>, 95, Kankakee, June 3