Obituary recap: June 15, 2024

SATURDAY, JUNE 8
<strong>Baughman, Ronald Paul “Ron,”</strong> 72, Cathedral City, Calif., April 26
<strong>Brtva, Georgia “Kay” Ament</strong>, 78, Rockwood, Tenn., March 12
<strong>Cooke, Darlene Joyce</strong>, 86, Twin Lake, Mich., June 5
<strong>Denault, E. Darliene</strong>, 81, Bradley, June 6
<strong>Fulford, Tobe Jr.</strong>, 76, Crete, June 3
<strong>Gatlin, Sara Mae</strong>, 82, Manteno, June 5
<strong>Jensen, Virginia</strong>, 72, Momence, June 3
<strong>Naese, Greta</strong>, 61, Chebanse, April 14
<strong>Potchebski, Frank</strong>, 65, Kankakee, June 5
WEDNESDAY, JUNE 12
<strong>Alvey, Daniel Joseph</strong>, 70, Green Bay, Wis., June 5
<strong>Denoyer, Shirley</strong>, 87, Paxton, June 9
<strong>Hamilton, James</strong>, 86, Cissna Park, June 5
<strong>Johnson-Heiman, Donna</strong>, 82, Braidwood, June 8
<strong>Price, Jean</strong>, 83, Watseka, June 7
<strong>Sebastiani, Jamie</strong>, 55, Bradley, June 8
<strong>Smith, Laura Mae Washington</strong>, 95, Kankakee, June 3